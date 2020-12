FOLKETOMT: Det er langt færre enn vanlig som nyter Playa del Ingles-stranda på Gran Canaria. Bildet er tatt 25. oktober i år. Foto: Carolina Byrmo, Aftonbladet

Uvisst om sommerferien: Slik er smittesituasjonen i nordmenns favoritt-feriemål nå

Er det smart å kjøpe sommerens sydenferie nå? Akkurat nå er smittetrykket lavere på Kanariøyene enn på Karl Johan. Det kan likevel være lurt å vente.

Selv om Erna Solberg tydelig har sagt fra at dette ikke er julen for å reise utenlands, må det være lov å drømme om den dagen vi igjen kan pakke kofferten og reise til sydligere strøk.

VG har kartlagt hvordan smittesituasjonen ser ut for øyeblikket i populære feriemål for nordmenn. Hele oversikten ser du i bunnen av artikkelen.

Smittetrykket er oppgitt som antall coronapositive pr. 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Tallene er hentet fra EUs risikokart på regionbasis, fra VGs coronaspesial på landbasis og for Norge og fra Grafcans database om Kanariøyene. Dataene er innhentet 5. desember.

Drømmen om Kanariøyene

Mest lovende ser det ut for Kanariøyene. Der er smittetrykket nå på 86,3 og litt under fem av hundre coronatester er positive. Etter en topp i begynnelsen av september, har smittetrykket sunket på Kanariøyene og ligget jevnt rundt 80 i hele november. Gran Canaria (43) og Lanzarote (44) har lavere smittetrykk enn gjennomsnittet for øyene, mens Tenerife (145,7) har det klart høyeste smittetrykket for øyeblikket.

Norge har til sammenligning et smittetrykk på 107,8 på landsbasis. Oslo er regionen med høyest smittetrykk i Norge med 256,4, mens Trøndelag har det laveste smittetrykket med 15,8.

MYKONOS: Lokalbefolkningen nøt restaurantlivet og solnedgangen i gamlebyen på Mykonos i Hellas 15. august i år. Foto: Thanassis Stavrakis / AP

Også de greske øyene i det sørlige Egeerhavet har lavt smittetrykk, 59, men i Hellas er hver tiende test positiv, noe som kan tyde på at mye av smitten på øyer som Rhodos og Mykonos ikke blir fanget opp.

Verst ser det ut hvis du drømmer om Adriaterhavet, Dubrovnik og Kroatia. Adriatiske Kroatia har et smittetrykk på 1025,9 og hver tredje coronatest som blir tatt er positiv.

DUBROVNIK: Det var god plass på Banje-stranden i Dubrovnik 10. oktober. Kroatia er rammet av en smittebølge. Foto: Grgo Jelavic, Pixsell

– Fryktelig lite mennesker

Bjørn «Lillebror» Sande Larsen bor på Gran Canaria året rundt og driver to pianobarer og en restaurant på øya. Han prater med VG på telefon fra hagen sin, hvor det er sol, blå himmel og 24 grader i skyggen. Men, ellers er det lite som minner om en vanlig vinter i ferieparadiset.

– Det er fryktelig lite mennesker, og vi er jo helt avhengig av turismen her nede, forteller Sande Larsen.

Selv har Sande Larsen måtte lukke dørene til sine to pianobarer.

Han forteller at det vanligvis er rundt 15.000 nordmenn som bor i Arguineguín på denne tiden av året.

– Men i år er det kanskje hundre. Det er helt vill forskjell, forteller Sande Larsen.

POPULÆR BAR: Lillebrors Party & Pianobar pleide å være populært sted for sydenturistene. Nå er dørene stengt. Foto: Mathias Jørgensen, VG

Artisten og bareieren er veldig fornøyd med smittesituasjonen på øya.

