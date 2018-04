JUST DO IT! Nei, dette er ikke en arkitekttegnet bolig i havgapet. Det er en offentlig do og den er nettopp kåret til å være verdens vakreste avtrede. Foto: LARS GRIMSBY

Britisk avis: Verdens vakreste do er norsk!

Helgelandskysten er et svært populært reisemål for både norske og utenlandske turister.

Med en spektakulær utsikt til havgapet og fjellene som stuper ned i havet er det en fantastisk reise fra nord til sør. Uansett om man ferdes med bil, på sykkel eller går fottur.

Langs veiene finnes det mange fine rasteplasser og den nyoppussede rasteplassen Ureddplassen er trolig den aller fineste. Doen der er i hvert fall kåret til verdens vakreste av The Telegraph.











1 av 4 Utsikten er upåklagelig fra dette avtredet. Men er det verdens vakreste? Lars Grimsby

Navn etter krigsminne

Oppussingen av rasteplassen kostet 15 millioner kroner og for den prisen fikk man denne do-installasjonen av betong og frostet glass designet av Oslo-arkitektene Marit Justine Haugen og Dan Zohar .

I tillegg er det laget et slags amfiteater med trappetrinn ned mot vannet. Dessuten er det satt opp benker av marmor fra Fauske.

Ureddplassen ligger ved Fv17, nær Gildeskål og er også et krigsmonument over de omkomne i ubåten Uredd som gikk på en mine og sank i Fugløyfjorden under 2. verdenskrig.

PS! I 2015 kåret designnettstedet Designcural.com toalettet ved utsiktsplattformen Stegastein i Aurland til verdens fineste. Nettstedet hadde evaluert over tusen offentlige toaletter over hele verden for å komme fram til en liste med de ti beste. Stegastein slo toaletter i både London og Sydney i den årlige arkitektkonkurransen.

