VIRUSFRYKT: Mange er redde for å bli smittet av coronavirus på reise. Dette er turister på flyplassen i Rovaniemi. Foto: KAISA SIREN / COMPIC

Dette dekker reiseforsikringen

Både statsminister og helseminister oppfordrer nå nordmenn til å avlyse alle ikke nødvendige reiser. Reiseforsikringsselskapene har justert dekningen. Europeiske dekker nå avbestillinger av ferie- og fritidsreiser i hele verden som starter frem til og med 26. mars.

De fleste forsikringsselskapene dekker bare kansellering av reiser til områder som UD har offisielle reiseråd for. Det gjelder også for Europeiskes kunder for reiser som starter etter 26. mars.

– Vi går nå utenpå de vanlige vilkårene og lar folk avbestille alle utenlandsreiser som starter til og med den 26. mars. Etter denne datoen løper den vanlige avbestillingsdekningen, som vil si at man har to uker på seg til å avbestille til områder det utstedes nye reiseråd til, sier Andreas Bibow Handeland

Kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Reiseforsikring, en del av If.

Samme dag som Erna Solberg og Bent Høie informerte om de nye og omfattende tiltakene som nå settes inn for å begrense spredningen av coronaviruset, utvidet UD sine reiseråd. Nå omfattes også områder i Frankrike, Spania, Sveits og Tyskland i listen over land med reiseråd på grunn av coronavirus.

I Frankrike omfatter dette blant annet Alsace, Korsika, Oise og Val d’Oise. I Tyskland berører det Nordrhein-Westfalen og Bayern. I Spania er det Madrid, Baskerland og La Rioja, og i Sveits byene Samnaun og Zermatt, som ligger nær grensen til Ischgl i Østerrike og Cervinia i Italia.

Fra tidligere er Hubei-provinsen i Kina, samt Iran, Sør-Korea, Italia og Tirol Østerrike på listen.

– De nye områdene er nå tatt med på vår liste over områder som er dekket av vår avbestillingsforsikring, sier Bjarne Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

– Avbestilling dekkes for områder som det på tidspunktet da reisen starter, er farlig å reise til. Selskapet slutter seg til UDs vurdering av hvilke områder det frarådes å reise til. Vi forholder oss dermed til de reiserådene som UD til enhver tid utsteder. Dersom disse reiserådene endres, vil dekningen kunne endres tilsvarende, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg forsikring.

Mange spørsmål

I utgangspunktet er ikke frykt for coronavirus alene god nok grunn til å få tilbake penger på reiseforsikringen. Men det er likevel noen tilfeller hvor selskapene lar deg avbestille reisen uten økonomisk tap.

«Jeg er gravid og tør ikke reise». «Jeg er kronisk syk og tør ikke reise». «Barnet mitt er kronisk sykt og jeg vil ikke ta med smitte hjem.» «Taper jeg alt jeg har betalt hvis jeg kansellerer ferien nå?» Allerede da de første coronatilfellene kom til Norge fikk VG reise flere spørsmål fra lesere som lurer på hva reiseforsikringen dekker i forbindelse med spredningen av det nye coronaviruset. Vi sendte spørsmålene videre til tre selskaper: Europeiske, Tryg og Gjensidige. De svarte ganske likt, men likevel litt forskjellig.

ROMA: Byen er nesten tom for turister nå. Reiseforsikringen dekker likevel ikke avbestilling av reiser hit. Foto: REMO CASILLI / Reuters

Merk at spredningen av viruset endrer seg raskt, så det vil også forsikringsselskapenes praksis gjøre.

les også Bekymret for ferien? Dette må du tenke på

GRAVID: Ikke god nok grunn alene til å bruke avbestillingsforsikringen. Foto: Simen Øyen / VG

– Jeg er gravid og generelt redd for å bli smittet av coronavirus på reise. Kan jeg få tilbake penger for kansellert reise til land utenom dem som er nevnt i første spørsmål?

Tryg/Gjensidige: Nei, generell reisefrykt gir ikke krav på erstatning.

Europeiske: Nei, dessverre. Da må du være syk før avreise og ha legeerklæring på dette. Da dekkes avbestilling.

les også 1000 turister i hotellkarantene på Tenerife

– En i reisefølget har en kronisk sykdom og blir av FHI ansett for å være i risikogruppen. Får vi dekket avbestilling til et område hvor det er påvist virus, men ikke er blant dem som er nevnt i første spørsmål?

