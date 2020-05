GOD PLASS: En enslig svømmer tar et morgendupp i Middelhavet utenfor Barcelona lørdag. Foto: EFE/QUIQUE GARCIA

Hjelper ikke nordmenn at Spania åpner for turister i juli

Selv om Spania gir grønt lys for turistenes retur i juli blir det neppe kø ut av Norge før etter 20. august.

Nå nettopp

Den norske regjeringen har som kjent satt foten ned for sydenturer frem til denne datoen. Og charterselskapene, som har avlyst alle sine reiser i sommer, følger Utenriksdepartementets (UD) reiseråd.

– Hjelper ikke

– Vi forholder oss til de norske reiserådene. Da hjelper det ikke at andre land åpner opp. Vi har derfor kansellert alle våre reiser frem til 20. august, sier Tonje Løkaas Fossum, kommunikasjonssjef i Apollo, til VG.

Hun skulle ønske at myndighetene, som har sagt at det innen 20. juli vil vurderes å endre reiserådet for enkelte andre nærliggende europeiske land, kunne vært tydeligere i sine råd.

– Vi kan ikke sitte og holde på bestillingene til kundene våre og la dem vente til 20. juli for å se om det blir noe av eller ikke. De må få planlegge sommeren, sier Fossum.

– Skulle nærliggende land vise seg å være Hellas og Spania, får vi kaste oss rundt og se om vi kan åpne igjen tidligere, legger hun til.

les også Har ventet i to måneder på 70.000 kr fra reisebyrå

Hellas og Kroatia åpner også

Kroatia åpner Adriaterhavskysten for turister i sommer, men det blir iverksatt tiltak for å hindre at strendene fylles opp.

Og Hellas har åpnet for at Norge, som et av 20 land, kan sende turister dit når landet løsner litt opp i juni. Men det er skjær i sjøen.

Forsikringsselskapet Europeiske Reiseforsikring minner på sine sider om at selv om andre land åpner for turister, gjelder ikke reiseforsikringen så lenge norske myndigheter fraråder oss å reise.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har sagt at regjeringen vil vurdere for å åpne for reisende fra Norden innen 15. juni og nærliggende land innen 20. juli.

Se oversikten: Slik gjenåpner Europa – land for land

– I trygge former

Spania, som har hatt et av verdens strengeste nedstengninger for å begrense corona-smitte, ga lørdag grønt lys for turistene retur i juli. Og neste måned sparker spanjolene også fotballsesongen i gang.

TIL GATENE: Demonstrantene som krever at Spania skal åpnes opp igjen tok til gatene i Madrid lørdag. Foto: AP/Manu Fernandez

– I juli vil utenlandsk turisme komme i gang igjen i trygge former. Vi garanterer at turistene ikke tar noen risiko og at de ikke vil være noen risiko for oss, sa den spanske statsministeren Pedro Sanchéz på en pressekonferanse lørdag, ifølge Reuters. Men han gikk ikke inn på hvordan dette konkret skal gjøres.

Kunngjøringen kom samme dag som tusenvis demonstrerte mot myndighetene for å få en slutt på nedstengningen. Demonstrantene fra ytre høyre-partiet Vox tok til gatene i flere byer for å kreve statsminister Pedro Sanchez og visestatsminister Pablo Iglesias avgang.

Ving, som også har avlyst alle sine reiser i sommer, venter på hva slags restriksjoner Spania og andre land som åpner for turister igjen, vil innføre for å begrense smitte.

– Vi følger utviklingen i Spania og er i dialog med myndighetene. Det blir nok mer avklart i uken som kommer, sier Fredrik Henriksson, kommunikasjonssjef Ving Norden, til VG.

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land til 20. august. Dessuten venter fremdeles hjemmekarantene i ti dager om man har vært i utlandet. De store charterselskapene Tui, Ving og Apollo har alle avlyst sine reiser frem til denne datoen.

– Vår forhåpning er å komme i gang i sommer, men nå strekker UDs råd seg lenger enn til juli og vi følger alltid UDs råd, sier Henriksson i Ving som vanligvis har turer fra Norge til blant annet Mallorca, Gran Canaria, Kypros og Kreta.

Regjeringens reiseråd Utenriksdepartementet opprettholder dagens reiseråd fram til 20. august. Dette betyr at alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige frarådes.

* Innreiseforbudet til Norge opprettholdes også inntil videre til 20. august.

* 15. juni vil regjeringen revurdere reiserådene for reiser til Norden, samt forbudet mot innreise til Norge.

* 20. juli vil regjeringen revurdere reiserådene for reiser til enkelte andre nærliggende europeiske land, samt forbudet mot innreise til Norge.

* Det er tillatt å reise på ferie innad i Norge så lenge man ikke bidrar til smittespredning. Er man syk eller i hjemmekarantene skal holde seg hjemme.

* Rådene for å hindre smittespredning opprettholdes. Dette inkluderer å vaske hendene ofte og holde en meters avstand til alle andre enn sine nærmeste.

* Personer med lett forhøyet risiko kan reise som alle andre. Dette gjelder blant annet eldre personer, og betyr at besteforeldre nå kan reise på ferie med familie og barnebarn. Kilde: NTB Vis mer

Spania er et av landene i Europa som har vært hardest rammet av Covid-19 og regjeringen har innført en omfattende nedstengning. Det har kun vært små lettelser i tiltakene til nå, blant annet får spanjolene lov til å gå turer eller trimme ute, og frisører og enkelte andre små bedrifter kan ha åpent.

les også Slik tar spanjolene hverdagen tilbake etter corona

Flere steder har også museer og kirker gjenåpnet, men først mandag kommer det lettelser i de hardest rammede byene Madrid og Barcelona.

28.678 personer har mistet livet relatert til viruset og 235.290 personer er bekreftet smittet, ifølge VGs oversikt.

Turistindustrien er svært viktig for landet som bare i mars fikk barbert bort en million jobber og den spanske sentralbanken har anslått at økonomien ligger an til å krympe inntil 12 prosent i år.

Statsminister Sanchéz kunngjorde også at den spanske fotballserien La Liga sparker i gang igjen den 8. juni, men da med tomme tribuner.

Publisert: 24.05.20 kl. 14:34

Fra andre aviser