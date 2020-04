GOD MORGEN: Søsknene Håkon og Sigrid Huse-Hegde Vi har sovet godt i teltet ved Lille Åklungen i Oslo. Foto: Synne Kvam, Norsk Friluftsliv

Hengekøye- og teltturtips i coronatid

Selv om den opprinnelige påsketuren er avlyst, er det ikke for sent å planlegge en ny. Her er våre beste tips til kortreiste overnattingsturer med telt eller hengekøye i påsken.

Nå nettopp

I disse coronatider må du ta spesielle forholdsregler også når du skal overnatte utendørs.

– Vi anbefaler hengekøye fremfor telt, på grunn av smittefare. Folk fra ulike husstander bør i alle fall ikke sove i samme telt. Alternativet blir å sette opp flere telt, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

– Men det er også et alternativ å sove under åpen himmel, legger han til.

Les også: En natt i hengekøye







LILLOMARKA: Fra åsryggen er det fin utsikt

Camilla Horten fra DNT Oslo og omegn er spesielt glad i å overnatte ute i hengekøye.

– Hengekøya kan henges opp overalt, så det er bare å være kreativ som hengekøyer, sier hun, og sender oss bilder fra de to siste turene hun selv var med på, i Lillomarka i Oslo.

– Vi hengte opp køyene på åsrygger der vi fikk med oss både soloppgang og solnedgang. Men det er også fint å ligge ved vann og i skogholt med myrer, sier hun.

Dette er Camillas pakketips til hengekøyetur:

– Varm sovepose og godt liggeunderlag. Gjerne to liggeunderlag oppi soveposen. Det er ikke lov å tenne bål nå, så ta med mat som ikke trenger varmes opp om du ikke har primus. Ikke glem masse påskegodt og solbriller, for soloppgang og solnedgang kan være sterke, sier hun.

PS: Vi har tidligere skrevet om høstturer i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Disse turene passer også fint i påsken.

LILLOMARKA: Soloppgang i Oslo Foto: Camilla Horten DNT Oslo og Omegn

Hold avstand

Organisasjonen Norsk Friluftsliv – som er en paraplyorganisasjon for 17 norske friluftsorganisasjoner – heier på at folk kommer seg ut og får gode friluftsopplevelser i påsken. Akkurat nå er det viktigere enn noen gang. Men det er viktig at ikke alle går på de samme stedene på samme tid.

– Prøv å starte turen utenom de største utfartsårene og gå vekk fra de vanlige stiene. Let etter lokale perler på nettsiden Ut.no, råder Lasse Heimdal.

Avstand er spesielt viktig å tenke på i Oslo-området, hvor det kommer til å være mange flere mennesker enn vanligvis i påsken.

Både Oslo kommune og regjeringen ber alle som beveger seg utendørs om å holde to meters avstand til hverandre og ikke gå i grupper på flere enn fem hvis dere ikke er i samme husstand. Det gjelder også i skog og mark

Se tips til turer hvor det skal være mulig å overholde avstandsreglene i Oslo lenger ned på siden.

Oslo kommunes byvettregler påsken 2020 Vær mest mulig hjemme

Vask hendene ofte

Gå tur der du bor

Legg turen til andre tider enn midt på dagen

Unngå kollektivtransport hvis du kan

Oppsøk nye steder og mindre brukte stier

Hold minst en meters avstand til andre når du er ute, og to meter når du er inne

Ikke vær flere enn fem mennesker sammen

Ikke planlegg fester og vent med store middager til senere

Følg nasjonale regler for karantene og isolasjon Vis mer

TELTTUR: Det er lov å overnatte nesten overralt i skogen, hvis det ikke er for mer enn to netter. Foto: Wanda Nordstrøm, Norsk Friluftsliv

Ubegrensede teltplass-muligheter

Takket være allemannsretten. er det nærmest ubegrenset med teltplassmuligheter i Norge. Denne retten gir alle mulighet til å sette opp telt i utmark. Tillatelse fra grunneier er bare nødvendig dersom teltet skal stå på samme sted i mer enn to netter.

