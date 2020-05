KINN: Knutholmen har gjort om fiskeværet til hotellrom og leiligheter. Små trebåter hører også til Foto: Linn Krogh Hansen

Florø, Kinn og Kalvåg: Ramsalte kystopplevelser lengst mot vest

Vi kunne brukt ukesvis på å utforske kysten mellom Bergen og Stadlandet. Med én uke til disposisjon, falt valget på Florø, Kinn og Kalvåg.

De fleste norske byer fikk sin bystatus fordi det allerede var et samfunn på stedet. Norges vestligste by er et av unntakene. Florø ligger kronglete, men vakkert til ytterst mot havet midtveis mellom Bergen og Stad.

Byen ble anlagt på grunn av nærheten til sildefisket, uten at det var et større samfunn på stedet fra før. Inntil midten av 1800-tallet bodde folk spredt ute på øyene for å være nærmere silda.

LOKAL: Thorleif Reksten er fra øya Reksta og tar oppdrag som lokalguide i Florøs skjærgård

– Men silda skulle ikke bare fiskes, den skulle også selges videre. For å få selge fisk måtte man ha by- eller ladestedstatus. Nærmeste mulighet for salg var i Bergen, forteller vår lokale turguide Torleif Reksten.

Florø med sine 50 innbyggere fikk derfor bystatus i 1850 for å sikre innbyggerne handelsrettigheter. I dag har byen på Brandsøya i underkant av 10.000 innbyggere.

Et besøk på Kystmuseet i Florø anbefales sterkt. Her får du oppleve sildefiskets betydning og historie, beundre gamle tradisjonsbåter, se gjenstander fra bygdene i området og ikke minst besøke utstillingen om moderne oljeutvikling. Museet består av flere bygninger og store uteområder. Det arrangerer også forskjellige aktiviteter for barn og unge.







FLORØ: Sentrum er lite og idyllisk

KINN: Sagaøya

Vi blir anbefalt å besøke øya Kinn, som ligger en halvtimes tur med rutebåten fra Florø. Kinn ligger ytterst i skjærgården, og de høye fjellene gjør den lett synlig på avstand. Torleif Reksten er guide på turen, og gir oss en introduksjon til øyene vi passerer på vei utover. En av dem er den fortsatt bebodde øya Reksta. Ifølge Thorleif, som kommer herfra, har alle med etternavnet Rektsen sitt opphav fra denne øya.

Til slutt ankommer vi Kinn. Helt siden vikingtiden har den værharde øya vært forbundet med flere myter, og steinkirken på yttersiden har vært i bruk sammenhengende fra 1100-tallet. Funn av beinrester på Kinn og øya Selje lengre nord, la grunnlaget for legenden om «hellige menn» som hviler på de to øyene. Legenden settes ofte i sammenheng med munker fra de nå britiske Vesterhavsøyene, som Kinn har historiske og mytiske bånd til. Fra Kinn er det 365 kilometer i luftlinje til Shetland, som er den samme avstanden som til Oslo. Ettersom det kun er sjø mellom Kinn og Shetland, er avstanden her i praksis kortere enn både til Oslo og Trondheim.







KINN: Yttersiden er vill og og vakker, og innbyr til fotturer.

Prinsessen og trollet

Sunniva-legenden fra Selje vokste frem på 1100-tallet. Den handler om en keltisk prinsesse som rømte fra Irland for å unngå ekteskap med en hedensk vikinghøvding. Hun hoppet om bord i en båt, «uten seil og årer», og lovte Gud at hvis han reddet henne, skulle hun bygge en kirke på det stedet Gud førte henne.

Les mer om prinsessen, trollet og kirken på Kinn her På Kinn ble Sunniva-legenden videreført, og tatt et steg videre: Det var ikke bare Sunniva som rømte fra vikingene, men også hennes søster Borni. Sistnevnte havnet på Kinn. Her bygde hun Kinnakyrkja i gjeld til Gud, som hun mente hadde reddet henne. Borni måtte imidlertid ha hjelp til å bygge kirken, og den eneste som kunne hjelpe henne var øyas største troll. Trollet hadde satt som betingelse at hun måtte gifte seg med han når kirken var ferdig, med mindre hun klarte å gjette navnet hans. Borni gikk en lang tur og grublet. Underveis hørte hun stemmen til at av de andre tollene på øya. En trollmor vugget barnet sitt. «Du må sove, for i morgen er det stor brylluppsfest», sa hun til den lille, og avslørte også navnet til trollet som skulle gifte seg. Borni bråsnudde, løp hjem til kirken og tilkalte trollet ved navn.

