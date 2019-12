KANARISK ØYHOPPING: Bla igjennom galleriet med bilder av fergene med spansk flagg. Denne seiler forbi Tenerife på vei til La Gomera.

Stor guide: Øyhopping på Kanariøyene

Fergene frakter passasjerer fra Lanzarote, til Fuerteventura, videre til Gran Canaria, Tenerife og til de mindre Kanariøyene. Rutebåtene er fine fremkomstmidler for å utforske mange nordmenns ferieparadis.

Nå nettopp

KANARIØYENE (VG reise) Den sørligste utposten av Spania består av åtte bebodde – og mange ubebodde – øyer. Mellom øyene går det ferger, på noen av strekninger flere ganger i uken, og på noen flere ganger om dagen.

De fleste passasjerene vi treffer om bord snakker spansk. Noen er fastboende på vei til eller fra jobb, men David og Lourdes fra Tenerife, er på dagstur til La Gomera.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

TENERIFE – LA GOMERA: David og Lourdes fra Tenerife skal på dagstur til naboøya Foto: Mona Langset / VG

– Det er mange år siden jeg var på La Gomera sist. Nå drar vi dit bare for å bruke noen timer i San Sebastien. Det er en nydelig by, sier Fransisco.

Fergene er til forveksling lik dem du kan ta mellom greske øyer i Middelhavet. De finnes i flere størrelser, noen er raske og noen er langsomme.

På Kanariøyene er det to store fergeselskaper: Fred Olsen og Armas. Ofte ligger skip fra begge selskapene ved siden av hverandre i havnene.

FERGEHAVNEN: På sørsiden av Tenerife befinner den seg like bortenfor badestranden i Los Christianos. Foto: Mona Langset / VG

Rutetidene varierer med sesongen og skifter ofte. Nettsiden Directferries.no gir god oversikt over begge selskapene. Du kan også sjekke på fergeselskapenes egne nettsider Fredolsen.es eller Navieraarmas.com. Billetter kjøpes på nett eller på fergekontorene i havnene. Du må vise pass selv om det er innenlands. Og vær obs på at hvis du leier bil på én øy er det ikke sikkert du har lov til kjøre den på en annen.

Selv om du ikke legger opp til en full båtloffe-ferie, kan du kanskje besøke en av naboøyene neste gang du er på Kanariøyene. Eller fly til én øy, og reise hjem fra en annen.

Les om alle de åtte bebodde Kanariøyene og om hvilke øyer du kan reise videre til med ferge fra hver av dem. Se kart nederst på siden.

Les også: Ti grep for å være snillere mot miljøet på ferie

























GRAN CANARIA: Bla igjennom galleriet og se noen av denne øyas mange sider. Dette er den over fire kilometer lange bystranden i Las Palmas. Her er det mer lokalbefolkning enn turister.

Gran Canaria

Dette er nordmenns Syden-favoritt nummer en om vinteren. Mens de fleste turistene holder seg på sørsiden – der det er mest sol – bor det flere lokale i og rundt provinshovedstaden Las Palmas i nord. På torsdagskvelder kan du treffe mange av dem i den gamle bydelen Vegueta når barene serverer billig tapas, og det er populært å gå fra sted til sted og spise litt i hver bar.

Gran Canaria er en mangfoldig øy. Det er hoteller i alle prisklasser fra luksus til budsjett. Det er høye fjell med uendelige turmuligheter. En mulighet er å avslutte fjellturen på paradisstranden Güi-Güi på vestsiden.

Du kan også leie bil for å utforske øyas mange landsbyer, eller kjøre til det høyeste punktet, Pico de Las Nieves, nesten 2000 meter over havet, for å se solnedgangen.

Gran Canaria har også et stort antall familieparker der barn i liten og voksen størrelse kan ha det gøy. To av våre favoritter er Angry Birds-parken i Puerto Rico og klatreparken GrancAventura i Arucas. Vil du ha enda mer «action» er det gode muligheter til blant annet juving, fjellklatring og fallskjermhopping. Men det er også fullt mulig å tilbringe dagene i en solseng.

Så høyt elsker nordmenn denne øya at mange også velger å gifte seg her. Norges mest populære bryllupskirke ligger i Arguinneguin. Sjømannskirken er også et populært samlingssted for fastboende og ferierende på øya, uansett religiøse preferanser.

