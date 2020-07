GRENEN: Her møtes Skagerak og Kattegat ved spissen av Danmark. Foto: Hilde Mesics Kleven / VG

Se lyset i Skagen

Danmarks nordligste spiss har alt du trenger for en kort eller lang ferie. Her kan du stå med føttene i to hav samtidig, dra på ørkensafari, se lyset Skagen-malerne aldri ble lei av og meske deg med smørbrød og sjømat.

Oppdatert 7. juli

Ytterst på sandtungen Grenen, Danmarks nordligste punkt, slår ikke bølgene mot stranden. Her slår bølgene mot hverandre fra hvert sitt hav, Skagerrak og Kattegat. Du kan stå med et ben i hvert av havene. Få noen til å ta et bilde av deg, eller ta det selv, men husk at undervannsstrøm og vind på flatmark, kan være en lumsk kombinasjon. Du vil ikke havne under vann her.

Bussen Sandormen som trekkes av en blå traktor, kan i hvert fall lose deg trygt i havn på dette yndede selfie-stedet og kjøre deg tilbake til sivilisasjonen etter endt knipsing.

SELFIESTED: Mange tar bilder på spissen av Danmark.

Hvis du reiser utenfor de opplagte høysesongene, kan du fint bevege deg rundt her uten å bli preget av at mange andre har dratt akkurat hit, akkurat samtidig som deg.

Malende lyst

I dag leverer Grenen. Solen varmer fra en knallblå himmel og vinden er nesten behagelig. Dette lyset ville nok vært for kjedelig for Skagen-malerne, gjengen med skandinaver som kom for å fange det magiske lyset på lerretene sine på 1880-tallet.

Resultatene kan du blant annet se på Skagens museum som åpnet i 1908 og har blitt utvidet flere ganger, senest i 2016.

SKAGENS MUSEUM: Her kan du se maleriene til P.S. Krøyer og de andre skandinaviske kunstnerne her på 1800-tallet. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Grådig tunge

Hvert år blir sandtungen større og grådigere. Kanskje kommer den til å slurpe i seg en bit av Sverige til slutt. For Grenen vokser østover med nærmere ti meter i året. Det er sand fra vestkysten som sørger for det. Sanden blåser mot Grenen og blir en del av den. Men det er visst for lite sand på Jylland og for dypt vann mellom Danmark og Sverige til at Norges naboland kommer til å smelte sammen, har landinspektør og Grenen-ekspert, Poul Hauerbach, uttalt til dansk presse.

Ørkensafari

Som om ikke det var nok, har Skagen-området Nord-Europas største vandrende sanddyne, Råbjerg Mile. Denne miniørkenen flytter seg nærmere 20 meter hvert år og slår med det Grenen lenge før målstreken. Dra hit for eksempel ved solnedgang. Gode sko og briller som beskytter øynene er et hett tips. Se om du finner formasjonene som ser ut som en miniatyrutgave av Grand Canyon. Eller kanskje de er blåst bort? Da kan du ake nedover sanddynene i stedet.

ØRKENVANDRING: Skagen-området har Nord-Europas største vandrende sanddyne, Råbjerg Mile.

Skjult betong

På Grenen, en kort spasertur fra parkeringsplassen ved restauranten De2have, ligger det to store klumper av betong. Den ene er helt nede i strandkanten, delvis under vann. Den andre ligger lenger oppe. Dette er bunkere fra andre verdenskrig som har blåst frem i lyset og opp av sanden. Hvis du er interessert i krigshistorie, er det muligheter for å besøke et eget museum viet til bunkere, nemlig Skagen bunkermuseum. En registrering fra 1990 viser at kun 159 bunkere av 313 i Skagen-området er funnet, opplyser museet. Flere av dem er nok fjernet, sies det, men det er mulig det fortsatt skjuler seg bunkere under sanddynene i Skagen, så hvis du vil ta fatt på en skattejakt i krigshistoriens navn, er det muligheter for det.

