TENERIFE: Mange vil fly til sol og varme i vinterferien. Foto: Mona Langset / VG

Billigere å fly til Florida enn Kanariøyene i vinterferien

Drømmer du om en ferie med sol og varme i vinterferien kan det være lurt å tenke lenger enn til Kanariøyene. I populære ferieuker kan det bli dyrere å fly kort enn langt.

Nå nettopp

Siden flypris alltid henger sammen med etterspørsel, er det dyrt å reise til Kanariøyene når mange vil dit samtidig. Gran Canaria er den sol- og varme-destinasjonen flest nordmenn reiser til om vinteren. I vinterferien er det dyrere å reise dit enn til Florida. Også østover, til Bangkok, kan du få lavere flypriser enn til Gran Canaria i skolenes vinterferieuker, selv om det er dobbelt så langt. Flytiden til Kanariøyene er mellom fem og seks timer fra Oslo, mens den er rundt ti timer til Florida eller Bangkok.

Les også: Slik tar du toget sørover i Europa

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

GRAN CANARIA: Morgentrim på et TUI familiehotell. Foto: Mona Langset

– Siden vinterferien er kort, og de som har skolebarn bare har en ukes ferie, blir trykket på Kanariøyene ekstra stort disse ukene. Når man skal reise så langt som til Thailand eller Florida vil de fleste ha lengre tid, særlig når de reiser med barn, sier markedssjef for Ticket reisebyrå, Ellen Wolff Andresen.

Les også: Norges mest populære bryllupskirke er på Gran Canaria

Billigere å fly langt

Tendensen VG reise har registrert når det gjelder vinterferiebilletter, har Travelmarket, som overvåker flypriser, sett gjennom hele det siste tiåret.

– Det har blitt betydelig billigere å fly langt, og dyrere på mange strekninger innad i Europa, sier konserndirektør Ole Stouby til VG.

Prisreduksjonen interkontinentalt skyldes først og fremst lavprisflyselskapenes inntog og beinhard konkurranse på flymarkedet. Til USA har flyprisene falt med opp til 41 prosent det siste tiåret, og til Asia med 39 prosent, ifølge Travelmarket. De har ikke registrert priser til Las Palmas, men gjennomsnittsprisen på en reise fra Oslo til Barcelona steg med 102 prosent fra 2010 til 2019.

Les også: Spis tapas med lokalbefolkningen på Gran Canaria

LAS PALMAS: Hver torsdag er det tapaskveld i provinshovedstaden på Gran Canaria Foto: Mona Langset / VG

Priseksempler fra Oslo

Direktefly fra Oslo til Gran Canaria lørdag til lørdag i Osloskolenes vinterferieuke (uke åtte), koster 10.436 kroner med Norwegian og 9125 med SAS. Da kommer kostnader til innsjekket bagasje og setevalg i tillegg. Søndag til søndag er prisen 11.436 kroner med Norwegian og 8611 med SAS.

De aller billigste direkteflybillettene vi finner tur-retur Gran Canaria i vinterferien er 7995 kroner for «kun fly» hos Ving.

Direkte tur–retur Lanzarote koster 11.927 kroner med Norwegian i vinterferien. Direkte tur–retur Tenerife koster 10.436 på lørdagene og 8436 på søndagene.

Billigere til Florida og Bangkok

Reiser du i stedet direkte fra Oslo til Fort Lauderdale i Florida koster billetten 6262 kroner tur-retur med Norwegian, lørdag til lørdag den samme uken.

Å reise like langt i den andre himmelretningen – til Bangkok, koster omtrent det samme. 6735 kroner tur-retur, direkte, med Norwegian.

(Priser funnet på selskapenes nettsider 8. januar)

Har du god tid og synes det er greit å bruke lang tid på reisen, kan den riktig nok bli atskillig billigere. Det laveste priseksempelet vi finner på Finn reise tur-retur Oslo – Gran Canaria på lørdagene i vinterferien er 3715 kroner med Lufthansa, Ryanair og Swiss. Men da er det to mellomlandinger hver vei, og det tar ett døgn på utreisen og 39 timer tilbake igjen.

Les også: Slik tar du toget til Sør-Europa

Priseksempler fra Bergen

Direktefly Bergen – Gran Canaria lørdag til lørdag i Bergensskolenes vinterferieuke (uke ni) koster 9419 kroner med Norwegian. Gjennom Ving kan du få «kun fly» til 7095 kroner.

Direktefly tur – retur Lanzarote i vinterferien kan du få for 8398 kroner med Norwegian

Det er ingen direkteflyginger fra Bergen til Florida eller Bangkok. Men bergensere kan komme til Miami via London med Norwegian for 5127 kroner de samme datoene, eller til Bangkok via Oslo for 7249.

(Priser funnet på selskapenes nettsider 8. januar)

Priseksempler fra Trondheim

Trondheim har vinterferie på samme tidspunkt som Oslo, i uke åtte. Direktefly Trondheim – Gran Canaria koster 9388 kroner med Norwegian lørdag til lørdag denne uken. SAS har direkteflyginger for 10.613 kroner, lørdag 15. til søndag 23. februar. (Priser funnet på SAS og Norwegians nettsider 8. januar)

Det er ingen direkteflyginger fra Trondheim til Florida eller Bangkok. Men med to mellomlandinger kan trøndere komme til Florida med KLM/Air France for 8929 kroner og til Bangkok med SAS og Qatar for 7591 kroner. (Priser funnet på Finn reise 8. januar)

PS! Priser er ferskvare som endres fort.

Publisert: 09.01.20 kl. 07:08

Mer om

Flere artikler