ASKEPOTTSLOTTET: Schloss Moritzburg utenfor Dresden. Foto: Mona Langset / VG

En dag på Askepotts slott

Se for deg sluttscenen i filmen «Tre nøtter til Askepott»: Hun rir på en hvit hest, med brudesløret blafrende i vinden, over hvite vidder, på vei til slottet sammen med prinsen.

MORITZBURG (VG reise): Det var ikke helt slik da vi besøkte slottet der prinsen bodde i filmen. Men bygningen er den samme. Det er til og med en sko i trappen akkurat der Askepott mistet sin i det hun løp fra ballet.

Slottet er i virkeligheten et tysk jaktslott i barokkstil fra 1500-tallet, 16 kilometer utenfor Dresden, ikke langt fra grensen til Tsjekkia.

SIDEINNGANG: Trappen der Askepott mister skoen er i virkeligheten en sideinngang på slottet. Det er trappen til høyre foran slottet. Foto: Mona Langset / VG

Juletradisjon

Like sikkert som at Sølvguttene synger julen inn, vises den tsjekkisk-østtyske filmen «Tre nøtter til Askepott» på NRK julaften. Slottet fra filmen er åpent for gjester nesten hele året. Fra midten av november og frem til 1. mars huser det en stor utstilling om filmen.

– Vi måtte bare reise hit. Vi var på spa like utenfor Praha i Tsjekkia, men før vi flyr hjem måtte vi bare ta en tur hit. Vi er veldig glade i slott og i denne filmen, forteller Bente Mathilde Schlytter. Vi treffer henne sammen med kollegaene Bente Oxhovd og Veronica Pobehova fra Bitihorn fjellstue i rommet det gjester kan prøve kopier av kostymer og fra filmen.







ASKEPOTT: Bente Mathilde Schlytter som Askepott ved peisen og Bente Oxhovd som Askepott på ball. Foto: Mona Langset / VG

Bente Mathilde har tatt på seg Askepotts brune hverdagsklær og satt seg ved peisen, mens navnesøster Bente Oxhovd kommer svinsende i rosa Askepott-kjole fra ball.

I rommet henger flere kostymer og et stort speil, og det er mye som skal prøves og fotograferes. Bente Mathilde svinger seg både som stesøster Dora foran fullfigurspeilet, og som Askepott på ball foran pappslottet, der Veronica har kledd seg ut som prins.

KOSTYMEMORO: Veronica Pobehova som prins og Bente Mathilde Schlytter som Askepott Foto: Mona Langset / VG

De tre kollegaene fra Bitihorn fjellstue har sett filmen mange ganger. De er spesielt imponert over sluttscenen der Askepott og prinsen kommer ridende på hver sin hvite hest.

Og hvem ville vel ikke komme til slottet på den måten: Ridende sammen med en prins på hvite hester, en dag med blå himmel og bakken dekket med snø?

Selv ankommer jeg alene, en dag med mørke skyer og regnvåte veier. Fremkomstmiddelet er en sort jernhest. Men den er til gjengjeld svært trivelig. Lössnitzgrundbahn med damplokomotiver fra 1920 og −30-tallet stanser i Moritzburg, omtrent enn kilometer fra selve slottet. Derfra er det en hyggelig spasertur gjennom småbyen som har drøye 8000 innbyggere.









MIN SORTE HEST: Damplokomotivet på Lössnitzgrundbahn. Foto: Mona Langset / VG

Kultfilm

Askepott-filmen var et tsjekkisk-østtysk samarbeidsprosjekt da den ble laget i 1973. Godset der Askepott bodde med sin stemor og stesøster, ligger på den tsjekkiske siden av grensen, mens slottet er her i Tyskland.

Filmen hadde noen av datidens største tsjekkiske og østtyske skuespillere i hovedrollene. Libuše Šafránková og Pavel Trávníček var 20 og 23 år gamle da de spilte Askepott og prinsen. Deres samtaler i filmen er på tsjekkisk. Kongen, spilt av Rolf Hoppe, og dronningen, spilt av Karin Lesch, (den gang 43 og 38 år) snakket sammen på tysk.

Filmen ble opprinnelig laget i én tysk og en tsjekkisk versjon, der halvparten ble dubbet til det andre språket.

I versjonen som er sendt på NRK hvert år siden 1975, snakker alle norsk med Knut Risans myke stemme. De siste 23 årene har filmen hatt fast plass på NRKs sendeplan julaften.









