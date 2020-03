MATETID: Mandag var det direktesending fra alpakkamating i Bjørneparken Foto: Skjermdump fra livesending

Få dyreopplevelser direkte i sofaen

Dyrene må få mat og stell selv om parkene er stengt. Publikum som ikke får besøke parkene kan følge dyrelivet direkte gjennom en skjerm.

For mindre enn 10 minutter siden

Akvariet i Bergen, Reptilparken i Oslo, Bjørneparken i Flå og Dyreparken i Kristiansand er blant parkene som inviterer publikum inn virtuelt. Mat og stell sendes direkte på nett, og er deretter tilgjengelig via Facebook og YouTube. Parkene svarer på spørsmål fra gjestene på direkten.

DIREKTESENDING: Mating av krokodiller i akvariet Foto: Mona Langset / VG

Akvariet i Bergen hadde sin fjerde direktesending siden stengningen da krokodillene fikk mat mandag 23. mars.

Krokodiller er kjøttetere. De som bor på Akvariet spiser døde rotter og mus. Remi Andersen, som er fagansvarlig for tropisk avdeling, og dyrepasser Jannicke Johannessen, hadde med seg bøtter med begge deler da de tok med seerne ned i krokodillekjelleren.

Snapp! De to filippinske krokodillene glefset etter rottene som Jannicke holdt frem på en lang stang til dem, mens Remi Andersen filmet.

KLARE TIL SENDING: Remi Andersen, fagansvarlig tropisk og dyrepasser Jannicke Johannessen skal fore krokodillene med døde rotter og mus. Foto: Veline Høyland / Akvariet

– Vi sender direkte på vår Facebook-side, og satser på nye sendinger omtrent annenhver dag en gang mellom 12.30 og 14,00. Sendingene annonseres som Facebook-arrangementer, forteller Veline Høyland, salgs og markedssjef i Akvariet.

For å finne sendingene kan du gå du inn på Akvariets Facebook og klikke på Videoer på venstre side.

Den første sendingen etter at Akvariet stengte 13. mars, hadde 9000 seere mens den gikk direkte. I ettertid er den sett av over 70.000.

– Det er en helt fantastisk respons. Veldig kjekt for oss å nå ut til gjestene på denne måten. Og fint for alle som har sine favoritter blant dyrene at de kan se hvordan de har det når vi har stengt, sier Høyland.

Neste sending fra Akvariet blir tirsdag fra den nye utstillingen om tareskogen, som viser hvor viktig den er for livet langs kysten.

I helgen fikk akvariet også på plass sin egen Youtube-kanal.







KLARE TIL SENDING: Remi Andersen, fagansvarlig tropisk og dyrepasser Jannicke Johannessen.

Oslo Reptilpark pleier å ha dyrepresentasjoner på tirsdager. Da får publikum være med rundt og se at dyrene får mat, og de som vil kan få klappe slanger og øgler mens dyrepasserne forteller om de ulike artene. Siden også reptilparken måtte stenge sist uke, sendte dyrepasserne den vanlige tirsdagsrunden, uten gjester, på Facebook.

Denne uken blir det ny dyrepresentasjon på tirsdag, men i stedet for å gå rundt til alle dyrene, slik de pleier, blir det slangespesial klokken 15.

Presentasjonene er gratis. Men etter den første livesendingen hvor Reptilparken svarte på mange spørsmål fra gjestene, var det også flere som spurte om det var mulig å vippse penger for inngangsbilletten. Og det er selvsagt mulig, på nummer 77269.

BJØRNEPARKEN: Sender direkte på Facebook hver dag. Mandag var det alpakka-mating. Foto: Skjermdump fra livesending Bjørneparken

Bjørneparken i Flå har livesending fra mating og stell av ulike dyr på sin Facebook-side hver dag klokken 13,00.

Mandag klokken 13 handlet livesendingen om de tre loddenmyke alpakkaene Augst, Tigergutt og Felix.

– Alpakkaene spiser kvist, høy og gress, men pellets som de får nå er nærmest sjokolade for dem, kunne dyrepasser Jørn Eirik Stavn fortelle seerne da de ivrige dyrene flokket seg rundt dyrepasserne Hanne Sveaas og Ida Leirvik for å få sin del av godsakene.

IVRIGE: Alpakkane spiser kvist og høy og gress, men pellets er favoritten. Foto: Skjermdump fra livesending Bjørneparken

Sendingene kan sees på parkens Facebook-side. Du finner dem under Video-lenken til venstre. Der ligger også tidligere sendinger, sammen med spørsmålene fra seerne og svarene fra dyrepasserne.

– Vi startet med dette for en uke siden, og det har vært en voldsom interesse. Søndagens sending om alligatorer er sett av nesten 20.000, sier direktør Kees Oscar Ekeli.

Han forteller at livesendingene ikke bare er til glede for publikum. Det er også en glede for dem som jobber der å kunne dele det de driver med når parken er stengt.

Tirsdag blir det sending om hjort og onsdag om rever. Til lørdag blir det sending når den fem meter lange anakondaen får mat.

Bjørneparken er stengt inntil videre, men Ekeli håper at de kan åpne til påske slik at de, i likhet med Dyreparken i Kristiansand, i alle fall kan tilby publikum å gå tur i parken utendørs.

– Dette er vi i dialog med kommunelegen om, sier Kees Oscar Ekeli til VG.

DIREKTE: Tigeren Bonja gikk direkte på facebook da hun fikk mat fredag. Foto: Skjermdump livesending fra Dyreparken

Dyreparken i Kristiansand er åpen. Siden parkanlegget sprer seg over hele 600 mål mener kommunelegen det er greit at publikum får gå rundt i utendørsanlegget. Men det er noen begrensninger. Apejungelen og Tåkeskogen er stengt, og dyrepresentasjoner, der publikum vanligvis står tett, er avlyst.

Men dyrepresentasjoner vises nå direkte på parkens egen YouTube-kanal hver dag klokken 10.00. Der finner du også livecam fra surikat-huset.

Surikatene er både ute og inne, så du kan risikere å komme til tomt hus når du går inn på vebkameraet. Men klokken 8.30 og 14.30, er det i alle fall livlig der, for da får surikatene mat.

SURIKATENE: Her kan du følge dyrene på Dyreparkens YouTubekanal Foto: Skjermdump fra Dyreparkens livecam

Dyreparkens første direktesending var da tigrene fikk mat sist fredag. Mandagens sending hadde tekniske problemer, men fra og med tirsdag blir det nye glimt fra parken hver dag klokken 10,00.

– Under sendingene spør vi seerne hvilke dyr de har lyst til å møte neste dag. Da er det opp til dem hva det blir, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Anniken B. Schjøtt.

Sendingene kan også sees direkte på Dyreparkens Facebook-side. De blir i tillegg arkivert under video-lenken til venstre på siden.

Vet du om andre dyreparker som sender dyrestell og mating direkte? Fortell om det i kommentarfeltet.

Publisert: 23.03.20 kl. 17:31

Mer om Dyr Coronaviruset Reise

Fra andre aviser