SOMMERIDYLL: Dette er øya Veierland ved Nøtterøy. Foto: Kyrre Lien / VG

Derfor bør du være turist i eget land i år

Planegg Norgesferie i år, selv om reiserestriksjonene til utlandet oppheves. Oppfordringen kommer fra både norsk turistnæring og reiseglade nordmenn.

Oppdatert nå nettopp

Facebookgruppen Tilbring sommeren i Norge ble opprettet onsdag 25. mars, og har i skrivende stund passert 65.000 medlemmer. Det er de tre reiseinteresserte vennene Tobias Haddeland (30), Jihad Salazar Hachem (30) og Didrik Hægg (29) fra Kristiansand som står bak.

– Gruppen er opprettet for å inspirere nordmenn til nye opplevelser i eget land. Samtidig kan dette være et positivt og lystbetont innslag i folks hverdag, sier de tre til VG.

Selv om ingen av dem jobber innfor reiseliv, bekymrer de seg over følgene av coronaviruset for bransjen.

MIDNATTSOL: Dette er fra Senja Foto: Kristian Helgesen / VG

– Dessverre må vi ta innover oss at dette fører til store omveltninger innenfor reiselivsbransjen. Norge som er høyt oppe på listen over antall smittede kan ikke forvente noen turistboom fra utlandet i år. Vi går en usikker sommer i møte, og med et nyhetsbilde som stadig forandrer seg er det vanskelig å vite hvordan denne sommeren blir, sier de.

Men de legger til at en ting i alle fall er sikker: Som kanskje det vakreste landet i verden byr Norge på alt fra langstrakte strender, fint kulturlandskap, vidder, svaberg, de flotteste fjorder, isbreer, høye fjell og tinder.

De er overveldet over den enorme responsen Facebookgruppen Tilbring Sommeren i Norge har fått på kort tid.

– Det er kjempegøy å se hvordan nordmenn inspirerer hverandre ved å legge ut vakre bilder av kjente og ukjente plasser i hele Norge, sier de tre.

LOFOTEN: Opplev Norge i år. Foto: Dag Fonbæk / VG

Kriserammet reiseliv

Mye av norsk reiseliv er i dyp krise nå. Flere enn seks av ti reiselivsbedrifter frykter konkurs, viser en undersøkelse blant NHO reiselivs bedrifter fra slutten av forrige uke.

Ni av ti reiselivsbedrifter har permittert ansatte som følge av corona-pandemien.

Mandag sendte alpinanleggenes landsforening ut en pressemelding om at de frykter et konkursras etter at anleggene måtte stenge nå før den aller viktigste delen av sesongen.

Både NHO reiseliv og Virke har bedt om ytterligere statlig krisehjelp for å sørge for at vi fortsatt har et reiseliv i Norge når coronakrisen er over.

– Ikke avbestill

Bransjen selv håper inderlig at nordmenn støtter opp om norsk reiseliv ved å velge norsk ferie i år. En start er å la være å avbestille planlagte ferier i Norge i påsken, men heller komme tilbake på et senere tidspunkt.

IKKE AVBESTILL: Ove Lilleengen har fått ny ramme på sitt Facebook-profilbilde.

Vertskapet på Sota Sæter i Breheimen understreker budskapet ved å oppdatere profilbildene sine på Facebook med rammen «Change dates. Don’t cancel.»

Film for sosiale medier

Flere reiselivsaktører bruker sosiale medier til å formidle budskapet om å velge norsk i år. Visit Nordfjord har laget en filmsnutt hvor små og store aktører i bransjen sier «Vi er her! og vi venter på deg»

Filmen ble delt på Instagram og Facebook søndag kveld, og i løpet av de første fire timene ble den avspilt over 20.000 ganger. Bildene under er fra filmen:















STILLBILDE fra filmen #vierher: Barn på fjellet

– Det er en tøff tid, og mange av våre aktører vil slite. I denne situasjonen har vi to fokus: Sikre eksistensen her og nå, og skape etterspørsel og trafikk når Norge åpner igjen, sier reiselivssjef i Nordfjord, Marita Lindvik.

Reiselivssjefen deltar selv i filmen, stående på toppen av et digert furutre, mens hun roper «Vi er her, og vi venter på deg»

STILLBILDE fra filmen #vierher – Reiselivssjef Marita Lindvik, Stryn Foto: Nordfjord-filmen

Filmen kostet ingenting å produsere. Reiselivsbedrifter rundt i regionen filmet seg selv med mobilen, og sendte bidragene til VisitNordfjords digital- og markedsansvarlig, Benedicte Willand Elsrud, som redigerte den. Hun forteller at de har fått tilbakemelding fra andre destinasjonsselskap som er inspirert til å gjøre det samme.

I filmen høres også stemmen til den lokale skiskytterhelten Johannes Thingnes Bø fra Stryn som sier at «vi er fortsatt her når alt er over.» «Og vi ønsker deg hjertelig velkommen tilbake.»

TOMME GATER: Du skal få en dag i mårå. Foto: Bilde fra Visit Norways nye film.

Du skal få en dag i mårå

Visit Norway lanserte tirsdag en egen ny kampanjefilm. Til en nyinnspilling av Alf Prøysens «Du skal få en dag i mårå» viser de glimt fra et uvanlig folketomt Norge.

– Filmen handler om alt det vi savner, og alt det vi snart skal få oppleve igjen, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i en pressemelding. Målet er å inspirere nordmenn til å legge årets ferier i Norge.

– Verden er i krise og en av de hardest rammede næringene er reiseliv. Det vil ta lang tid før vi er tilbake der vi var, men et positivt bidrag for å berge arbeidsplasser her hjemme er om nordmenn velger norgesferie i månedene framover, sier hun.

SOTA SÆTER: Vertskapet håper at turistene vil komme tilbake til sommeren. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Ser fremover

Også på DNT-hytta Sota Sæter i Breheimen har de fokus på sommeren. Det skulle vært høysesong nå, og betjent hytte frem til over påske. I stedet er det stengt.

– Nå er det viktig å tenke fremover og gjøre oss klare til det som kommer etter coronaen, sier vert Ove Lilleengen. Sammen med sin kone, Silje Lilleengen, overtok han som vertskap på DNT-hytta for et år siden.

Ekteparet bor på Sota Sæter hele året, og utenom periodene hvor det er betjent, tar de imot grupper til arrangementer og festivaler.

– Vi har masse aktiviteter, som guidede turer til alle 2000-meterstoppene i området, rafting, juving og jakt. Vi lager god mat og trivsel i Breheimen. Jeg tenker det er kjempeviktig nå å handle lokalt og benytte seg av de tilbudene som er rundt oss. Det er en del av den nasjonale dugnaden sier Ove Lilleengen.

PROFILBILDE PÅ FACEBOOK: Vert på Sota Sæter i Breheimen, Ove Lilleengen

Publisert: 31.03.20 kl. 12:08 Oppdatert: 31.03.20 kl. 13:01