Båt videre fra havnen i Las Palmas til Tenerife (Santa Cruz), Fuerteventura (Morro Jable), Fuerteventura (Puerto del Rosario), Lanzarote og La Palma, Fra havnen i Agaete til Tenerife (Santa Cruz).

Les også: Slik vil reisebransjen gjøre verden til et bedre sted

























TENERIFE: Mye av turismen er konsentrert rundt badebyene i sør, som Los Christianos.

Tenerife

Tenerife er den største av Kanariøyene, og også den med flest turister totalt selv om den største andelen av nordmenn reiser til Gran Canaria. Også på denne øya er det tettest mellom turistene i den mest solsikre delen i sør.

Beboere og turister Fastboende på de ulike øyene: Tenerife: 993.419, Gran Canaria: 859.910, Lanzarote: 148.469, Fuerteventura: 118.574, La Palma: 83.963, La Gomera: 21.817, El Hierro: 11003. Turister i året: Tenerife: 5,96 mill., Gran Canaria: 4,6 mill., Lanzarote 3,02 mill., Fuerteventura 2,25 mill. Kilde: Offisielle tall for 2018 fra Statista.com

Hvis du kommer med ferge fra Gran Canaria, går du i land på nordsiden, i Santa Cruz. Her kan du leie bil – bruk gjerne et lokalt selskap, for eksempel Cicar – og utforsk smale fjellveier med gispende utsikt og motorveier med 120 kilometers fartsgrense.

Er du litt eventyrlysten må du ikke la sjansen til å komme opp på Europas aller høyeste fjelltopp gå fra deg. Toppen av Teide strekker seg 3718 meter over havet.

Det er mulig å leie bil i Santa Cruz og levere den for eksempel i Los Christianos på sørsiden. Der kan du bli med på kajakktur med delfiner hoppende rundt deg i sjøen, og avslutte turen med å svømme med havskilpadder.

På Tenerife finner du også en av Europas største – og ifølge Tripadvisor den beste – vannparken på Kanariøyene. Siam Park, er morsom for både store og små. Parken er laget som en thailandsk temapark og har en av verdens høyeste vannsklier. Mange nordmenn reiser også til Tenerife for å spille golf på øyas mange gode baner.

Ferge videre fra havnen i Los Christianos til La Gomera, La Palma og El Hierro. Fra havnen i Santa Cruz de Tenerife til Gran Canaria (Las Palmas og Agaete), Lanzarote og Fuerteventura (Morro Jable).

Les også: Så mye bidrar turistene til plastforsøpling av Middelhavet















EL HIERRO: Bla igjennom galleriet og se bikder av den lille kanariøya som vil bli selvforsynt med energi.

El Hierro

El Hiero er muligens den grønneste øya i verden. Ikke bokstavelig talt, den er nemlig vulkansk, og består av mye mørk lava. Men den har satt seg som mål å bli selvforsynt med energi. I 2015 åpnet et vann- og vindkraftverk som forsyner over halvparten av øya med strøm. Et annet mål er at det bare skal være elbiler her, derfor finnes det ladere overalt.

Den gangen man trodde at verden var flat, trodde man også at El Hierro – som er den vestligste av Kanariøyene – var verdens ende.

Selv om vi vet bedre i dag, og det er lett å komme seg hit med ferge fra Tenerife, er det fortsatt noe mystisk ved denne øya. Den skiller seg fra de andre bebodde Kanariøyene ved at det hverken finnes kjøpesentre, store hoteller eller kunstig anlagte strender. Her får du kun tøff natur, og det er mye av den på de 279 kvadratmeterne øya består av. Det er også mange merkede stier. Det norske ekteparet Astrid og Birger Løvland har skrevet bøker om turmulighetene her og på de andre Kanariøyene. Øya regnes også som et av de beste dykkerstedene på Kanariøyene med sitt vulkanske undervannslandskap. En undersjøisk vulkan hadde utbrudd i 2011, og forårsaket da jordskjelv som målte 4,4 på Richters skala

Ferge videre til Tenerife (Los Christianos) og La Gomera

Les også: Flere øyer: I dagsturavstand fra Athen

























LA GOMERA: Bla igjennom galleriet og se flere bilder av øya der tyske Luisa Beck slapper av på stranden i San Sebastian, etter en ukes fottur.