FUGLEKIKKER: Kjekt med kikkert. Foto: Kaia Eriksen

Kikkere med kikkert

Stranden er også et yndet sted for fuglekikkere. Eventuelt kan du dra innom senteret for trekkfugler ved Skagen Grå Fyr etter Grenen-besøket. Det lokkes med at Skagen er et av Europas beste steder for trekkfugler og at det føles som om fuglene flyr rundt deg når du er på opplevelsessenteret her. Du får en ny opplevelse av naturen og trekkfuglenes evne til å fly de enorme avstandene. Og ikke minst et svar på hvordan de finner veien.

– Det du også kan gjøre, er å ta deg en øl på kafeen, sier han som selger billettene, men han anbefaler en tur opp i fyret først. 208 trappetrinn for å se Grenen fra oven. Da blir ølen i kafeen desto mer fortjent, sier mannen i billettluken. Det er verdt det, både turen til toppen og ølen etterpå.

DET GRÅ FYR: 208 trappetrinn opp og ned, gjør deg fortjent til en kakebit eller slurk øl på den koselige kafeen ved fyrtårnet på vei tilbake til Skagen fra Grenen.

Ikke lei

Servitøren på kafeen, Kirsten Kjær (64), har tatovert Minnie Mus i nakken og er spesielt hyggelig. Hun forteller at de som spiser ostekake her, kommer tilbake år etter år. Rabarbrakaken er ikke så verst den heller, viser det seg. Ostekaken er pyntet med tindved som vokser vilt i sanddynene rett i nærheten. For Kirsten er den absolutt en personlig favoritt også. I tillegg til sildetallerkenen. Alt på kafeen er laget fra av kafeens eier, Christel Havmand, fra bunnen av, forteller hun. Det Kirsten liker så godt med Skagen er den rå naturen og sommerkveldene som på sitt beste er vidunderlige.

BLIDE DANSKER: En velfortjent pause med is i Skagens sol for servitør på kafeen ved fyret i Skagen, Kirsten Kjær (64) (i midten), kvinnen bak ostekaken, Christel Havmand (55) (til venstre), Gitte Thomsen (54) og Karl Emil Grand (17). Foto: Privat

– Jeg har havkajakk og synes Skagen er det helt ideelle stedet å være når jeg padler. Det er rikt dyre- og fygleliv her og det skjer ofte at jeg har selskap at selunger, sier hun.

På din vei opp og ned i fyret, må du også være oppmerksom på dyre- og fuglelivet. Fuglene du ser er riktignok utstoppede, men de er godt gjemt på veien og du kan plutselig skvette til. Det spilles forøvrig fuglelyder over høyttaleranlegget.

HAVNEN: Hit kan du dra for et bedre måltid. Skagen fiskerestaurant med sand på gulvet eller Pakhuset med gallionsfigurer på veggene, er gode alternativer. Foto: Kaia Eriksen

Skagen sentrum

Etter de sterke naturopplevelsene, kan det smake med en skarp en, eller en brus, eller noe annet. Dra inn til Skagen by. Her kan du tumle rundt på måfå i timevis. Du kommer til å se finurlige arkitektoniske detaljer, fristende butikker og antikvariater, uteserveringer, fargen Skagen-gul, blide barn med iskrem eller blide voksne i ferd med å spise stjerneskudd nede ved havnen: retten som består av rødspette, ferske reker, asparges og kaviar. Noen av de blide barna er kanskje også interesserte i bamsemuseet? Eller i butikken der de kan se hvordan danske drops blir laget? To norske barn på ferie med far, er i den siste kategorien. «Varm, varm, varm», sier den ene. «Sol, sol, sol.», sier den andre. Så går de mot dropsbutikken for et velfortjent avbrekk fra været.