– Vi satt jo i total lockdown og portforbud i tre måneder fra start. De har nok gjort en del riktig, selv om det har vært kjempestrengt, men det er litt annet å sitte i portforbud her nede når du har hage med basseng og sola skinner hver dag, det er liksom ikke så ille da, humrer Sande Larsen.

Nå er de lokale tiltakene lettet, men det er blant annet påbudt med munnbind i det offentlige rom og ikke lov å samles mer enn seks personer privat.

FÅ GJESTER: Det er dårlige tider for de mange resturantene på Gran Canaria. Foto: Carolina Byrmo, Aftonbladet

Den knuste drømmen om Kanariaøyene

Selv om det for øyeblikket ser lovende ut på Kanariøyene, bør du nok likevel avvente å bestille den etterlengtede turen til Gran Canaria.

Land som Tyskland (298,4) og Storbritannia (323) vurderer smittesituasjonen på regionbasis og åpnet i slutten av oktober opp for karantenefrie reiser for tyskere og briter til Kanariøyene.

Norge vurderer som kjent, med unntak for Norden, fremdeles karantenekriteriene etter land som helhet.

Kanariøyene blir vurdert som en del av Spania, og med et smittetrykk på 273,6 i Spania sett under ett blir det nok trolig en stund til vi kan reise til Lanzarote eller Tenerife uten å havne i karantene.

Norges krav for unntak fra innreisekarantene er færre enn 25 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere og i gjennomsnitt mindre enn 4 prosent positive prøver de siste to ukene.

Spania ser for øvrig på Oslo, Viken og Vestland som risikoregioner for øyeblikket og krever en negativ coronatest tatt innen 72 timer før innreise for å slippe nordmenn fra disse regionene inn i landet.

Sande Larsen tror hele denne sesongen er spolert, men har likevel troen på 2021.

– Jeg stoler at de på norske turistene er såpass trofaste mot paradisøya her at de kommer tilbake. Jeg tror vi kan få en fantastisk sesong neste år, at den kan bli lengre, og jeg tror at det kan bli bra igjen.

MUNNBIND: Munnbind er obligatorisk på strandpromenaden i Meloneras på Gran Canaria. Foto: BYRMO CAROLINA/Aftonbladet / TT NYHETSBYRÅN

Så hva gjør vi med sommerferieplanene?

VG har spurt assisterende helsedirektør Espen Nakstad om de kommende vaksinene gjør at nordmenn kan begynne å drømme om å legge neste års sommerferie til sydligere strøk.

Nakstad påpeker at vi ikke helt vet hvor lang tid det vil ta å få opp en høy vaksinasjonsgrad.

– Jeg tror det er lettere litt utpå vinteren å danne seg et bilde av hvordan sommeren faktisk vil bli, og da vil man også se hvordan andre land gjør dette her, med tanke på reiserestriksjoner og om man kan reise fritt over landegrensene igjen, for eksempel til sommeren. Det vil man vite om ikke så veldig mange måneder, tror jeg, sier Nakstad.

Det europeiske smittevernkontoret ECDC anbefaler å stoppe med karatene for reisende innen Europa. Det forslaget likte Nakstad dårlig:

les også Nakstad ut mot europeiske coronaråd: – Helt feil

Reisebyrået TUI melder ifølge NTB om at flere nordmenn de siste ukene har begynt å booke turer for sommerferien 2021, men vil ikke oppgi hvor mange reiser de har solgt.

Da statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse onsdag ble spurt om vi nå kunne begynne å planlegge for utenlandsreiser i sommerferien, slo hun fast:

– Jeg ville iallfall hatt en avbestillingsforsikring som var god.

Så, skal du være trygg på å få reist på den planlagte sommerferien din neste år, ser det akkurat nå ut som at det tryggeste reisemålet er Trøndelag.

Hvis de slipper deg inn, da.

PS. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende områder i Norden:

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Satakunta, Syd-Österbotten, Södra Karelen, Centrala Tavastland, Norra Savolax, Östra Savolax og Lappland, samt Åland.

