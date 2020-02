BERGENSBANEN: Strekningen byr på utrolig utsikt fra togsetet. Foto: MariusLtu / iStockphoto

Fem fantastiske togturer i Norge

Lysten på en miljøvennlig og rimelig norgesferie full av heftig natur?

Togreiser er absolutt i vinden for tiden, og i vårt langstrakte land er det flere spektakulære turer hvor du kan få med deg den flotte naturen. Mange av disse strekningene går det også an å kombinere, sånn at du kan komme deg fra A til Å bare ved bruk av tog.

Her er fem fantastiske togturer i Norge:

Bergensbanen

Lengde og tid: 371 kilometer og tar mellom 5 og 6 timer.

Jernbanestrekningen går fra Hønefoss til Bergen. Den følger Hallingdalen opp til Hardangervidda og når sitt høyest punkt ved Finse, før den går nedover forbi Myrdal og følger Raundalen ned til Voss og videre langs fjordene ut til Bergen. Fra togsetet får man se det dramatiske og flotte landskapet utenfor, med elver, fjell og juv. Lonely Planet har beskrevet togturen som hovedlinjen i norsk natur, og har kåret strekningen til en av de fineste i verden.

Et naturlig stopp på ferden er Finse, som er fint både på sommeren og vinteren. På vinteren kan du ta fatt i skiene og for eksempel gå over det isfrosne Finsevannet. Om sommeren kan du ta på deg fjellskoene og ta den tredagers gåturen til Aurlandsdalen. Hvis du vil på en mindre dagstur er Blåisen et godt alternativ.

Du kan også gå av toget på Ustaoset stasjon og gå en den 15 kilometer lange rundturen i Skarvheimen under Hallingskarvet.

Et annet naturlig stopp er å bytte tog på Myrdal til Flåmsbanen, som er vårt nesten punkt på listen.

VINTERSESONG: Bergensbanen er flott både om sommeren og vinteren. Her toget fra Ustaoset. Foto: Marte Vike Arnesen, VG

Flåmsbanen

Lengde og tid: 20,4 kilometer og tar rundt 50 minutter

Denne korte togturen går fra høyfjellsstasjonen Myrdal ned til Flåm stasjon helt innerst i Aurlandsfjorden. Det er ikke uten grunn at dette er landets mest kjente turistbane, da man får et sjeldent blikk på den storslåtte vestlandske naturen med imponerende fossefall, gårder som klamrer seg fast til de bratte fjellsidene, forbi Rallarveggen og gjennom 20 tunneler.

Flåmsbanen er den nest bratteste normalsporede jernbanen i Europa, med 80 prosent av reisen har en stigning på 5,5 prosent. Toget kjører sakte og stopper ved høydepunktene.

På Myrdal Stasjon, som ligger 866 meter over havet, kan du kose deg med fantastisk utsikt og noe godt «attåt» på familiedrevne Cafe Rallaren.

NYT UTSIKTEN: Den korte togturen med Flåmsbanen tar deg gjennom en av Norges vakreste områder. Foto: Göran Bohlin, VG

Dovrebanen

Lengde og tid: 485 kilometer og tar rundt seks timer og 45 minutter

Jernbanestrekningen går mellom Oslo og Trondheim, gjennom Hamar, Lillehammer og Gudbrandsdalen før den ved Dombås klatrer opp over det mektige fjellområdet Dovrefjell og videre til Hjerkinn. Så går jernbanen nedover til Drivdalen og Oppdal, så videre til Støren og Trondheim. Er du heldig kan du kanskje få med et glimt av en moskus på Dovrefjell! Det er faktisk det eneste stedet i Norge hvor man kan oppleve dyret i sitt rette element.

Hvis du ønsker en pause fra togskinnene kan du gå av på Hjerkinn. Her er det utrolig mange muligheter toppturer. Mest kjent er Snøhetta, som ligger 2 286 meter over havet. Hvis du kjenner at det er litt vel ambisiøst, kan du nøye deg med en tur til Snøhetta utkikkspaviljong – en arkitektonisk perle tegnet av arkitektfirmaet ved samme navn.

Du kan også gå av på Dombås stasjon, for å fortsette ferden videre på Raumabanen. Eller du kan bli med helt til Trondheim og fortsette turen nordover med Nordlandsbanen.

DOVREBANEN: Strekningen kjører over Dovrefjell. Her ser du et glimt av Snøhetta. Foto: Jelena Safronova / iStockphoto

Raumabanen

Lengde og tid: 114 kilometer og ta ca 1 time og 40 minutter.

Denne går mellom Dombås og Åndalsnes, og er knyttet sammen med Dovrebanen. Jernbanestrekningen er kjent som en av Norges vakreste og villeste og du kjører forbi spektakulære fjellformasjoner og velkjente attraksjoner som Kylling Bru og Trollveggen. Toget krysser også nedre del av Vermafossen og elven Rauma, som virkelig er et vakkert syn!

I høysesongen på sommeren kjører Raumabanen saktere for å sikre turistene tid til å få med seg alt utenfor vinduet, og toget stopper et lite øyeblikk på de største attraksjonene sånn at du har mulighet til å ta bilde.

Fra Dombås kan du gå Norges nye «skrytetur» til Romsdalseggen, som gir en nydelig utsikt over Romsdalen og fjordene. Turen er dog ikke for pyser, da det er mange bratte og smale partier oppå eggen.

KYLLING BRU: Fra togsetet med Raumabanen kan du se Kylling Bru. Foto: Øyvind Engan, VG

Nordlandsbanen

Lengde og tid: 726 kilometer og tar litt over ti timer.

Nordlandsbanen går mellom Trondheim og Bodø. Dette er Norges nordligste strekning, og er knyttet med Dovrebanen i Trondheim. Banen går gjennom et veldig vekslende landskap, fra kyst til innland og høyfjell. På Saltfjellet passerer du Polarsirkelen hvor du på sommeren kan se midnattssolen og på vinteren nordlyset – hvis du er heldig.

Nordlandsbanen er faktisk kåret til en av verdens vakreste togreise av den britiske avisen The Guardian.

Hvis du ikke får nok av Saltfjellet, er Lønsdal Stasjon et naturlig stopp. Med en eller flere netter på Saltfjellet Hotell Polarsirkelen så kan du nyte enten midtnattsolen eller nordlyset med litt bedre tid. Her er det også flere muligheter for flotte gåturer, blant annet ruten til Saltfjellstua som går langt inn i Svartisen nasjonalpark og tar ca. syv timer. Et stopp på Tverlandet stasjon, for å få et glimt av Saltstraumen, kan vi også anbefale.

REIN PÅ SPORET: Nordlandsbanen går over Saltfjellet. FOTO: Geir Otto Johansen, VG

