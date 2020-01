STJERNEFOTO: Å ta bilder med Paul, John, George og Ringo en av byens mest populære aktiviteter. Og det er gratis. Foto: Mona Langset / VG

Gratis-opplevelser i Liverpool

LIVERPOOL (VG reise) Enten du skal til Liverpool for å se fotball eller ta for deg av byens kulturliv, kan du få mange opplevelser gratis mens du er i byen.

En rekke museer og gallerier har gratis inngang. I tillegg kan mange interessante landemerker for Beatles-fans oppleves uten at du trenger å finne frem lommeboken.

Her er noen av dem.

Barndomshjemmene til de fire Beatlene kan du se gratis. Fra utsiden, riktig nok. Noen er omgjort til private museer. Du finner dem i 251 Menlove Avenue (John Lennon), 20 Forthlin Road (Paul McCartney) og 174 Mackets Lane (George Harrison) mens Ringo Starr bodde i 9 Madryn Street10 før foreldrene ble skilt, og flyttet deretter til 10 Admiral Grove.

Se bilder av husene her:













JOHN LENNON: Vokste opp her i 251 Menlove Avenue sammen med sin tante Mimi og onkel George. I dag er huset museum.

St. Peters Church, der John og Paul møttes for første gang mens de var i tenårene, er også åpen for alle. John (17) skulle spille med bandet sitt på et arrangement, og Paul (snart 15) var der for å høre på.

På kirkegården finner du også graven til en Liverpool-kvinne ved navn Eleanor Rigby. Det er riktignok ikke henne låten med samme navn handler om, men John og Paul har fortalt i intervjuer at navnet de brukte i sangteksten var inspirert av den ekte Eleanor som døde den 10. oktober 1939, 44 år gammel, og ligger begravet her.

ST PETERS CHURCH: Her møttes John og Paul for første gang, og her ligger enn kvinne ved navn Eleanor Rigby begravet. Foto: Mona Langset / VG

Penny Lane er også nærmest som et gratis utendørsmuseum å regne for Beatles-fans. Her finner du frisørsalongen «In Penny Lane there is a barber showing photographs Of every head he's had the pleasure to know» og banken «On the corner is a banker with a motorcar And little children laugh at him behind his back» men i dag er det legesenter i hjørnebygningen. I rundkjøringen «Behind the shelter in the middle of the roundabout The pretty nurse is selling poppies from a tray» er det i dag en bistro.

Teksten i «Penny Lane» handler om hverdagsbilder fra Pauls barndom, slik han så dem fra vinduet på skolebussen.













PENNY LANE: Dagens frisører heter Adele Allan (for anledningen i kundestolen) og Jackie Costello i salongen der Paul, John og George var kunder som barn.

Gratis museer og gallerier

Mange av byens museer har gratis inngang. Det gjelder blant andre disse:

Tate Liverpool. Det mest besøkte galleriet for moderne kunst utenfor London. Utstillingene endres ofte, så det er stadig noe nytt å se. Du finner det i Royal Albert Dock

Merseyside Maritime Museum. Havnebyen Liverpools historie kan utforskes her. Museet ligger like ved Tate Liverpool i Royal Albert Dock









GRATIS: Tate kunstmuseum

International Slavery Museum. I bygningen som huser Maritime Museum er det eget museum er viet slavehandelen. Mellom 1500 og 1865 var Liverpool var en hovedhavn for slavehandel i det britiske imperiet.

Piermaster’s House. På Royal Albert Dock er havnesjefens hus bevart akkurat slik det så ut frem til midten av forrige århundre.

Museum of Liverpool. Her blir byens musikalske historie, industrielle historie og krigshistorie levendegjort. Og utenfor står flere eksempler på kunstfigurene som er laget spesielt for Liverpool: Superlambananaene. De skal forestille en blanding av lam og banan og symbolisere varene som kom til havnen her i forrige århundre, kjøtt og frukt. Den flotte museumsbygningen ved Pier Head er verdt besøket i seg selv.







BYKUNST: Superlamabananaene forestiller en blanding av lam og banan og finnes flere steder i byen. Denne står utenfor Museum og Liverpool.

World Museum: Liverpools svar på Historisk museum og Naturhistorisk museum i ett. William Brown Street.

Victoria Gallery & Museum. I University of Londons opprinnelige hovedbygning er det samlet en rekke kuriositeter fra universitetets historie, fra falske tenner til fin kunst. Ashton Street.

Walker Art Gallery. Kunst fra 1200-tallet frem til i dag. Blant annet Rembrandt, Turner og Rossetti. Eget opplegg for barn under åtte år: «Big Art for Little Artist». William Brown Street.

Sudley House. I forstaden Sudley er huset til en rik kjøpmann fra viktoriatiden åpen for publikum. Her har tiden stått stille. Møbler, malerier og klær du ser er nøyaktig slik det var den gangen. Mossley Hill Road.











PIER HEAD: The Royal Liver Building fra 1911 regnes som selve kronjuvelen av Liverpools majestetiske bygninger. På taket står to «Liver Birds» som er symbolet på byen.

Uteområder og parker

Pier Head. Området er i dag en del av Liverpool Maritime Mercantile City som står på UNESCOS verdensarvliste. Her kan du nyte synes av de majestetiske bygningene fra tidlig 1900-tall som omgir plassen, og fotografere Beatles-statuen.

Calderstone Park. Vakker park med engelske hager, japansk hage, lekeområder, et gammelt minitog og innsjø.

Strawberry Fields. The Beatles har udødeliggjort dette området som opprinnelig var en jordbærfarm.

Da John Lennon var liten, drev Frelsesarmeen et barnehjem her. Han fikk ikke lov til å besøke det, men lille John klatret ofte over porten for å leke med barna i hagen. I dag er huset som sto der den gangen revet, og det er satt opp en moderne bygning med opptreningssenter for voksne med lærervansker og en kafé. Hagen er gjort om til en park med sitater fra kjente Beatles-låter gravert på benker og skilt. Den opprinnelige porten står nå inne i parken, mens det er satt opp en kopi ved det gamle inngangspartiet.













STRAWBERRY FIELDS: Der den opprinnelige porten sto er det nå satt opp en kopi.

Og mer

Liverpool Cathedral. Katedralen som ble fullført i 1978 er en praktfull bygning. Det er også mulig å gå opp i tårnet for en fantastisk utsikt over byen.

Fotballfans som ikke har tid eller råd til å kjøpe kampbilletter eller besøke stadion, kan i alle fall besøke Liverpool FCs offisielle butikk i handelssenteret Liverpool One, og drømme seg bort i alle tenkelige og utenkelige Liverpool FC-effekter.











YNWA: Fotballkubbens offisielle butikk.

Slik kommer du til Liverpool:

Fra Manchester by: 50 minutter med tog.

Fra flyplassen i Manchester: Halvannen time med tog.

Fra London: To og en halv time med tog.

Fly fra Norge: Eneste direkterute til Liverpool er fra Bergen med Widerøe. Til Manchester er det direkteflyginger fra Oslo, Bergen og Stavanger med SAS og Norwegian og fra Sandefjord med Ryanair.

Publisert: 18.01.20 kl. 05:05

