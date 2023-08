REISEPARTNERE: Kjæresteparet Elias og Kajsa har reist sammen i mange år. I fjor kjøpte de en campervan for å begi seg ut på nye eventyr.

Lever livet på fire hjul: − Vi hoppet litt uti det

En ferie med frihetsfølelse og minimalistisk livsstil. Campervans ferieformen som tar av nå.

Kortversjonen Influencerparet Elias Kleve Hoff (26) og Kajsa Lian Spanic (25) gått fra internasjonale reiser til ferier hjemme i Norge i en campervan, takket være pandemien. I stedet for bagasjestyret og kanselleringer forbundet med globale reiser, nyter de nå friheten til å bare kjøre hvor som helst.

Skuespiller Emilie Skolmen (30) og samboer Henrik Aspeflaten (31) har også begitt seg ut på et lignende prosjekt, med en brukt varebil de omdanner til en familievennlig campervan.

For Ingrid Marie Kjelseth (27), handler campervanliv om større frihet og eventyr, kombinert med utfordringen med å lære å bygge. Hun sier det minimalistiske livet gir en nærhet til naturen. Vis mer

Omringet av majestetiske fjell, en morgendukkert i innsjøen, bakeristopp langs veien, tacomiddag i solnedgangen og utsikt fra sengen.

Instagram-feeden til kjæresteparet Elias Kleve Hoff (26) og Kajsa Lian Spanic (25) vil til og med få den tvilende til å ville begi seg ut på veien.

– Vi har vært igjennom alle stegene med hvordan å reise på tur. Campervan er definitivt det beste, sier Elias.

TACO-FRELST: Paret innrømmer at det fort kan bli taco flere ganger i uken når de er på tur.

En pandemipreget verden satt en stopper for kjæresteparets internasjonale reiser, noe som brakte dem på hjemmebane bak rattet. I fjor tok de en spontan avgjørelse om å kjøpe en campervan til fordel for bil med taktelt.

– Vi har reist mye rundt i verden og det er mye styr med kanselleringer og bagasje og alt det. Med van er det bare å sette seg inn i bilen og dra hvor som helst, sier Elias.

– Ja, det er noe med den friheten, skyter Kajsa inn fra siden.

LIDENSKAP: Kjæresteparet dokumenterer alle reiser de er på og tar alle bildene selv.

For kjæresteparet er ikke livet på veien nødvendigvis ferie. De driver nemlig et selskap for innholdsproduksjon sammen og lever av å dele øyeblikk fra livet på sosiale medier.

– Når vi drar på tur er det ikke en ferie, men en reise i livet vi nyter hver dag, sier Kajsa.

Fleksibiliteten av å kunne jobbe over nett i vanen er derfor en fordel.

– Vi har ikke så mye forhold til ukedager, sier Elias og ler.

God start

I juli i fjor, med sin Peugeot Partner kompakt bobil i boks, satte de kursen sørover i Europa som aller første campervantur noensinne.

– Vi hoppet litt uti det. Det var en rask måte å bli kjent med campervanen på, sier Elias.

Nedover Autobahn suste bilen, døpt «Elliott», til Dolomittene i Italia. En seks ukers tur de sent kommer til å glemme.

DROPPET UT: Elias droppet ut av studiene på Norges idrettshøgskole til fordel for et liv kombinert med reising og jobbing.

– Vi fricampet tre netter i en fjellovergang med en helt syk utsikt rundt oss. Det å våkne hver dag og vite at vi ikke skulle kjøre noe videre, men bare bli der og gå tur, det var fint.

Ved å nettopp hoppe inn i campervanliv fant de også raskt ut hva som var nyttig å ha med seg eller omvendt.

Vil bygge selv

Til tross for syv år som kjærester og fire av dem som kollegaer kan ikke engang en kompakt bobil i nye terreng skape dårlig stemning for influencerne.

– Det å reise sammen i van er nok ikke for hvem som helst. Man må like personen, sier Elias med et glimt i øyet.

Alenetid klarer de å prioritere selv om de er to om alt, men de innrømmer at det hadde vært fint med en campervan der det er plass til mer enn to krumme rygger. Campervanen ble kjøpt med fullt inventar som var klar til bruk fra dag én.

FRIHET: Elias og Kajsa har innsett hvor heldige vi er i Norge som har mulighet til å parkere nesten hvor som helst. Det er ikke en selvfølge lenger sør i Europa.

– Vi trengte en tyvstart og ville ikke begi oss ut på noe vi ikke visste om vi syns var kult, sier Elias.

Nå som reisemåten har slått såpass godt an, holder de ikke igjen på ønskene for fremtiden.

– Nå vil vi ha en større bil, og vi vil bygge den selv, sier Kajsa.