Det er likevel noen begrensninger. Teltet må stå minst 150 meter unna bebodd hus eller hytte.

De fleste offentlige strendene ved sjøen er også unntatt fra allemannsretten. Men ved vannene i marka kan du overnatte, hvis det ikke er drikkevann eller verneområde. Da er det i tilfelle skiltet.

KORTREIST: Silje Kolstø og Ann Helen Myrvold slo opp telt i hagen hjemme i Asker. Foto: Jon Kolstoe

Reis kort – telt i hagen

Vi oppfordres til å unngå kollektivtransport så langt det lar deg gjøre om dagen. Så hvis du ikke har bil er det aller beste å starte turen ved egen dør.

Kommunikasjonsrådgiver Synne Kvam i Norsk Friluftsliv sier at telt i hagen eller hengekøye på terrassen kan være et alternativ, særlig hvis du skal ha med barn på tur.

– Da er det lett å gjøre turen komfortabel. Ha med leker, bamser, gjerne madrass og dyne, og gjør det til en koselig opplevelse. Hvis barna ikke er vant til ute-overnatting ville jeg uansett lagt terskelen veldig lavt, for å sikre at det blir en god opplevelse som frister til gjentakelse, sier hun.

Pølser på termos

Pinnebrød og pølser over åpen ild er ikke tingen akkurat nå. Vanligvis trer ikke bålforbudet i kraft før den 15. april, men i år er det så tørt at brannvesenet har innført lokalt bålforbud mange steder allerede. Det gjelder blant annet i Oslo-området.

– Andre steder i landet er det full vinter, og trygt å brenne bål til langt ut i mai. Det viktigste er å bruke hodet, sier Lasse Heimdal.

I stedet for bål oppfordrer han til å ta med ferdig mat hjemmefra. Pølser holder seg lenge varme på termos.

PRIMUS: Det er for tørt til å brenne bål i Oslo-området. Lene Sætre har tatt med primus på tur.. Foto: Marius Dalseg Sætre, DNT

Trenger du utstyr?

Friluftsorganisasjonene regner med at mange nye vil teste marka-livet denne påsken, og kanskje ikke alle har det utstyret de trenger.

– Da kan det være lurt å kjøpe brukt, og heller oppgradere utstyret etter hvert. Bruk for eksempel Finn.no eller brukt-apper som Tise eller Letgo, sier Synne Kvam i Norsk Friluftsliv

Finn.no har laget en egen veiledning med nyttig informasjon om kjøp og salg i forbindelse med coronasmitte. Den finner du her.

Skal du kjøpe nytt, er det mange sportsbutikker som leverer varer hjem. Du finner noen av dem på VGs hjemleveringsguide her.

BUA, som vanligvis låner ut sport- og fritidsutstyr gratis til barn og ungdom har midlertidig koronastengt. Den ideelle organisasjonen kommer til å åpne igjen med nye retningslinjer for utlån etter påske.

NÆRTUR: Victoria Røssnes Falkeng og datteren Lykke koser seg i hengekøyen ved Sognsvann. Foto: Synne Kvam, Norsk Friluftsliv

Friluftslivets koronavettregler Velg turer i ditt nærmiljø! Bruk fantasien og utforsk nye turmuligheter der ikke alle andre går.

Du trenger ikke gå alene – få med deg resten av husstanden på tur!

Rast med god plass . Ta med mat, drikke og håndsprit, og kos deg på tur.

Ta vare på naturen vår, vi trenger den. Respekter dyre -og planteliv, og ta med deg søppel hjem.

Vær obs på brannfare ! Flere steder i landet er det veldig tørt og bålforbud.

Bruk kart og kompass når du går utenom merkede stier og løyper. Det finnes også mange gode apper og turportaler som kan hjelpe deg på veien.

Snu i tide , og velg aktiviteter med lav risiko. Sammen kan vi unngå å belaste rednings- og helsetjenester.

Smil! Hold avstand til andre, men gjerne hils og smil til de du møter på din vei.

