LANGDISTANSEFLYGINGER: Prisene har gått kraftig ned det siste året. Foto: Shutterstock

Rekordbillig å fly langt

Prisen på langdistanseflyginger fra Norge har aldri vært lavere enn i 2019. Det viser ny prissammenligning for det siste tiåret.

VG reise har tidligere skrevet at det i skolens vinterferie i år er billigere å fly til Florida enn til Kanariøyene.

Det siste tiåret har prisene på langdistanseflyginger gått kraftig ned samtidig som flyginger innad i Europa har hold seg omtrent på samme nivå eller gått opp. Det viser undersøkelsen til Norsk Flyprisindeks, som har sjekket flyprisene hver fjerde uke det siste tiåret.

Fra Oslo falt gjennomsnittsprisene med 22 prosent, fra Bergen med 20 prosent og fra Trondheim med 19 prosent i løpet av forrige tiår.

PRISFALL: Tabellen viser utviklingen av gjennomsnittspris på 10 interkontinentale flyreiser fra Oslo, Bergen og Trondheim fra 2010 til 2019 Foto: Illustrasjon: Norsk Flyprisindeks

– Vanvittig

– Dette er helt vanvittig. Lange flyreiser står for enorme klimautslipp, og vi kan ikke fortsette å fly på denne måten. En reise tur retur Oslo – Bangkok for en familie på fire slipper ut mer CO₂ enn en gjennomsnittsnordmann gjør i løpet av et helt år, sier leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise.

Konsernsjef Ole Stouby i Travelmarket, som står bak Norsk Flyprisindeks, tror de fallende langdistanseprisene først og fremst henger sammen med tøffere konkurranse i flybransjen.

– Konkurransen har hardnet til med flyselskap fra Midtøsten som konkurrerer mot de tradisjonelle europeiske. Det er også «noe å gi» på langdistanse, siden prisene der tidligere lå på et høyere nivå, mens prisene i Europa var lave allerede ved inngangen til tiåret, sier han.

Anja Bakken Riise i Fremtiden i våre hender tror ikke at dette er hele forklaringen. Hun sier at utviklingen i høyeste grad også er politisk styrt.

– Politikerne har gitt statseide Avinor mandat til å skape vekst i flytrafikken. Det har blant annet ført til at Avinor bruker millioner på å premiere flyselskapene som skaper trafikkvekst, for eksempel ved å ha lavpristilbud eller ved å sette opp nye direkteruter til Florida. Slik skapes absurde situasjoner der det kan være dyrere å kjøre tog i Norge enn å fly til New York, sier hun.

Les også: Slik tar du toget til Sør-Europa

NEW YORK: Gibort-priser fra Oslo Foto: Brendan Mcdermid/ Reuters

Tur-retur New York 1600 kr

I 2010 var gjennomsnittsprisen på en flybillett tur-retur Oslo-New York 4097 kroner. I 2019 hadde den sunket med hele 41 prosent, til 2430, ifølge Norsk Flyprisindeks’ undersøkelse.

– Den laveste prisen vi registrerte i fjor var 1664 kroner tur-retur Oslo-New York. Det var med Swiss og United Airlines i uke 10, forteller konserndirektør Ole Stouby.

Billigere på langdistanse

Norsk Flyprisindeks har overvåket prisene på 10 interkontinentale strekninger fra Oslo, Trondheim og Bergen.

Det var ikke bare Oslo – New York som var rekordbillig i 2019. Dette er flere av de rekordlave flyprisene de registrerte i fjor:

Oslo – Los Angeles 2276 kroner

Trondheim – Los Angeles 2964 kroner

Bergen – Beijing 3094 kroner

Oslo – Rio de Janeiro 3739 kroner

Bergen – Rio de Janeiro 4033 kroner

Trondheim – Sydney 6466 kroner

Alle priser er tur–retur, inkludert skatter og avgifter, men uten bagasje eller setereservasjon.

De interkontinentale tur-retur-reisene i undersøkelsen har minimum to, og maksimum 14, netters opphold på reisemålet, og maksimum transfertid på åtte timer.

Konserndirektør Ole Stouby tror at prisene på langdistanseflyginger ennå ikke har nådd bunnen

– Jeg tror de kan falle ytterligere 10 prosent i 2020, fordi konkurransen mellom flyselskapene interkontinentalt fortsatt er beinhard, sier han.

Prisene generelt stiger

Kommersiell direktør i Finn reise, Terje Berge, tror imidlertid at flypriser generelt vil stige den nærmeste tiden. Han skiller ikke mellom lang- og kortdistanse, men uttaler seg på grunnlag av nærmere én million flyseter innenriks og utenriks booket gjennom Finn reise i 2019.

– Så langt i år har prisene gått syv prosent opp sammenlignet med i fjor. I 2020 tror jeg at de generelle flyprisene kommer til å øke i takt med konsolideringer i flybransjen og nye miljøavgifter, sier han. Og fortsetter:

– Flyselskapene kommer til å bli enda mer fornuftige med henhold til kapasitetsvekst for å holde prisene på et levelig nivå. På interkontinentale ruter kommer ikke bare prisene til å øke men det kommer også til å bli færre direkteruter. Som ett eksempel sluser Norwegian stadig flere passasjerer via Gatwick når nordmenn skal fly long-haul, spesielt til USA vil dette merkes i 2020, sier Terje Berge i Finn reise.

Publisert: 21.01.20 kl. 07:18