La Gomera

På fergeturen til La Gomera, seiler vi langs Tenerife, og ser Teide strutte mot himmelen mesteparten av tiden. Spanias høyeste fjell, som befinner seg på Tenerife, er også synlig fra store deler av La Gomera. Langs hovedveien rundt øya er det laget parkeringslommer slik at turbusspassasjerer og leiebilturister kan stanse og fotografere utsikten.

La Gomera har også høye fjell. Det fører ofte til at skyene samler seg på nordsiden av øya mens solen skinner i sør.

Kontrasten blir enorm på denne 369,8 kvadratkilometer lille øya. Når vi går i land i San Sebastián treffer vi tyske Luisa Beck som har søkt ly for solen under en parasoll på stranden. Hun forteller at hun har gått fotturer på øya i en uke, og snart skal videre til Tenerife sammen med kjæresten. Når vi like etter setter oss på en buss og kjører nordover, må sjåføren sette på vindusviskerne etter få minutter, så fort vi er ute av solsonen i sør.

Vi kjører til en restaurant der to av kelnerne også jobber med å demonstrere plystrespråket denne øya er så kjent for. Opprinnelig var det guanchene som brukte dette for å kommunisere over høye fjell og dype daler. De plystresnakker sammen mens en guide oversetter via mikrofon. Når jeg spør om dette språket i dag har endt opp som bare underholdning for turistene, svarer de nei, det er en økt bevissthet rundt dette nå. Alle barn på La Gomera lærer plystrespråket på skolen, slik at det kan bringes videre til nye generasjoner.

Ferge videre fra havnen i San Sebastian til La Palma, og Tenerife (Los Christianos). Fra havnen i Valle Gran Rey til Tenerife (Los Christianos.)

Les også: Slik vil reisebransjen gi deg bedre miljøsamvittighet





















FUERTEVENTURA: Ba igjennomm galleriet og se flere bilder av øya der få hoteller ligger så tett på stranden som Club Rio Olivia Beach i Corrralejo.

Fuerteventura

Fuerteventura er først og fremst kjent for sine kilometerlange strender med lys finkornet sand. Her er det lite natteliv og shopping. Det virkelige trekkplasteret er de paradisiske strendene som har gitt øya kallenavnet «Europas Hawaii.»

Noen av strendene er samlingspunkt for kitere og surfere fordi vind- og bølgeforholdene er perfekte for det. På Costa Calma og Playa Barca i sør arrangeres det også ofte verdensmesterskap i wind- og kitesurfing.

Andre strandturister finner seg heller en fordypning i sanddynene hvor de kan få le for vinden. Mange gjør det nakne. Selv der hvor det ikke er offisielle naturiststrender kan du møte turister i Adam og Evas drakt. Særlig i Corralejo-området nord på øya, med Europas største sanddyner.

Like nord for sanddynene ligger turistbyen Corralejo. Her går det ferge til den lille ubebodde Isla de Lobos. «Lobos» betyr «ulver» på spansk. Det har aldri vært ulv her, men øya er oppkalt etter selene som levde her tidligere. Sel blir også kalt «sjøulv» lokalt.

Ferge videre Fra havnen i Morro Jable til Gran Canaria (Las Palmas) og Tenerife (Santa Cruz). Fra havnen i Puerto del Rosario til Gran Canaria (Las Palmas) og Tenerife (santa Cruz). Fra havnen i Corralejo til Lanzarote (Playa Blanca) og den ubebodde øya Lobos.

Les også: Finn din danske yndlingsøy























LANZAROTE: Bla igjennom galleriet og se flere bider fra øya der jordvarmen så høy at vannsøylen står høyt til værs når man kaster en bøte med vann ned i et hull i bakken.

Lanzarote

Lanzarote er den tredje mest turistifiserte av Kanariøyene, men den skiller seg sterkt fra Gran Canaria og Tenerife. Takket være kunstneren og arkitekten César Manrique (1919 – 1992) har øya en gjennomført stilmessig arkitektur og egne lover som begrenser monsterhoteller og annen høy bebyggelse.