Trollet lystret, og prinsessen slapp dermed å gifte seg. Vis mer







LEGENDEFORTELLER: Thorlei Reksten viser vei til den gamle kirken på Kinn

– Dette er altså legenden om kirken her, som har vært i bruk uavbrutt siden 1100-tallet. At det er jenter som ble helgener, var ganske uvanlig på denne tiden, understreker vår kunnskapsrike og underholdende guide Reksten.

Kinnakyrkja vil sommeren 2020 være åpen for bønn to ganger daglig i perioden 22. juni - 7. august, med vertskap ved kirken.

Det vil også være mulig å få guidede turer på bestilling, i tillegg til at man kan reise på egen hånd med rutebåt.

STABBEN FYR: Godt synlig fra lang avstand Foto: Linn Krogh Hansen

Fascinerende fyrtårn

Skjærgården utenfor Florø er vakker og dramatisk, med høye fjell, grønne åser og blanke skjær. Det er også vanskelig ikke å la seg fascinere av det hvite klosslignende fyrbygget, som står alene midt i skipsleden ut fra byen.

For å gjøre det urene farvannet tryggere for skipstrafikken, ble Stabben fyr bygget i 1866 som et av de første fyrtårnene i Sunnfjord.

Det hvite tømmerhuset er ikke større enn på 12 x 8 meter, men fyrets grunnmur fyller så å si hele skjæret det står på.

Fyrstasjonen ble for noen år siden pusset opp, og det er nå mulig å overnatte her på forespørsel til Flora Kystkulturlag. Kommer du med egen båt, er det best å gå i land på Stabben i stille vær, da bryggen ved fyret er i dårlig stand og kan skade båten.

KNUTHOLMEN: Ligger i ly av nordvinden i Kalvåg på øya Frøya i Bremanger kommune Foto: Linn Krogh Hansen

KALVÅG: Et levende kystmuseum

Ettersom vi har satt av en uke til bilferie langs fjordkysten, har vi måttet prioritere hvilke steder vi besøker. Jeg har lest om Knutholmen og det gamle fiskeværet Kalvåg, som ligger på sydøstsiden av øya Frøya i Bremanger. Vi har forhåndsbooket overnatting på det historiske hotellet Knutholmen, og kjører halvannen time fra Florø på svingete, vakre vestlandsveier.

Å komme til Kalvåg er som komme inne inn i en kystutgave av folkemuseet på Bygdøy i Oslo. Fargerike trehus klynger seg fast til bryggene i det gamle fiskeværet. Bebyggelsen varierer fra hvitmalte forhenværende bankbygg, til enkle brygger og fiskerboliger.

De fleste rorbuene, leilighetene og bryggehusene er nå en del av Knutholmen hotell, som ble etablert i 1986 av familie Fosse. Ingen rom er like, ettersom alle husene har hatt forskjellige funksjoner tidligere.

Vi får rom i toppetasjen på hjørnet av et hvitt, stort bygg, med «Bremanger spareforening» skrevet på veggen. Herfra har vi utgang rett til gjestebrygga og utsikt tvers over havnebassenget til restauranten og resepsjonen, som er møtestedet i denne lille landsbyen.











KNUTHOLMEN: En gang sparebank, nå hotell

Kokker i verdensklasse

Sammen med kone og fem barn har Svein Inge Fosse utviklet stedet fra å være et falleferdig fiskevær til å bli en levende attraksjon med fokus på maritime opplevelser, kortreist mat og lokale arbeidsplasser.

Knutholmen hotell og ble etablert i 1986 og er medlem av hotellkjeden De historiske. Hovedfokus for gjestene er opplevelser tilknyttet fiske og båtliv.

Tidligere direktør Svein Inge Fosse forteller at Knutholmen er godkjent som lærebedrift i servitør og kokkefag, og ble sertifisert som miljøfyrtårn i 2013. Noen av kokkene har dessuten deltatt internasjonalt på Kokkelandslaget og vunnet VM.

Nå har sønnen Jan Fredrik formelt tatt over som daglig leder og driver familiebedriften sammen med faren.