Blod, svette og tårer

Skuespiller Emilie Skolmen (30) er en av dem som i sommer har startet et byggeprosjekt på en nykjøpt varebil. Etter at hun og samboer Henrik Aspeflaten (31) fikk sønnen Jon (1) ble deres forrige campervan rett og slett for liten.

EVENTYRLYSTNE: Emilie Skolmen og samboer Henrik Aspeflaten har lang erfaring med livet i campervan. Deres første van var en Volkswagen Transporter.

– Vi var ved et veiskille da vår forrige van skulle til EU-godkjenning. Er vi ferdig med det livet? Eller skal vi gå «all in» og oppgradere og bruke blod, svette og tårer?

De gikk for sistnevnte alternativ og kjøpte en brukt varebil fra Finn uten vinduer og inventar.

Barndomsdrøm

Emilie husker lukten av svett våtdrakt i farens Volkswagen som barn. I surfebilen reiste familien på tre masse rundt.

– Jeg har mine sterkeste sommerminner fra tur med den bilen. Jeg har alltid drømt om å kunne reise på den måten igjen som voksen, sier hun.

Derfor var gleden stor da hun klarte å overbevise samboer Henrik om at campervanlivet var noe for dem.

– Det her har jo nesten blitt livsprosjektet hans, sier Emilie entusiastisk.

Med en sønn på halvannet år faller en del av arbeidet over på Henrik, en jobb han har gått inn i med seriøsitet.

– Jeg er litt sånn «Vi gjør det litt kjapt, det er ikke så farlig». Men hvis han går inn for noe og det er noen millimeter feil gjør han det på nytt.

– Så jeg tror han har litt godt av meg også, den balansen, sier en lattermild Emilie over telefonen.

Utforsket landegrenser

Etter noen intensive dager med utskjæring av vinduer, hamring og snekring har familien begitt seg ut på veien med sin halvferdige van til Sverige.

– Det er litt meningen å reise med den når den ikke er helt ferdig for da finner vi ut av hva vi trenger. Det å ha oppbevaring på plass er «key». Det blir litt sånn: «Hvor er klærne? Hvor er trusa?». Man blir litt sliten av å ha det sånn i lang tid.

HJEMMEKONTOR: Campervanen har også fungert som studio når podkastinnspilling står på agendaen.

Paret håper på å bli ferdige med innredningen til starten av august.

– Kanskje vi tar oss en tur sørover etter hvert, sier Emilie om planen videre.

Europatur er de neppe ukjent med. For fem år siden reiste de langs kysten helt frem til San Sebastián i Spania med en Volkswagen Transporter.

– Vi visste ikke helt hva vi gikk til. Heldigvis var vi fortsatt nyforelsket, sier Emilie og ler.

Fulltid på hjul

Ingrid Marie Kjelseth (27) fra Harstad var heller ikke helt sikker på hva hun gikk til da hun under pandemien sa opp kontrakten til leiligheten i Oslo og flyttet inn i en campervan på fulltid.

– Jeg så mange fine bilder av reiser med van på sosiale medier da det begynte å bli mer populært under corona. Min strategi er å bare hoppe i ting, sier Ingrid Marie.

Campervanen fikk navnet «Sunny» og sammen med hunden Jippi deler de syv kvadratmeter.

ØNSKET IKKE KJEDELIG HVERDAG: Ingrid Marie syns en «vanlig» hverdag fort kan bli kjedelig, så i august 2021 flyttet hun inn i en campervan.

– Det var tanken om mer eventyr og større frihet i hverdagen som var motivasjonen. Og så var det utfordringen med det å lære seg å bygge, sier Ingrid Marie.

Hjemmet hennes har blitt mobilt, men den utdannede astrofysikeren har fortsatt fast jobb i Oslo. Hvor hun tar veien etter jobb varierer ofte.

– En livsstil som det her kan bringe deg nærmere naturen, men også helt nærme jobben hvis det er det du ønsker. Det er ikke uvanlig å flytte seg hver dag, sier Ingrid Marie.

De små tingene

Forskjellen mellom å bo i et hus og i en campervan slik hun gjør nå er stor.

– Man lever mindre bærekraftig i hus fordi du tar lengre dusjer, lar vannet stå på mens du pusser tenner, vasker klær etter å ha brukt dem én gang. Jeg må alltid tenke på hvor jeg kan fylle vann, sier Ingrid Marie.

ALDRI ENSOMT: Til tross for at Ingrid Marie bor i vanen alene føler hun seg aldri ensom. Hun har møtt mange andre jenter som gjør det samme og som er til støtte.

Til tross for at en dusj kan være fraværende med flere dagers mellomrom elsker hun denne minimalistiske livsstilen.

– Jeg elsker å fylle vann i skogsbekken eller på et fjell. Eller at doen er ødelagt og jeg må tisse ute med solen i ansiktet med fin utsikt. Da tenker jeg «wow. Jeg er heldig», sier Ingrid Marie og ler.

– Jeg er veldig flink til å romantisere ting sånn sett.

