RØDØYLØVA: Etter 1000 trappetrinn er denne utsikten belønningen

Ta trappene til topps på Helgeland

Om du vil ha himmelvid utsikt over øyer og hav, eller effektiv trim i trapper: Helgeland har det du trenger med flere enn 7000 trappetrinn i naturen.

For mange er det nok tilstrekkelig trening bare å gå alle trinnene til topps. Trenger du mer trim kan du ta kondisjonstreningen til nye høyder ved å sette opp tempoet mot toppen.

På Helgeland er det i alt fire flotte stein- og tretrapper som gjør det enklere å komme opp til toppen av fjellene for å nyte den fantastiske utsikten.

HELGELANDSTRAPPA: Byggingen er stort sett gjort for hånd, av sherpaer fra Nepal.

Helgelandstrappa i Mosjøen

Helgelandstrappa har over 3000 trinn og er en av verdens lengste steintrapper. Den er håndbygget av sherpaer fra Nepal, og Dronning Sonja sto for den offisielle åpningen i fjor sommer.

Men selv om den allerede er Norges lengste steintrapp skal den bli enda lenger. Når den er helt ferdig, i 2021, blir det ytterligere 500 steintrinn på det siste stykket opp til toppen av Øyfjellet, 818 meter over havet.

Trinnene er to meter brede slik at det er god plass til å passere hverandre. Flere steder er det bygget hvilesteder hvor det er fint å sitte og bare nyte panoramautsikten.

Helgelandstrappa befinner seg i et populært turområde omtrent en kilometer utenfor sentrum av Mosjøen. Norges nordligste via ferrata går parallelt med trappen. Det er også mulig å ta zipline den siste delen av veien når du skal ned igjen.

VEGATRAPPA: 2000 trinn og panoramautsikt til storhavet.

Vegatrappa på Vega

Vegatrappa ble også offisielt åpnet i fjor sommer. Det er Vega IL som har bygget denne trappen opp til Ravnfloget på verdensarvøya Vega.

De første 400 meterne av turen går på merket sti. Videre er det trapp 450 meter oppover.

Etter 2000 trappetrinn kan du puste ut på toppen av Ravnfloget, og ta inn over deg panoramautsikten til storhavet og øyene langs Helgelandskysten.

Trappen ligger i samme område som Ravnfloget via ferrata på vestsiden av øya Vega. Siste del av Vegatrappa svinger inn under vaierbroen «Nepalbrua» som er en del av klatreruten.

RØDØYLØVA: Lite slår utsikten fra toppen her.

Rødøyløva på Rødøy

Toppturen til Rødøyløvas «hode» på Rødøy er en av klassikerne på Helgelandskysten. Utsikten fra toppen, 443 meter over havet, er fantastisk. (Se bildet øverst på siden.)

Turen starter ved fergekaia på Smiholmen eller ved Klokkergården. I dag er det i overkant av 1000 av trappetrinn her, men det skal bli flere. Et lite parti opp til den øverste delen av løvehodet gjenstår. Men det går også fint an å komme seg opp det siste stykket til toppen uten trapp.

Vel oppe på fjellet får du utsikt til tusener av små øyer, skjær og hvite sandstrender.

FYKANTRAPPA: Tretrapp fra 2019

Fykantrappa i Glomfjord

Fykantrappa går 300 meter opp fjellsiden i Glomfjord på Meløy. Turen starter med en hengebro som gynger når du går. Deretter tar trappen deg opp i høyden. Hvert 100. trinn er merket, noe som kan være en god motivasjonsfaktor på veien opp.

Denne historiske tretrappen ble bygget i 1919 av rallarene, som jobbet på fjellet for å lede vannet til Glomfjord Kraftverk. Trappen er godt vedlikeholdt, og nesten alle de 1.132 trinnene er originale. Bare nederste del er byttet ut.

I sommersesongen er det enkel servering i Rallarbrakka på toppen.