Hold deg oppdatert på råd og regler fra helsemyndighetene. Bak friluftslivets koronavettregler står: Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Helsedirektoratet, Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund og Oslofjordens friluftsråd. Vis mer

Hengekøye- og teltplasser i Oslo

Våkne til soloppgang og fuglekvitter mellom trærne i Oslo? Ja det er fullt mulig.

– Selv om du starter turen på hovedutfartsstedene, er det mulig å finne en plass for deg selv. Bare gå vekk fra hovedstien, jo lengre jo bedre, råder kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i bymiljøetaten i Oslo.

Starter du ved et av Oslos mest populære utfartssteder, Sognsvann, kan du unngå den verste køen hvis du går på vestsiden, i retning Vettakollen i stedet for å følge stien rundt vannet eller gå rett nordover mot Ullevålseter.

Likevel mener han det beste er å velge utfartssteder som er mindre trafikkert i utgangspunktet, som for eksempel Sørmarka konferansehotell i Østmarka. Går du sørover derfra er det mye urørt natur og få mennesker.

I Nordmarka foreslår han å gå innover fra Skådalen ved Midtstuen. Der er landskapet helt spesielt med kløfter og kjempetrær, og få mennesker.

Det er også mulig å gå på ski i Oslo-området nå. Den åtte kilometer lange løypen mellom Movatn - Tømte - Holmetjern blir vedlikeholdt i påsken.

– Nord i Nordmarka er det fortsatt steinhard snø mange steder, og det går an å gå på truger eller ski på skaren innover fra Movatn, sier han.

Han anbefaler uansett å ha med brodder på tur, for underlaget kan variere mellom bar bakke og is.

Øyene i Oslofjorden er ikke tilgjengelige i påsken for fergene har svært begrensede ruter.

Her finner du flere gode tips til turer uten trengsel fra KlimaOslo og Klimeetaten i Oslo kommune.

TUREKSPERT: Einat Tønnesen guider turister i Oslo-marka. Foto: Mona Langset / VG

Tureksperten Einar Tønnesen driver selskapet Oslo Hiking, som tar turister med på guidete turer i Oslo-marka. Han har mange favorittsteder som egner seg til dagsturer, eller til å ta en avstikker fra stien og finne en leirplass:

Øyungskollen i Nordmarka: Start ved parkeringsplassen på Skar innerst i Maridalen og gå mot Øyungsdammen. 500 meter før du er fremme ved dammen går det en umerket sti inn i skogen til høyre. Den er markert med en diskret varde av småsteiner. Følger du denne kan du komme opp på flere utsiktspunkt på toppen av Øyngen hvor det er fint å henge opp hengekøye. 3,1 kilometer en vei. Se turbeskrivelse på Ut.no.

Vennervann i Lillomarka: En enkel men variert tur som passer godt for barn. Vannet er tilgjengelig fra mange utfartssteder. Fra Solemskogen er turen 5,6 kilometer frem og tilbake. Se turbeskrivelse på Ut.no.

Lysedammene ved Sørkedalen: Dette er en spennende tur til minnesmerket for en flystyrt fra andre verdenskrig. Ved minnesmerket på Andtjernåsen ligger det også noen vrakrester. Fra parkeringsplassen ved Skansebakken er det 12,8 kilometer frem og tilbake. Se turbeskrivelse på Ut.no.

Kolsåstoppene: På denne turen bestiger du to topper og får panoramautsikt over Oslo, Bærum og Oslofjorden. Turen starter ved parkeringsplassen på Stein Gård, og går over Nordre Kolsås (379 moh.), langs lille Setertjern, og over Søndre Kolsås (342 moh.) Hele runden er åtte kilometer. Se turbeskrivelse på Ut.no

Nøklevann rundt: Rundt Nøklevann er det en turvei som egner seg godt for barnevogntrilling. Veien går forbi historiske Sarabråten og flere idylliske steder. Selve turen rundt vannet er åtte kilometer. Fra Ulsrud stasjon er det ti. Se turbeskrivelse på Ut.no.

Både VG og Finn, som er nevnt i denne saken, er eid av Schibsted.

SARABRÅTEN: Lunsj ved Nøklevann Foto: Mona Langset / VG

Publisert: 07.04.20 kl. 08:09

