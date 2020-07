Lokalbefolkning om sommer uten cruiseturister: – Helt nydelig

FIKK TILBAKE SOMMEREN: Hilde Ljøen Melchior nyter sommeren uten cruiseturistene. – I år har jeg fått følelsen av barndommen igjen. Foto: Odin Jæger

EIDSDAL-LINGE/ÅLESUND (VG) Cruisenæringen blør. Men flere fastboende på turiststeder synes det er herlig å slippe glanende amerikanere.

Busslaster av cruiseturister fra USA, Kina og Russland er helt fraværende på populære turiststeder som Geiranger og Ålesund.

En av dem som synes det er deilig å slippe utenlandske turister i bygda og på fergen hun tar hver dag til jobb, er Hilde Ljøen Melchior fra bygden Norddal.

FRI BANE: I år slipper Hilde Ljøen Melchior å kjempe mot bussene om plass på fergen. Foto: Odin Jæger

Hun har nettopp tatt den siste fjordkrysningen for dagen, og har lempet barna hjemme når VG møter henne utenfor den lokale Coop-butikken i bygda.

– I år har jeg fått følelsen av barndommen igjen. Det er helt nydelig.

Vanligvis krysser hun fjorden fire ganger daglig, noen ganger seks. Den må brukes hver gang hun skal på jobb, levere barna på fritidsaktiviteter, om hun skal til tannlegen eller i butikker med større utvalg.

Bygdene Norddal og Eidsdal i Fjord kommune i Møre og Romsdal opplever vanligvis en voldsom trafikk av cruiseturister som blir fraktet i busser på vei til fergen som tar dem over fra Geiranger til Ålesund.

EIDSDAL: Den lille bygden i Fjord kommune i Møre og Romsdal opplever vanligvis en voldsom trafikk av cruiseturister som blir fraktet i busser på vei til fergen som tar dem over fra Geiranger til Ålesund. Foto: Odin Jæger

Hun skjønner at disse turistene er viktig for reiselivsnæringen, men sier det er deilig å slippe å bli tatt bilder av hele sommeren.

– Med cruiseturister i bygda er vi på en måte statister i deres ferieliv.

Melchior bor i Norddal, nabobygden til Eidsdal. Sistnevnte er en veldig populær reiserute for turister som vil til Geiranger på den ene siden av fjorden, retning Ålesund på den andre.

Nysgjerrige turister

POPULÆR FERGE: Eidsdal-Linge er en av landets mest trafikkerte fergestrekninger. I år er det lettere å få plass for dem som bruker fergen for å komme seg på jobb. Foto: Odin Jæger

Hun forteller at utenlandske turister ofte har tatt bilder av dem når de sitter på Herdalssetra. Det er en seter i Norddal som er et populært reisestopp for cruiseturister.

– Da har vi faktisk fått spørsmål fra amerikanske turister om vi er med som del av omgivelsene: Are you in a play, spør de.

Familien har også opplevd å bli tatt bilde av gjennom bussvinduet mens de sitter på verandaen og spiser.

Ifølge Melchior kjører det 20–30 fulle busser forbi huset hennes hver dag på sommeren, som enten skal opp til Geiranger eller videre over fjorden mot Ålesund.

FRI FOR BUSS: Ingen turistbusser å se i fergekøen på Linge. Strekningen er populær for turister som vil til og fra Geiranger. Foto: Odin Jæger

Fergeopprøret

VG har tidligere skrevet om fergeopprøret i Møre og Romsdal som startet i januar i år. Frustrasjonen har økt i takt med fergeprisene.

Et par VG møtte i februar har regnet seg frem til fergeutgifter på 130.000 i året.

Det er fylkene selv som har økt billettprisene. Men de igjen skylder på store utgifter og for lite penger fra staten.

På grunn av corona-krisen bestemte fylket seg for å redusere prisene med 20 prosent og å holde igjen en varslet økning på to takstsoner. Det har gitt de som bor i bygda rom til å ta en pust i bakken fra opprøret.

– Det er godt med pause nå

Tanja Mathiesen bor i Eidsdal, rett ved fergekaia. Hun må pendle med to ferger for å komme seg på jobb på Stranda, og synes det er deilig å slippe turistbussene som ofte blir prioritert på fergestrekningen.

KØFRIE VEIER: Veien utenfor huset til Tanja Mathiesen er fri for store turistbusser. Her med datteren Inga-Lill Nydal. Foto: Odin Jæger

Det er mye trykk på fergestrekningen Eidsdal-Linge om sommeren. De fastboende har pendlerpass, som betyr at de kan «snike» i køen, men turistbussene kommer først på fergen fordi de har kjøpt billett.

– Det er godt med en pause nå. Et år var det veldig mange som kom innom huset vårt, for på Google maps sto det at det var en campingplass, sier Mathiesen.

PENDLER: – Det er godt med en pause nå, sier Tanja Mathiesen om å slippe å kjempe om fergeplass med turistbussene. Foto: Odin Jæger

Men selv uten turistbussene, er det mye kø og forsinkelser på strekningen fordi norske turister også benytter fergen på ferie i eget land.

De siste dagene har Mathiesen og Melchior fått meldinger fra fergeselskapet, der de varsler om forsinkelse på mellom en til to timer.