GAMMELSJEFEN: Svein Inge Fosse er mannen bak restaureringen av Knutholmen Foto: Linn Krogh Hansen

Ramsalte turstier og kritthvite strender

I tillegg til sjøbaserte opplevelser som dykking, fiske og båtturer, byr landskapet rundt Kalvåg på fine turmuligheter til lands. Det går flere stier oppover i heiene bak fiskeværet, der du kan velge mellom alt fra korte halvtimesturer til flere timers vandring i atlanterhavslandskapet.

Fra toppen av den grønne halvøya ovenfor Knutholmen, ser du rett ut i Nordsjøen og Atlanteren. Vender du blikket lengre sydover, ser du øya Kinns karakteristiske topper.

FOR TURGÅERE: Fra Knutholmen er det lagt trapper og platting et stykke oppover til toppen av halvøya med utsiktpunkt ut mot havet Foto: Linn Krogh Hansen

For badelystne finnes det en liten strand på utsiden av Knutholmen. Har du bil, sykkel eller annen transport, bør du legge turen til Grotlesanden. Den 700 meter lange og kritthvite sandstranden 20 kilometer nord for Kalvåg er en av Bremangerlandets naturskapte stoltheter.

Kommer du med bil eller sykkel, følg skiltingen forbi bygda Grotle helt til enden av den gamle veien.

På fine sommerdager, som på disse kanter betyr femten grader pluss og oppholdsvær, må du kanskje ut med noen tiere i parkeringsavgift for bilen. Men det er vel verdt prisen for et friskt bad i det klare vannet eller en fottur langs den hvite sanden.

GROTLESANDEN: Fin selv når sommerdagen bare er sånn middels. Foto: Linn Krogh Hansen

De mange fargerike skjellene inviterer til oppdagelsesferd i fjæra, og for en østlending som er vant til knuste blåskjell og strandsnegler, er utvalget her ganske eksotisk.

Som ellers i området er de grønne heiene i bakgrunnen supre for fotturer av varierende vanskelighetsgrad. Du skal ikke klatre langt opp før utsikten over stranden, skjærgården og Atlanterhavet imponerer. Under vanlige omstendigheter arrangeres det hver sommer et motbakkeløp fra stranden opp til 527 meter høye Veten. Selv om Vetenløpet mest sannsynlig blir avlyst i år, er det ingenting i veien for å ta toppturen på egenhånd.

Eller gjøre som de fleste dagsturistene, ta turen til Grotlesanden for å nyte noen timer i vannkanten på jakt etter vakre skjell.







GROTLESANDEN: Den fine skjellene lokker fram barndommens oppdager- og samlelyst

Her kan du bo:

Florø: Florø rorbuer, fra kr 890 per natt for to personer i juli.

Kinn: DNT har en ubetjent hytte på Kinn med ni sengeplasser. Restriksjoner i forbindelse med Koronavirsuet må sjekkes med Flora turlag eller DNT.

Kalvåg: Knutholmen historiske hotell. Fra kr 2000 per natt for to personer i juli.

Fyr: Stabben fyr tilbyr begrenset overnatting. Ta kontakt Flora kystkulturlag for å høre om mulighet.

FLORØ RORBUER: Vi bodde her i tre netter Foto: Linn Krogh Hansen

Her kan du spise:

Florø: Populære Hjørnevikbua ligger ved havnen i et bygg fra 1800-tallet. Stedet består av fiskerestaurant i annen etasje, pub i første etasje og en helårsåpen uteservering mot havnen. Stedet er kjent for god mat og hyggelig atmosfære. Fiskeretter av ulike varianter er spesielt populære. Prøv gjerne panert torsk til kr 295, eller ytrefilet av reinsdyr til kr 345. Adresse: Strandgata 23

Kinn: Det er ingen faste åpne spisesteder på Kinn, da øya nå har under 10 fastboene. Naboøya Reksta med ca 80 fastboende har en landhandel og en liten kafe.

Kalvåg: Knutholmen har en Fiske- og sjømatrestaurant av høy klasse. Sjømatbuffet fra rundt 500 kroner. Adresse: 6729 Kalvåg

SKALLDYR: En spesialitet på Knutholmen Foto: Linn Krogh Hansen

Slik reiser du:

Turen egner seg best med bil eller en kombinasjon av bil og sykkel.

Båt til Kinn: Book dagstur via Fjordkysten, arrangerer turer på bestilling i sommer. Kommer du med ekspressbåten som starter i Bergen, kan du ta turen til Kinn samme dag.

Publisert: 15.05.20 kl. 07:26