SKAGEN-GUL: Denne fargen ser du overalt på murhusene med røde takstein i Skagen sentrum. Foto: Kaia Eriksen

Tar det piano

Det er ikke alltid sol fra knallblå himmel i Skagen. Det ville blitt kjedelig i lengden. På en regntung dag sitter en gjeng østfoldinger under tak på en uteservering og nirøyker. De snakker om Vendela og Petter, Lilli Bendriss’ kjærlighetsliv, den nye kjæresten til Märtha og egne ekteskapsproblemer. Så bryter en av karene rundt bordet inn: «Skal vi drikke her eller gå videre?». De blir enige om at det de trenger nå er litt musikk. Skikkelig pianobarmusikk. Det er deilig å være norsk i Danmark, uavhengig av både været og interessene dine.

STRANDSPEIDING: Hvis du er heldig, har du hele stranden for deg selv, utenfor turistsesongen. Her fra stranden ved Hulsig. Foto: Kaia Eriksen

Slik kommer du dit

Ferge fra Oslo til Frederikshavn (40 kilometer unna). Ferge fra Kristiansand eller Larvik til Hirtshals (49 kilometer unna).

Her kan du bo:

Brøndums Hotel: Åpnet som gjestgiveri i 1840, og var samlingssted for Skagen-malerne, inkludert de norske kunstnerne Christian og Oda Krohg . H.C. Andersen og Karen Blixen har også holdt til her. Betjeningen lover at sjarmen fra den tid fortsatt finnes her. Hotellet ligger 600 meter fra Skagen sentrum og 1000 meter fra havnen. Adresse: Anchersvej 3, 9990 Skagen

Skagen Strand Hotel og feriesenter: Feriesentre i naturskjønne omgivelser i Hulsig, med en kort spasertur til stranden, en drøy mil fra Skagen sentrum. Det er mulig å leie sykler og ta den fine sykkelstien til Skagen. Men vær obs på at du kan få motvind. Det er mange aktiviteter på feriesenteret hvis du ikke vil dra inn til Skagen hver dag. For de minste er det en fin lekeplass og trampoline. Adresse: Tranevej 108, Hulsig

PÅ TO HJUL: Danmark er et sykkelland med fine sykkelstier og lite bakker. Dette er sykkelveien fra Hulsig til Skagen. Foto: Kaia Eriksen

Aalbæk Gamle Kro: Ligger i Aalbæk, 18 kilometer fra Skagen sentrum, med flere antikvitetsbutikker og spisesteder i gangavstand. Det er også kort vei til flott strand. Aalbæk Kro er kjent for å ha spesielt god mat. Hit kan du dessuten ta med deg kjæledyr. Adresse: Skagensvej 42, 9982 Ålbæk

Her kan du spise:

Skagen fiskerestaurant: Det er flere gode restauranter i havneområdet i Skagen. Dette er en av dem, med en stor fin uteservering. Rødspette er et godt valg. Hvis du sitter inne, kan du stikke føttene i sanden, hvis du vil, for her er det sand på gulvet! Adresse: Fiskehuskajen 13, 9990 Skagen

SØTT: Denne ostekaken kommer folk tilbake for å få mer av, sier servitøren på kafeen ved det grå fyr. Foto: Kaia Eriksen

Cafe & Restaurant Kokkenes: Ligger midt i Skagen sentrum i et mursteinsbygg de deler med et kulturhus. Interiøret er spartansk, nordisk og maleriene på veggene er fargerike. Her får du kremet fiskesuppe og bugnende smørbrød. Adresse: Sankt Laurentii Vej 54, 9990 Skagen

Restauranten på Brøndums Hotel: Hvis du ikke bor på hotellet, kan du likevel oppleve Skagenmalernes favorittsted ved å besøke restauranten. Her er det ærverdig eleganse og hvite duker. Hva med lettrøykt jomfruhummer til forrett? Kanskje stekt piggvar til hovedrett? Til dessert kan du for eksempel velge rabarbra med marsipan og vaniljeis. Adresse: Anchersvej 3, 9990 Skagen

GODE UTSIKTER: Gjennom vinduene fra det grå fyr, ser du himmel, hav og danske flagg. Over høyttaleranlegget spilles det fuglesang. Foto: Kaia Eriksen

Publisert: 24.05.19 kl. 11:10 Oppdatert: 07.07.20 kl. 21:21

