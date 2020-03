STØRST: Bildet er fra Magic Kingdom i Disney World, som ligger i Florida, et yndet feriested, men for mange også et pengesluk. Foto: John Raoux/AP/Scanpix

Her kan du spare på Disney-ferien

Billig blir det aldri, men er du ute i god tid og fleksibel på dato, kan ditt Disney-besøk bli et litt mindre pengesluk. Her er tipsene.

Nå nettopp

En tur til Disneyland står høyt på barnas ønskeliste, men høye priser og køskrekk gjør mange foreldre skeptiske. Lag budsjett og start planleggingen lang tid i forveien, råder ekspertene.

Denne saken tar utgangspunkt i Disney World i Florida, Disneyland i California og Eurodisney i Paris. Området i Florida er størst, med fire temaparker og to badeland under Disney-paraplyen, deretter følger Disneyland i California med to parker. Eurodisney i Paris har også to parker, men er som en lillesøster å regne likevel, da området i de franske parkene er langt mindre enn i USA.

Unngå høysesong

California har høysesong om sommeren. I Orlando starter høysesongen om våren, inkludert påskeferie og den amerikanske vinterferien «spring break», varer hele sommerferien ut august og i juleferien.

– Høstferien er lavsesong og norsk vinterferie er nok også definert som lavsesong i USA. Disney-hotellene kjørte tidligere kampanjer i lavsesong med gratis Disney Meal Plan, men jeg har ikke sett disse tilbudene på lenge, sier Jens Jessen, som driver nettsiden Roadtripusa.no til VG reise.

For deg som vil til Eurodisney, er høstferien også der et mer behagelig tidspunkt å reise på. Sommermånedene og juleferien er det trangt om plassen og køene kan bli lange. Billettene til parkene koster det samme, men fly og hotell kan du få billigere.

MØT SNØHVIT: Last ned appen MyDisneyExperience og følg med på hvilke Disney-karakterer som er å treffe hvor. Bildet er fra Eurodisney i Paris. Foto: Kristofer Sandberg/VG

Alle stedene har varianter av parken Magic Kingdom, med det berømmelige Disney-slottet og daglige parader. Denne parken er ofte de minste barnas favoritt. De større barna koser seg ofte vel så mye i Universal Studios, som også finnes hos alle tre. Der er det mindre prinsessefokus. Gå inn på de ulike nettstedene for hvert sted og sjekk hvilke attraksjoner som frister mest, før du velger destinasjon.

Spar på billettene

– Generelt er det dyrt og lite sparemuligheter på billetter som gjelder for en park i en dag. Det lønner seg å kjøpe pass som dekker flere dager. I Disney World er det nesten ikke prisforskjell på en 4-dagersbillett og en 7-dagersbillett. Da kan du ta flere, men kortere dager, som er fint for eksempel om man reiser med mindre barn, sier Jens Jessen.

Spar på bosted

På komplette pakker på Disney-hoteller med flyreise, kommer de beste tilbudene rundt to til fire måneder før i lavsesong, mener han.

– Bestiller man hotell eller leilighet for seg, anbefaler jeg å bestille god tid i forveien, med mulighet for avbestilling. Følg så med på prisene tre til seks uker før avreise. I lavsesong kan det da komme noen gode tilbud når hotellene prøver å fylle opp. Da booker du bare på nytt, og avbestiller det første rommet.

BERG OG DALBANE: Litt større barn har ofte mest glede av Disney-parken Universal Studios. Bildet er fra parken i Orlando. Foto: Thomas Nilsson/VG

Ingen hoteller ligger inne i selve parkene, men Disney-hotellene ligger like utenfor.

– Det er forskjellige prisklasser på dem, og fordeler som for eksempel at du kan komme inn i parken en time tidligere enn gjester som bor selvstendig. Men Prismessig er det ingen tvil om at det er lønnsomt å bo utenfor, gjerne i et område og et sted hvor transport til parkene er inkludert, sier Elisabeth K. Stai i Amerikaspesialisten Nodmanns-Reiser til VG reise.

– Og høstferien er super, for da er det ikke ferie i USA, hotellpriser er lave og flypriser fra Norge er også nokså gunstige.

Konfronter hotellet

Er du passe fryktløs, kan du ringe hotellet direkte dersom du oppdager at oppholdet du allerede har booket, nå averteres billigere.

– Ikke så mange vet at du kan endre romprisen din om du konfronterer hotellet med at du har oppdaget en billigere pris. Jeg booket rom i august, men i februar så jeg at rommet var 15 prosent billigere. Jeg ringte Disney og fortalte at jeg hadde betalt mer, og de endret så jeg fikk samme tilbud, sier Andreas Hermansson Skandinaviaansvarlig i AirHelp.

MONORAIL: Disney-parkene har gratis busser og noen steder tog, som tar deg mellom parkene og til og fra enkelte hoteller i nærheten. Disse benyttes også av gjester som ikke bor på Disney-hoteller. Bildet er fra Disneyland i California. Foto: David Mcnew/GETTY/Scanpix

Fulle restauranter

Reiser du i høysesong og også velger bosted uten kokemuligheter, bør du også booke bord på ønskede spisesteder god tid i forveien. Det er også lurt å fylle sekken opp med snacks. Spontane besøk på populære restauranter i Disney-området lar seg ikke alltid gjøre.

– Jeg lastet ned appen MyDisneyExperience og booket middagsreserveringene våre akkurat 180 dager før ankomst. Det er det tidligste man kan bestille, og bare tilgjengelig for Disney-hotellets gjester. Jeg fikk fremdeles ikke alle tidene jeg ønsket for noen av reservasjonene mine, sier Hermansson til VG reise.

Ikke for de alle minste

Billigferie blir det neppe uansett hvordan du legger opp reisen. Nettopp derfor kan det være en fordel å vente til barna er gamle nok til at de husker oppholdet etterpå.

– Erfaringsmessig har garn har glede av å være i Disney-parkene fra de er cirka fem år. Så er det jo opp til foreldrene å velge riktige parker og aktiviteter, sier Elisabeth K. Stai.

Publisert: 01.03.20 kl. 03:46

