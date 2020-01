NORSK PASS: Det norske passet rangeres i 2020 som det åttende mektigste i verden, to plasser ned fra 2019, ifølge listen til Henleys Passport Index. Foto: Maria Gossé / NTB scanpix

Norsk pass taper terreng

Pass fra Japan topper listen over verdens mektigste pass for tredje år på rad, mens vårt eget pass daler til en åttendeplass.

Henley Passport Index er en årlig oversikt over «verdens mektigste pass». Den er basert på hvor mange land du kan reise visumfritt til, eller hvor du kan få visum i passkontrollen ved innreise.

Oversikten er basert på data fra den internasjonale organisasjonen for flyselskaper, International Air Transport Association (IATA).

I fjor delte Japan førsteplassen med Singapore, men i år troner landet alene på topp. Bærere av japansk pass kan reise visumfritt til 191 land. Pass fra Singapore gir i år visumfri innreise til bare 190 land, og havner dermed på annenplass.

Norge nedover på lista

Norge, som i fjor lå på en sjetteplass, har i år dalt til en åttendeplass. Likevel kan du fortsatt reise visumfritt til 184 land med norsk pass. I fjor var antallet 185. Norge deler åttendeplassen med Belgia, Hellas, Storbritannia og USA.

Til sammenligning ligger svensk pass på en sjetteplass, med visumfri innreise til 186 land. Dansk pass ligger på femteplass, med visumfri innreise til 187 land. Finsk pass ligger på tredjeplass, med visumfri innreise til 188 land, alt ifølge Henley Passport Index.

Norges beste plassering på denne listen var i 2015, da norsk plass ble rangert som verdens tredje mektigste. Land som har dalt mer enn Norge siden 2015, er Storbritannia og USA, som samme år lå på første plass.

Handelsavtaler påvirker

Landet som har klatret mest på rangeringen de siste ti årene, er De forente arabiske emirater, som i år ligger på plass nummer 18, med visumfri innreise til 171 land. Det er opp 47 plasser på listen i løpet av de siste 10 årene, ifølge denne pressemeldingen fra Henley & Partners.

– De asiatiske landene dominans øverst på listen er et godt argument for godene som følger den åpne dørs politikk, og introduksjonen av gjensidig fordelaktige handelsavtaler, sier Dr. Christian H. Kaelin, styreleder i Henley & Partners i pressemeldingen.

På jumboplassen ligger det afghanske passet, som kun gir visumfri innreise til 26 land, ifølge samme oversikt.

To ulike pass-oversikter

Men listen fra Henley er ikke den eneste rangeringen av pass. Nettsiden Passport Index har en lignende liste, basert på samme kriterier. Grunnen til at plasseringen for de ulike landene er ulik Henleys liste, beror på forskjeller mellom hvilke områder de to oversiktene godkjenner som reisedestinasjoner.

Ifølge Passport Index er det De forente arabiske emirater som utsteder verdens mektigste pass, etterfulgt av Tyskland, Finland, Luxemburg og Spania på annenplass.

På tredjeplass finner vi på denne listen hele ti land: Danmark, Italia, Nederland, Østerrike, Portugal, Sveits, Japan, Sør-Korea, Irland og USA.

Ifølge denne listen har nordmenn verdens fjerde mektigste pass. Vi deler plassen med blant annet Sverige, med visumfri innreise til 170 land.

Afghansk pass har jumboplassen også på denne indeksen.

Publisert: 09.01.20 kl. 12:21 Oppdatert: 09.01.20 kl. 13:15

