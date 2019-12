NORDMARKA: Julekortstemning med snø på trærne ved Tryvannstua i går, fredag. Foto: Stella Bugge / VG

Hvit romjul med skiføre i lavlandet

Grønne plener i byen til tross; Du skal ikke mange høydemeterne inn i marka på det sentrale Østlandet før det er eventyrstemning og nykjørte skiløyper.

Nå nettopp

Mange steder på det sentrale Østlandet ligger skiløypene oppe på åsryggene, og der er snøforholdene helt annerledes enn nede i bebyggelsen. En halvmeter med snø er slett ikke uvanlig i 400 til 500 meters høyde.

Her gjelder det å smi mens jernet er varmt, eller skal vi si snøen er kald? For ifølge meteorologene skal det bli varmegrader også i høyden allerede på søndag. Skiføret vil likevel ikke forsvinne med det første, men snøen på trærne vil nok si farvel for denne gang.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

ROMERIKSÅSEN: Fine løyper ved Brovoll. Bildet tatt torsdag. Foto: Jarle Jensen, Skiforeningen

Prepareringen får satt seg

– Det er veldig fine forhold i Marka nå, og jeg oppfordrer alle til å finne frem skiene og få seg en skitur i romjulen, sier en entusiastisk kommunikasjonssjef i Skiforeningen, Trine Rom Giving.

– I marka rundt hovedstaden er det fortsatt best forhold på skogsbilveiene, men også i terrenget blir det stadig bedre mange steder. Kuldegradene de siste dagene har ført til at vannet i terrenget fryser til og prepareringen får satt seg. Fortsatt er likevel enkelte bekker åpne og noen myrer våte, advarer hun. Isen fryser på flere vann, men med et snølag på toppen er det vanskelig å vurdere tykkelsen. Følg alltid merket skiløype hvis du skal krysse et vann, oppfordrer kommunikasjonssjefen i Skiforeningen.

Les også: Sjekk hvor du får ekte kakao og hjemmebakte kaker i marka

NORDMARKA: Noen vann har is men alle er ikke sikre ennå. Dette er på vei til Kikut. FOTO: Stella Bugge / VG

Mange muligheter rundt Oslo

Gode steder å starte skituren fra i Oslo-området blir stadig flere, og Trine Rom Giving nevner blant annet Movatn, Stryken, Grua, Svartbekken, Solli (Asker), Ringkollen, Brovoll, Mylla, Sollihøgda (Høymyr), Sørkedalen, Sørli (Nittedal) og Frognerseteren.

Du kan også starte skituren fra Solemskogen, Brekke, Sognsvann og Fossum om du er forberedt på litt tynt med snø i starten. I høyere deler av Kjekstadmarka, Østmarka og Lillomarka er det også fullt mulig å få seg en tur på ubrøytede skogsbilveier.

DRAMMENSMARKA: Eventyrlig stemning ved Myrdammen fredag tredje juledag. Foto: Tom Helgesen

Bra med snø i Finnemarka

Trekker du vest for hovedstaden, åpner det seg nye skimuligheter. I Lier kommune kan løypekjørerne friste med milevis med flotte skiløyper i Finnemarka. Her er Rustanveien (innenfor Kanada) og Eiksetra-området, begge på vestsiden av Lierdalen, flotte startsteder. Da kan du komme inn i løypenettet til både Drammen, Nedre Eiker og Modum kommune også.

Enda litt lenger vest forteller løypekjører Gjermund Lie i Øvre Eiker kommune om helt topp forhold på Holtefjell, vest for Hokksund. Her kan utgangspunktet være både fra Dalasetra, Smedsrud og Vestbyseterveien/Blygåtttjern.

– Det er den såkalte Grøllarunda som er kjørt, og det er også flotte forhold i Ormåsen, forteller Lie.

DRAMMENSMARKA: Jan Runar Brunsvik trives på ski i Drammensmarka. Her i Skimtrunden i grensetraktene mellom Lier og Drammen. Foto: Tom Helgesen

«Snøhøl» i Vestfold

Utrolig, men sant, så har Sande kommune i Vestfold gjerne stabile snøforhold hele vinteren. Det er enklest å starte skituren fra Montebello Arena. Det ligger nordvest for Sande sentrum og har bomvei med betalingsløsning. Etter 1. januar heter kommunen for øvrig ikke Sande lengre, for da har dette blitt en del av Holmestrand kommune.

Hvis du helst vil ha maskinpreparerte skiløyper, er det flere runder å velge blant.

– Nå er det meget gode forhold i Øyvannsrunden og Gravdalsrunden med utgangspunkt i Montebello Arena, sier ildsjel og løypekjører Ole Kristian Skjørdal fra Sande.

Hvis du er ute etter en skikkelig langtur, er det i tillegg mulig å knytte seg inn på løypenettet mot Nedre Eiker og Drammen via Nysetra. MIF-hytta på Mjøndalsskauen sør for Mjøndalen kan også være et fint startsted for å koble seg inn på det samme løypenettet. Her er det i tillegg lysløype med gode skiforhold nå.

VESTFOLD: Morgenstund på Vestskauen i Sande kommune. Foto: Ole Kristian Skjørdal

40 kilometer med skispor 14. november

Mange av skiløypene på Vestskauen går på skogsbilveier, så det trengs minimalt med snø for å kjøre skiløyper her. Velvillige grunneiere og dyktige løypekjørere er selvsagt også en god kombinasjon. Snøen legger seg i tillegg tidlig, og gjerne rikelig i løpet av vinteren. Snømåleren ved Lauvkollmyra viser ifølge Yr ofte høyest snødybde på hele Østlandet. Hele 150 centimeter med snø 17. mars 2019 er det ikke mange som kan konkurrere mot. Heller ikke 40 kilometer med preparerte skispor på natursnø 14. november i år. Ikke akkurat det folk flest forbinder med Vestfold!

Uansett skitur hvor i lavlandet på Østlandet du går på ski, er det lurt å ta det rolig i alle utforkjøringer. Det kan periodevis være noe isete, og det er heller ikke så mye snø å falle på alle steder.

Sjekk preparerte skiløyper her: Skisporet, Skiforeningen.no og Lier-ski.com

Publisert: 28.12.19 kl. 09:36

Mer om

Flere artikler