EKTE KOSTYMER:Kostymene som faktisk ble brukt i filmen er stilt ut i glassmontere. Her spilles også scener fra filmen av via projector på veggen. Foto: Mona Langset / VG

Men vi er langt ifra den eneste nasjonen med «Tre nøtter til Askepott» som en del av juleritualet. Alle vi snakker med på Moritzburg slott forteller det samme: De har vokst opp med denne filmen på julaften, og nå ser de den sammen med sine egne barn.

Martin Jerabek fra Kolin utenfor Praha så den selv første gang da han var syv-åtte år. I dag har han med seg sønnen Jan (8) for å se utstillingen. Pappa hjelper sønnen på med prinseklærne, og åtteåringen poserer villig ved papptrærne mens Martin knipser med mobilen.

– Da jeg vokste opp ble det alltid laget en ny tsjekkisk barnefilm til jul. Men selv om det kom nye filmer, ble denne også vist hvert år. Folk går ikke lei av denne, sier han.













LIKER FILMEN: Martin Jerabek hjelper sønnen Jan (8) på med prinsekostyme og tar bilder i skogskulissene. Foto: Mona Langset / VG

Det samme sier Silke og Regina Kisch fra Dresden. Silke (40) har sett filmen på julaften hvert år hele sitt liv, men selv om hun bare bor 16 kilometer unna er det første gang hun besøker slottet. Og selvsagt må hun prøve Askepotts kjole mens mamma Regine fotograferer.

Rommet med pappslott, snødekte papptrær og kostymer i små og store størrelser er tilsynelatende den mest populære delen av utstillingen. Det er også den morsomste delen for dem som ikke forstår tysk eller tsjekkisk. For utstillingen forteller mye interessant om filmen og produksjonen, men bare på de to språkene.

– Hvorfor ikke informasjon på engelsk?

– Nei, hvorfor skulle vi det? Nesten alle som kommer hist snakker tysk eller tsjekkisk, sier Ronald Schramm fra besøkssenteret på slottet. Selv snakker han flytende engelsk, og jeg har fått ham med på en runde for å svare på alt jeg ikke skjønner med min mangelfulle skoletysk.

JAKTSCENER: I dette lille skogholtet på den andre siden av innsjøen er noen av jaktscenene spilt inn. Foto: Mona Langset / VG

Lite snø

I filmen er det vinter. Den ettermiddagen jeg ankommer til Moritzburg plasker regnet ned. Neste dag skinner solen på juletreet utenfor hovedinngangen, og det er 12 plussgrader.

– Det snør sjelden mer enn et par dager i løpet av vinteren her, og den pleier ikke å legge seg. Men for fem-seks år siden kom det plutselig mye, det er nok da dette bildet er tatt, sier han, og peker på pappversjonen av slottet omgitt av snø i rommet der gjestene kan fotografere seg selv i kostymer fra filmen.

SNØ INNE: På utstillingene av scener fra filmen er det snø både på bakken og trærne. Foto: Mona Langset / VG

– Snømangelen var et problem under innspillingen. Derfor kjørte de inn lassevis med snø fra tsjekkiske fjell, og spedde på med kunstsnø, forteller han.

I noen av jaktscenene ser vi prinsen og hans følge ute i en skog med snø på trærne og slottet i bakgrunnen. Det er filmet på motsatt side av den kunstige innsjøen som omgir slottet. Snøen på trærne er kunstig.

De ordentlig snørike scenene er filmet i fjellområdet Böhmerwald på grensen mellom Tsjekkia og Tyskland. Når Askepott og prinsen rir mot slottet i sluttscenen, befinner de seg i virkeligheten i tsjekkiske fjell.







SLOTTSBALL: Inne på slottet er det rigget til en liten ballsal, men ballscenene fra filmen er tatt opp i et studio. Foto: Mona Langset / VG

Ballsaler

Inne på Moritzburg slott er det rigget til en ballsal der kongen og dronningen - i form av menneskestore voksfigurer - sitter på hver sin trone og ser Askepott og prinsen snurre rundt mens rommet fylles av dansemusikk.

– Men ballsalen fra filmen var mye større. Hvor er den?

– I Studio Babelsberg utenfor Berlin, forteller Ronald Schramm.