Europeiske: Nei, dessverre. Da må du være syk før avreise og ha legeerklæring på dette. Da dekkes avbestilling.

Tryg: Nei, dette dekkes ikke av reiseforsikringen.

Gjensidige: Vi erstatter heller ikke avbestilling for disse tilfellene, da det ikke er dekning for dette i våre vilkår.

TENERIFE: Reiseforsikringen dekker i utgangspunktet ikke avbestilling hit – hvis du ikke har legeerklæring – selv om turister på et helt hotell ble satt i karantene for kort tid siden. Foto: Mona Langset / VG

– En i husstanden er kronisk syk, og i risikogruppen. Jeg er redd for å ta med meg smitte hjem. Kan jeg avbestille reise til andre områder enn dem som er nevnt i første spørsmål?

Europeiske/Tryg/Gjensidige: Du kan avbestille reise, men det dekkes ikke av reiseforsikringen.

les også Faktisk.no: Innsikt: Dette bør du vite om koronaviruset

– Jeg har selv en kronisk sykdom og ansees for å være i risikogruppen. Jeg skal til et land hvor det ikke er påvist coronavirus, men er redd for å pådra meg smitte i store menneskemengder på flyplass og på fly. Kan jeg kansellere og få tilbake penger?

Europeiske: Nei, igjen handler dette om frykt. Dersom UD fraråder folk å reise til et sted stiller saken seg annerledes.

Tryg: Nei, dette dekkes ikke av reiseforsikringen.

Gjensidige: Nei, Vi erstatter ikke avbestilling for disse tilfellene.

les også WHO: Nærmere 90.000 corona-smittet på verdensbasis

– Hvor lenge får jeg dekket opphold til karantene dersom jeg blir holdt tilbake av lokale myndigheter på reisemålet?

Gjensidige: Så lenge lokale myndigheter opprettholder karantenen, det er ingen tidsbegrensning på dette

Europeiske: Vi dekker overnatting i inntil 14 dager dersom lokale myndigheter gir deg utreiseforbud/karantene. Husk at reiseforsikringen ikke gjelder i land/områder UD fraråder å reise til. Så lenge du er på reise innenlands dekkes dette på samme måte som utenlands.

Tryg: Dersom du er pålagt karantene fra lege, dekker vi dette på lik linje med sykdom på reise. Avbestillingsforsikringen gjelder også hvis du ikke får reist på grunn av pålagt karantene fra lege hjemme. Dokumentasjon på fra lege må fremlegges. Dette gjelder til og med 15. mars.

– Får jeg dekket tapt arbeidsfortjeneste hvis jeg må være i karantene etter hjemkomst (og ikke har en arbeidsgiver som dekker det)?

Europeiske/Tryg/Gjensidige: Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke av reiseforsikringen. Men det dekkes av NAV. Du får sykmelding dersom du blir satt i karantene, og skal således ikke tape noe. Dette har NAV uttalt seg om på sin nettside. Det gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om pasienten faktisk er smittebærer.

CHARTER: Kan avbestilles mot gebyr hvis det er mer enn 15 dager til avreise. Foto: Annemor Larsen / VG

Lettere å avbestille charter

Kommunikasjonsrådgiver Andreas Bibow Handeland i Europeiske Reiseforsikring råder de som ikke vil reise på sin planlagte ferie til også å sjekke avbestillingsreglene hos turoperatøren.

– Sjekk om du har krav på refusjon en viss tid i forveien. Flyselskapene har også vært greie når det gjelder ombookinger, så sjekk alltid med disse før du tar kontakt med reiseforsikringsselskapet, sier han.

Etter at denne saken ble publisert har flere fly- og charterselskap endret sine avbestillingsregler, og tilbyr nå gratis ombooking på reiser som er bestilt etter 6. eller 7. mars. Les mer om det her.

Her kan du lese mer om avbestillingsregler hos Ving, Tui og Apollo.

Saken oppdateres

Rettelse: I første versjon av denne saken opplyste Gjensidige at de dekker avbestilling hvis en i reisefølget har kronisk sykdom og legeerklæring på at vedkommende ikke bør reise. Gjensidige skriver nå at dette ikke stemmer. De erstatter ikke avbestilling i slike tilfeller da det ikke er dekning for det i deres vilkår. Dette ble rettet den 03.03.20 klokken 22.23.

Publisert: 03.03.20 kl. 06:33 Oppdatert: 13.03.20 kl. 11:23

