STRANDFERIE: Nå er det mye dyrere å reise til sørligere strøk enn på samme tid i fjor. Her fra Amadorestranden på Gran Canaria. Foto: Bård Ove Myhr

Charterselskapene dropper dumpingprisene i januar

Hadde du håpet på en superbillig sydenferie i vinter? Da kan det hende du blir skuffet.

Oppdatert nå nettopp

Charter- og flyselskapene har som tradisjon å tilby ekstremt billige billetter til Syden i januar, hvis du venter til siste liten med å bestille. I fjor kunne de skilte med flybilletter til gibortpris. Du kunne for eksempel fly tur/retur Gran Canaria for under 300 kroner.

Men i år må du doble, tredoble eller til og med firedoble prisen for å komme deg til sørligere strøk i årets første måned.

– Det handler om at vi har solgt utrolig godt for reiser i januar allerede. Vanligvis er ikke januar en så populær måned, siden det er rett etter en ferie. Men i år ser vi at mange allerede har booket turer, som gjenspeiler seg i prisnivået, sier presseansvarlig i Apollo, Beatriz Rivera, til VG Reise.

Hun forteller at charterturer var ekstra billige i januar i fjor.

– Sommeren var ekstremt varm, så det var ikke like mange som hadde det store behovet for solferie i januar i fjor. Derfor var det ikke så stor etterspørsel, som førte til at prisene var såpass lave.

– Ikke det samme behovet for å sette ned prisene

Professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, Frode Steen, sier seg enig i at det kan være en av grunnene til at flybillettene ikke selges til gibortpris i år.

– Det er absolutt mulig at folk er mer klar for Sydenferie på samme tid i år enn i fjor, og at det har ført til høyere etterspørsel og dermed dyrere flybilletter. Men det kan også hende at charterselskapene har vært flinkere til å tilpasse antallet i år, og at de kanskje har strammet litt inn etter de måtte selge til såpass billige priser i fjor.

Fikk du med deg? Slik vil reiselivsbransjen gjøre verden til et bedre sted

I likhet med charterbyråene har flyselskapene Norwegian og SAS også dyrere flybilletter til Syden enn på samme tid i fjor.

– Spesielt Norwegian har tatt ned kapasiteten på flere strekninger, som gir færre ledige billigbilletter. Det er nok derfor de også har færre billetter til gibortpriser, forklarer samfunnsøkonomen.

Siri Røhr-Staff, informasjonssjef i Ving, sier at «prisnivået er mer normalt i år enn i fjor».

– I fjor var prisene i januar ekstremt lave. Vi ønsker å kjøre fulle fly, og når det nærmer seg og mange seter fortsatt er tomme så kan vi ty til dumpede priser. Men i år har vi sett at det har vært en mye høyere etterspørsel, så vi har ikke det samme behovet for å sette ned prisene.

VG Reise har også vært i kontakt med presseansvarlig i TUI som i likhet med de andre charterselskapene forklarer at prisene varier i henhold til tilbud og etterspørsel.

FRISTENDE?: Charterselskapene har opplevd økt etterspørsel etter Sydenturer i januar, derfor er ikke januarsalget like heftig i år. Her fra Los Christianos på Tenerife. Foto: Mona Langset

– Mulig å gjøre kupp i år også

Riveria fra Apollo påpeker at selv om det ikke er gibortpriser i år, kan det fortsatt være mulig å komme seg til Syden i januar for en rimelig penge.

– Har man mulighet til å reise på kort varsel, er det mulig å gjøre kupp i år også, sier hun.

På samme tid i fjor var det aller billigst å kun bestille fly med charterselskapene. Du kunne du fly fra Oslo til Gran Canaria tur retur (en uke) med Ving for 295 kroner. Den billigste flybilletten vi finner i skrivende stund (2. januar 2020) fra Oslo til Gran Canaria med Ving i år koster 695 kroner (15 dager).

Vil du heller ha en litt miljøvennlig ferie til sørligere strøk? Sjekk vår guide til togturer til Sør-Europa

I fjor kunne du få fly og uspesifisert hotell til Tenerife eller Gran Canaria til rundt 2000 kroner per person. Selv om prisene ikke er like lave nå, kan du få en reise til rundt 3000 kroner. Sjekk for eksempel disse tilbudene som gjelder per person hvis to personer reiser sammen:

Stavanger – Tenerife , 05.01.2020 med Tui på Harbour Club hotell i Los Gigantes (8 dager) for 2948,-

Oslo – Kanariøyene , 09.01.2020 med Apollo på Casthotels Fuertesol Bungalows i Fuerteventura (1 uke) for 2798,-

Bergen – Gran Canaria, 08.01.2020 med Tui på Blue Marlin i Puerto Rico (8 dager) for 3548,-

Bergen – Gran Canaria , 11. 01. 2020 med Ving på uspesifisert hotell (1 uke) for 3845,-

Oslo – Tenerife, 26.01.2020 med Solfaktor på hotell Miramar i Puerto de la Cruz (6 dager) for 3233,-

Publisert: 02.01.20 kl. 14:00 Oppdatert: 03.01.20 kl. 07:09