FINE ROM: Ronald Schramm fra besøkssenteret åpner noen av rommene som vanlivgvis bare vises til publikum om sommeren. Foto: Mona Langset / VG

Schloss Moritzburg har likevel både saler og rom som er en konge verdig. Over 200 i alt. Mange av veggene er dekket av gyllenlærstapeter og oljemalerier av tidligere herskere. Rommene er møblert med fine rokokkomøbler og porselen fra Kina, Japan og Meissen.

De fleste av disse rommene holdes stengt om vinteren. Fra midten av november og ut mars har publikum kun adgang til den delen av slottet der Askepott-utstillingen er. Om sommeren, når Askepott-utstillingen er stengt, kan publikum være med på rokokko-omvisning. Men Ronald Schramm lar oss likevel ta en titt på noen av rokokko-rommene nå: Rom etter rom som hovedsakelig ble brukt som ferie- og representasjonsbolig for herskerne som holdt hus i Dresden.

På veggene henger dyrehoder med horn. Hodene er kunstige men hornene er ekte. Moritzburg slott skal ha Europas største samling av jakttrofeer.

JAKTTROFEER: De fleste rommene i slottet er pyntet med jakttrofeer, men ikke like mange som i denne spisesalen. Foto: Mona Langset / VG

– Mange av dyrene er skutt i skogen rundt slottet, mens andre er gaver. Denne fikk August den sterke av den russiske tsaren på begynnelsen av 1700-tallet. Det er hornet til en elg fra istiden, funnet i Sibir, forteller Ronald Schramm, og peker på et hode høyt oppe på veggen i det samme rommet som jenter og kvinner i alle aldre kler seg ut som askepott ved peisen eller på ball.

Om jentene virkelig er Askepott får de teste etter at de har gått igjennom slottet og kommer ut på den andre siden. Der, i trappen hvor Askepott mistet skoen i filmen, er en messingsko støpt fast i trinnet.









ASKEPOTTSKO: For liten til Heidi Neumann fra Dresden. Foto: Mona Langset / VG

Heidi Neumann har vokst opp i Dresden og har sett Askepott på TV hver julaften. Selv om hun bor ganske nær slottet har hun ikke prøvd skoen før. Men nå skal den testes. Hun sparker av seg høyre vinterstøvel og stikker en fot med svarte bomullssokker i Askepottskoen. Mannen står klar med kamera på mobiltelefonen. Men nei. Det går ikke. Hun prøver igjen.

– Den må være størrelse 37. Jeg bruker 39, sier hun, og innser at hun er avslørt som en uekte Askepott.















SLOTTSNÆRT: Tjenerboligene som hører til slottet kan leies for minst to netter av gangen. Foto: Mona Langset / VG

Her kan du bo i Moritzburg

Kongelig: Moritzburg slott leier ut fem leiligheter i vokter- og tjenerboliger på slottsområdet. De ligger ved den kunstige innsjøen som omgir slottet, og har kjøkken, bad oppholdsrom og soverom med plass til to eller fire personer. Fra 250 euro for to netter. Må bookes for minst to netter.

Koselig: Hotel Eisenberger Hof, Adams gasthof. Dobbeltrom fra rundt 90 euro per natt. Adresse: Kötzschenbrodaer Str. 8

Rimelig: Pensin Villa Lenz. Dobbeltrom fra 80 Euro. Adresse: Markt 11







HOTEL EISENBERGER HOF: Et at flere små familiedrevne hoteller i Moritzburg. Foto: Mona Langset / VG

Slik kommer du dit:

Fly: Nærmeste internasjonale flyplass er Dresden. Det går ingen direktefly dit fra Norge, men du kan fly SAS eller Lufthansa via Frankfurt.

Tog: Turen fra Oslo S til Dresden tar i overkant av et døgn. Du må legge inn en overnatting i København, Hamburg eller Berlin. Se tabell under. Billetter til alle togselskapene kan kjøpes gjennom Entur.

Videre fra Dresden er det raskeste å ta taxi. Det tar rundt 20 minutter til Moritzburg. Det hyggeligste er likevel den gamle dampjernbanen som går fra Radebeul til Moritzburg. Tog eller taxi fra flyplassen til Radebeul tar rundt ti minutter, og veterantoget fra Radebeul til Moritzburg tar en snau halvtime.

Publisert: 24.12.19 kl. 04:11