Øyas egne store sønn har satt sitt preg på hele Lanzarote, blant annet med mange store og synlige kunstverk.

Det er også han som har designet restaurant El Diablo midt i Timanfaya nasjonalpark, der den høye jordvarmen gjør at maten stekes over et hull i bakken, og vannsøylen står mange meter til værs når det kastes en bøtte vann ned i et hull. En tur i det magiske månelandskapet med djevelsk varme fra jordens indre er et must på Lanzarote. Et annet must for mange Lanzarote-turister er å besøke et av markedene. Det er markeder ulike steder på øya seks dager i uken. Det i Teguise på søndager er det største og livligste.

Mange vil også ha med seg en reise langs Lanzarotes vinveier. Opp av den tilsynelatende livløse bakken vokser nemlig druer som blir til særegne og prisbelønte viner, og det går an bli med på guidet vintur.

De fineste sandstrendene er i Papagayo-området i sørvest.

Ferge videre fra havnen i Arrecife til Gran Canaria (Las Palmas), La Palma og Tenerife (Santa Cruz). Fra havnen i Playa Blanca til Fuerteventura (Corralejo) og fra Orzola til La Graciosa

Les også: Stedene du bør unngå i 2020







LA GRACIOSA: Veiene her er laget av sand.

La Graciosa

Den aller minste av de bebodde øyene, på snaue 30 kvadratkilometer, ligger litt nord for Lanzarote. I juni 2018 ble La Graciosa anerkjent som den åttende bebodde kanariøya, og regnes ikke lenger som en del av Lanzarote.

Fergen fra Orzola tar litt over en halvtime, og går flere ganger om dagen. Selv om dette ikke en noen bilferge, finnes det noen få biler på øya. Men trafikken begrenser seg selv. Det finnes heller ikke asfalt her, bare veier laget av hardstampet sand.

De 750 fastboende får besøk av rundt 25.000 turister i året. Disse kommer for å nyte de fine strendene, freden og roen øya kan tilby.

Det finnes ingen hoteller her, bare noen private rom til leie og en campingplass. Du kan lese mer om overnattingsmuligheter hos øyas turistinformasjon, Visitlagraciosa.com

Båt tilbake til Lanzarote (Orzola)

Les også: Ti greske øyer uten masseturisme























LA PALMA: Ble igjennom galleriet for å se flere bilder fra en av de små kanariøyene.

La Palma

Reisemagasinet Vagabond – som folk flest forbinder med mer spesielle reisemål enn Kanariøyene – satte La Palma på sin toppliste over Årets reisemål i 2018. Magasinets reiseeksperter konkluderte med at denne kanariøya med vulkanske klipper, himmelhøye fjell og dype krater er så bra at selv den mest bereiste vil elske den.

Lokalbefolkningen på La Palma – rundt 85.000 sjeler – liker å kalle øya si for la Isla Bonita, «Den vakre øya.» Naturen varierer mellom frodig regnskog i nord og ørkenlandskap med vulkankratre i sør.

De fleste – av de få – turistene som finner veien hit kommer for å oppleve naturen. Det er tusen kilometer med merkede stier, blant annet gjennom en av laurbær-urskog.

Mange kommer også for å se den uendelige stjernehimmelen. La Palma er en av verdens fremste steder for stjernekikking, og er tildelt Starlight-klassifisering for det. Observatoriet Instituto de Astrofísica de Canarias befinner seg på toppen av øyas høyeste fjell, Roque de los Muchachos. Der kan du bli med på omvisning, og blant få mulighet til å føle deg mikroskopisk liten under Melkeveien når du ser den i teleskop.

Hovedstaden Santa Cruz er en liten skjønnhet i seg selv, og vil du bade, finnes det både sandstrender og naturlige basseng i lavaklippene.

Ferge videre til La Gomera, Lanzarote (Arrecife), Gran Canaria (Las Palmas), Tenerife (Los Christianos) og Tenerife (Santa Cruz)

Få reiseinspirasjon ved å følge @vgreise på Instagram. Hvis du tagger bildet ditt med #vgreise er det mulig vi reposter det.

Publisert: 25.12.19 kl. 03:58

Mer om

Flere artikler