FORSINKELSER: «Det må påberegnes ventetid på opptil 1 time», står det på en av meldingene Hilde Ljøen Melchior får fra fergeselskapet Fjord1. Foto: Odin Jæger

I tillegg til lange ventetider, har de begge kjøpt seg elbil for å ha råd til de stadig økende fergeprisene i Møre og Romsdal og andre fergefylker.

Før den første kaffen på kjøkkenet til Tanja er drukket opp, har det samlet seg fem naboer rundt bordet. En av dem, Terje Birkeland, ble ringt opp av mannen til Tanja og bedt om å komme forbi og fortelle om bilen han har stående på den andre siden av fjorden, for å være sikret plass på fergen hjem igjen som passasjer. Nabo Inger Anne Aarset jobber skift på sykehjemmet i Valldal og mener pendlerpasset burde vart lenger enn til klokken 17.

FERGELIVET: Tanja Mathiesen, Inger Anne Aarset og Terje Birkeland innordner store deler av livet etter fergetidene. Men de kunne ikke tenkt seg noe annet sted å bo enn Eidsdal. Foto: Odin Jæger

Frustrasjonen av å være avhengige av en dyr, flytende vei lever de med. Men i sommer prøver de å ta en pust i bakken og nyte stillheten av bussfrie ferger. Før neste kamp kommer.

Ålesund: Turiststeder for seg selv

Lenger vest i fylket er Ålesund, en åre for cruiseturister.

Fjellstua er et populært utsiktspunkt i byen, og et av stoppestedene for turistene som kommer i land fra cruiseskipene. Lørdag formiddag ville det en vanlig sommer stått rekker med turistbusser som venter på utenlandske turister som tar selfier med utsikten. I år får nordmenn den vindfulle plassen helt for seg selv.

fullskjerm neste NORGESFERIE: Roar Haug og Bjørg Fagerli bor i Ski og reiser rundt på historiske hoteller.

Roald Haug og Bjørg Fagerli er blant dem som tok turen opp for å se Ålesund ovenfra. De er på bilferie og reiser rundt for å bo på historiske hoteller.

De små «distriktsperlene» ser ut til å vinne hotellkampen mot de store byhotellene som er mer avhengig av utenlandsk turisme.

Turguide på nett

Stengte grenser hindrer ikke Rami Kafarov i å vise russerne Norge. Her forteller Ålesund-venninnen Lidia Kouzguinova om brannen i 1904 som ødela nesten hele bysentrumet og førte til at byen ble gjenreist opp i jugendstil. Foto: Odin Jæger

På en oppvarmet benk i Ålesund sentrum, sitter Rami med en selfiestang og snakker russisk inn i kameraet som er vinklet ut mot Brosundet. Ved siden av er venninnen Lidia Kouzguinova, som er turguide ved siden av å være lærer. Hun bor i Ålesund, og inviterte Rami i sommer da hun skjønte at turguide-sesongen var kjørt.

Rami Kafarov er blant dem som skulle ønske cruiseturistene kunne komme: Hans jobb er å vise Oslo frem til amerikanske og russiske turister. Da coronakrisen kom måtte han tenke annerledes og begynte med virtuelle turguider på Instagram.

VISER FREM ÅLESUND: Turguide Rami Kafarov måtte tenke nytt da coronaviruset ødela sesongen som turguide. Foto: Odin Jaeger

– Når turistene ikke får komme hit, ville jeg bringe Norge til dem. Og Ålesund er en by som ikke er så kjent for russere, sier han.

En annerledes sommer

Reiselivet i Norge ble rammet hardt og tidlig, og lider fremdeles under coronapandemien. Norge åpnet grensene for europeiske land med tilfredsstillende smittenivåer 15. juli, men turister fra tredjeland får fortsatt ikke komme inn.

Møre og Romsdal er et populært reisemål, og tiltrekker seg mange utenlandske turister om sommeren.

Disse turistene utgjør en stor del av reiselivet i Norge, og mange hoteller i de store byene baserer seg på turister fra land som Russland, USA og Asia for å få budsjettet til å gå opp.

– Vondt å se

I Ålesund jobber det nær 1 400 ansatte i reiselivet, mange av dem permitterte.

Turisters forbruk i 2018 la grunnlag for en verdiskaping på drøyt 400 millioner kroner i byen, ifølge NHO. Cruiseturister utgjør den viktigste gruppen besøkende.

VENTER PÅ SEILING: Hurtigruten ligger fortøyd i Ålesund sentrum. Det er fortsatt mannskap ombord, som sørger for vedlikehold og drift. Foto: Odin Jæger

Bare Hurtigruten står vanligvis for nærmere 15 prosent av alle utenlandske gjestedøgn i Norge om sommeren. De skulle hatt 16 skip seilende langs den norske kysten. Nå har de syv. Selskapet var det første cruiserederiet i verden som kunne starte opp igjen etter coronakrisen.

Kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten liker ikke synet av fortøyde skip:

– Det gjør vondt å se skip som skulle seilt fulle av både norske og utenlandske gjester ligge i opplag som i Ålesund. Det er et bilde på sommeren 2020, som er en krisesommer for store deler av norsk reiseliv, sier han til VG.

Han sier at selv om mange nordmenn velger å reise i eget land, er det ikke nok til å fylle tomrommet etter utenlandske turister.

Publisert: 23.07.20 kl. 19:52 Oppdatert: 23.07.20 kl. 20:57

