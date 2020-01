Lofoten er et svært populært turistmål. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har invitert turistnæringen og reiselivskommuner til å komme med innspill for å bøte på problemene med overturisme. Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix

Røe Isaksen: – Overturisme gir store utfordringer flere steder

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener tallet på turister enkelte steder i Norge gir mer utfordringer enn muligheter. Virke etterlyser turistskatt.

Torsdag hadde statsråden invitert turistnæringen og reiselivskommuner til å komme med tips til hvordan man kan få bukt med problemet.

– Mange destinasjoner har fremdeles rom for å ta imot flere tilreisende, men flere steder har tallet på tilreisende nå blitt så stort at det er mer snakk om utfordringer enn muligheter, sa Isaksen.

Han påpeker at et stort antall turister er vanskelig å håndtere i seg selv, men også at det er en belastning for miljøet.

–Kulturverdier, som de tilreisende i utgangspunktet er der for å se på, kan bli forringet og ødelagt, sa han.

Virke, som organiserer bedrifter som driver med handel og tjenester, mener turistskatt er en vei å gå.

– Næringsministeren har i dag fått klar beskjed om at det må åpnes for at kommunene kan kreve inn et besøksbidrag fra turistene, som øremerkes destinasjonene. Vi i Virke håper statsråden nå lytter til de tydelige innspillene og leverer. Det trengs for å sikre en god og bærekraftig utvikling av norsk reiseliv, sier leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv.

Publisert: 16.01.20 kl. 13:58

