På denne nye London-baren er alt alkoholfritt

Det skotske bryggeriet Brew Dog innledet 2020 med å åpne en alkoholfri bar i London.

For mange som skal til London er en runde på engelske puber og barer en selvfølgelig del av turen. Men det er ikke lenger noen selvfølge at ølet eller drinkene skal inkludere alkohol. Nylig åpnet nok en trendy alkoholfri bar i byen.

I Shordeditch går heisekranene uten stopp. Akkurat nå gjennomgår bydelen en formidabel endring. Som mange andre steder i verden, bygges det infrastruktur for gående og syklende. Biltrafikken skal ned. It-selskapene, veganstedene og reklamebyråene popper opp som aldri før. Hipsterne elsker det. Vi har tidligere skrevet at Shoreditch har vokst frem som et av Londons alle hippeste områder

Det var i dette strøket funky-øl-bryggeriet BrewDog åpnet sin første alkoholfrie bar. Aberdeen-bryggerne startet det nye tiåret med å feire det alkoholfrie alternativet.

BrewDog AF Bar tester markedet gjennom denne alkoholfrie piloten der alt av vin, øl og sprit er uten alkohol. Det vil si, det er under 0,5 prosent, og det regnes som alkoholfritt.

Selve prosessen for å lage alkoholfritt øl er litt komplisert, fordi det krever at man sentrifugerer ølet på et gitt tidspunkt i gjæringsprosessen.

– Vær uansvarlig!

Med fare for å bli bare et lunsjsted for hipsterne i området, er oppfordringen til gjestene å opptre «irresponsible». I en alkoholfri bar må stemningen skapes av kundene selv. Så langt ser det bra ut. Det er ikke uten grunn at baren lanseres i januar, når mange har en såkalt hvit måned uten inntak av alkohol.

Ølet på Brew Dog Alcohol Free bar i Old Street smaker godt, er variert og like funky som de alkoholholdige variantene.

Alkoholfri trend

Trenden med å velge alkoholfritt er ikke bare voksende i Storbritannia. Det gjelder også Norge. Helt siden 2013 er det dette segmentet som har økt mest, ifølge tall fra Bryggeriforeningen. Der alkoholfritt tidligere var for sjåfører, helsefanatikerne og gravide, er det mer aksept å drikke øl uten alkohol.

Brew Dog er ikke den første alkoholfrie baren i London. Redemtion Bar i Covent Garden, åpnet i desember 2018 med et stort utvalg alkoholfrie cocktails og øl.

Dublin fikk sin første alkoholfrie bar da The Virgin Mary åpnet i Capel Street i mai 2019.

Lonely Planet fortalte i sommer om den alkoholfrie baren Getaway som åpnet i Brooklyn, USA, i april. Dette var nok et tilskudd på den stadig voksende listen over barer med tilbud til avholdsfolk.

I San Diego vier den hippe baren Raised by Wolves en hel side av sin meny til alkoholfrie drinker. Og på baren Existing Conditions som en gjeng bar-verdensstjerner åpnet i New York i fjor, står de alkoholfrie drinkene først i menyen. Tiden da det alkoholfrie alternativet var en selters med lime er definitivt over, skriver Lonely Planet.

