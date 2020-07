SPA: Danmark har flere flotte spamuligheter, som for eksempel Marienlyst Strandhotel. Foto: Marienlyst Strandhotel

Langhelg i Danmark? Hit bør du dra

Seksnetters-regelen er opphevet for reiser til Danmark. Fra avslappet til ekstravagant: her har du steder å ta langhelg.

Nå nettopp

15. juni åpnet Danmark for reisende fra Norge. I utgangspunktet måtte alle med fast adresse i Norge ha booket minst seks overnattinger i Danmark, men det vil den danske regjeringen nå gå bort fra.

– Seks dagers-regelen vil ikke lenger gjelde for personer med bosted i Norge, opplyste justisminister Nick Hækkerup tidligere onsdag.

Regelen vil trå i kraft lørdag 4. juli.

Med andre ord trenger du ikke lenger å sette av hele uken for å ta deg en ferietur til nabolandet.

Her er fem tips til hvor du bør reise, hvis du bare har noen få netter å avse.

For barnefamilien: By møter natur i Aarhus

FAMILIEGØY: Djurs Sommerland ligger ikke langt fra Aarhus, og er en av flere morsomme aktiviteter innen rekkevidde. Foto: Djurs Sommerland

Foruten den mest åpenbare anbefalingen om å ta med barna til Legoland i Billund, kan Aarhus anbefales. Jennifer Bråthen, pressekontakt i VisitDenmark, anbefaler området for et kompromiss mellom storbyfølelsen og strandferie.

I Aarhus er det flust med muligheter for hele familien. Fra å dra på spennende restauranter og museer, til å tilbringe aktive dager på Djurs Sommerland eller i naturen med kajakk og ridning, like i nærheten.

Pris: Djurs Sommerland: cirka 430 kroner dagen

Mer om Aarhus: Ta med barna til smilets by.

Til pensjonisten: Badehotell på Marienlyst

LUKSUS: På Marienlyst Strandhotel har de et luksuriøst spa med fasiliteter både ute, med strandutsikt, og behagelige innefasiliteter og behandlinger. Foto: Marienlyst Strandhotel

Det er lite som slår et skikkelig digg badehotell når det kommer til avslapning og hygge.

Danmark har flere flotte spahoteller, deriblant Marienlyst Strandhotel. Det vakre hotellet ligger på strandkanten, og tilbyr en rekke spapakker, som inkluderer rom til to med utsikt over havet, tre retters middag, hotellfrokost og tilgang til innvendige og utvendige spafasiliteter.

Pris: fra cirka 4900 kroner natten for to personer (avhengig av kursen)

Jennifer Bråthen fra VisitDenmark trekker også frem Nordjylland og Nordsjælland som spesielt gode steder for badehoteller. Ved havnebyene Skagen, Gilleleje, Hornbæk og Tisvildleje, finnes det nok av fine hoteller å ta av. For enda mer luksus kan hun anbefale luksushotellene Hotel d’Angleterre og Nimb i København

Hva med å sjekke ut Stordalens nye luksushotell i København?

Pris: Hotel d’Angleterre: fra cirka 5680 kr for to, per natt. Nimb: fra cirka 4320 for to, per natt.

Les også: Danske badehotell verdt et besøk

Til kjæresteparet: Glamping på Fyn

ROMANTISK: Ta med kjæresten, partneren eller ektefellen på glamping, for romantisk atmosfære og tilnærmet friluftskos. Foto: Tiki Camp

Liker du tanken på å sove i telt, men er ikke helt friluftsmenneske? Da er kanskje en tur til en av glampingplassene i Fyn noe for deg. Glamping, altså glamorøs camping, har vært trendy en stund. Her byttes harde underlag og soveposer ut med deilige senger og dyner. Man trenger ikke fire på luksusen selv om man vil sove ute.

Romantiske plasser å glampe på i Fyn er for eksempel Tiki Camp, Taglværkspladsen og Svendborg Sund Camping. De har romantiske telt for en skikkelig kjærestetur.

Pris: Varierer fra cirka 860 kroner og oppover.

Til vennegjengen: I pose og sekk i København

BÅTTUR: Å ta seg en båttur i København er slettes ingen dårlig idé. Foto: Hey Captain

Nå som du ikke lenger blir karantenesatt hvis du sover i København, blir hovedstaden å anbefale når vennegjengen skal på tur. Da slipper man å krangle om by eller strand, da byen rommer både restauranter, kulturopplevelser og uteliv, i tillegg til at det ikke er lang vei til stranden.

Jennifer Bråthen fra VisitDenmark anbefaler også å ta seg en tur ut på båt hvis været tillater det. Da mener hun at både Hey Captain og GoBoat er gode alternativer for turen.

Pris: Hey Captain: Cirka 575 kroner per person. GoBoat: Cirka 720 kroner per person.

Til deg som har litt ekstra å svi av: Michelin-restauranter

René Redzepis Noma har flere ganger blitt kåret til verdens beste restaurant. I Danmark er Michelin-restauranten i godt selskap. Er du på skikk etter en skikkelig kulinarisk opplevelse er ikke Danmark et dumt sted å lete. Foto: Ditte Isager

I tillegg til de ekstravagante hotellene nevnt tidligere på listen, kan det anbefales å ta en tur på en eller flere Michelin-restauranter. I tillegg til René Redzepis verdensberømte Noma, finnes det i alt 25 Michelin-restauranter i Danmark.

En kulinarisk opplevelse kan være en fantastisk ferieopplevelse i seg selv. Prisene varierer, men man må nok bla opp noen lapper om man ønsker å spise på mange av restaurantene på Michelin-lista. Men det er nok neppe noen som har klaget etter å ha vært på restaurant i denne klassen.

Pris: Noma: Cirka 3800 kroner for middag + 2100 kroner for vinmenyen.

Publisert: 01.07.20 kl. 20:12

Les også

Mer om Reise Danmark Coronaviruset Aarhus København Legoland Billund

Fra andre aviser