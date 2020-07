OSLO: Solen lyser opp byen 04.30. Sett fra Glassberget på Årvollåsen. Foto: Sara Berge Holmberg

Fra soloppgang til solnedgang i Oslo: En dag full av flotte utsikter

Det finnes ikke mye som er finere enn når solen maler himmelen rød, oransje og rosa. Kombiner det med panoramautsikt over hovedstaden og frisk skogluft så er du der.

Sara Berge Holmberg

Nå nettopp

Her får du vite hvor du kan se solen gå opp og ned i Oslo og hva du kan gjøre i mellomtiden.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

Jeg hopper nesten ut av hengekøyen når alarmen ringer. Klokken er ikke mer enn 03.45. I trærne ved siden av meg henger turkompisen min, Matias, i det som ser ut som en kokong. Han sover fortsatt. Selv om vi la oss til regn og vind åpner jeg øynene optimistisk: «La himmelen være klar og soloppgangen rå,» tenker jeg.

Den er dessverre ikke det. I stedet er himmelen grå, men solen skinner såvidt gjennom noen sprekker bak trærne og farger rosa striper på skyene.

MORGEN: Solen skinner gjennom trærne og treffer oss i ansiktet. Foto: Sara Berge Holmberg

Vettakollen er ett av stedene du vanligvis får en fantastisk soloppgang over Oslo. Aller helst om våren eller høsten, når solen går ned mer i øst. Nå, midt på sommeren, er solen nesten i nord når den kommer til syne rundt klokken fire. Det er uansett vakkert å se solen lyse opp byen.

Etter et par timer til med søvn våkner vi til fuglekvitter og sprekinger på joggetur. Vettakollen er et kjent og kjært mål for Oslos turgåere. Du kommer deg dit ved å gå fra Sognsvann, som tar i underkant av en time, eller du kan gå direkte fra Vettakollen T-banestopp, som er et par kilometer kortere.

FIN FROKOST: Selv om vi ikke fikk soloppgangen vi hadde håpet på fikk vi nyte frokosten med utsikt over hele Oslo. Foto: Sara Berge Holmberg

Frokosten inntas med utsikt over byen før vi pakker sammen og setter kursen mot Sognsvann. Det er tid for et morgenbad før dagen fortsetter.

Solen har ennå ikke tittet frem blant skyene så vannet føles varmt mot huden. Et bad for å vaske av seg gårsdagens svette og nattens klamme hud er etterlengtet. Vi svømmer og plasker en stund, før vi kler på oss og reiser videre. En dag i Oslo sentrum venter.

Les også: En natt i hengekøye

forrige





fullskjerm neste SOGNSVANN: Et morgenbad var akkurat den starten på dagen vi trengte.

Vi kjører bil for anledningen, men kollektivtransport eller sykling ville også vært fint. Fra Sognsvann tar bane 5 deg rett til Jernbanetorget på bare 20 minutter. Derfra kommer du deg enkelt til de fleste steder.

Det er allerede flere timer siden frokost, så vi drar på SALT for lunsj. Stedet ligger supersentralt på Langkaia, med utsikt over Operaen, det nye Munchmuseet, Barcode og Sørenga. Du kan bestille mat fra en av de mange food trucksene på stedet - de serverer alt fra grillet ostesmørbrød til rekesandwich og burger.

forrige





fullskjerm neste PÅ SALT: Vi hadde god lunsj med utsikt over operaen.

Gode og mette rusler vi mot Oslos nye og trendy spot: Oslobukta. Flere kaller området for Oslos Venezia på grunn av de små kanalene mellom leilighetsbyggene.

Barna kan leke i klatrestativene og løpe fra vannet som spruter i den store fontenen, mens de voksne kan bade fra brygga eller ta seg en matbit på en av de mange spisestedene. Her finner du alt fra Godt brød og Pink Fish til Brasserie Rivoli og stjernerestauranten Maaemo. Vi går innom Talormade, som har de flotteste donutsene du kan tenke deg!

OSLOS «VENEZIA»: Kanalene i Oslobukta Foto: Sara Berge Holmberg

Når vi kommer inn døren er det gründeren Talor Browne og hennes kollegaer som møter oss.

– Hei, hva vil dere ha i dag? spør en smilende Browne.

Jeg har gledet meg til en Salted Caramel donut i lang tid. Matias tar en americano. Kaféen her i Oslobukta er helt ny, men avdelingen på Storo har vært åpen litt lenger. Nå åpner de snart sin tredje avdeling.

– Vi åpner på Paleet nå snart. Det blir veldig gøy, forteller Browne mens hun lager kaffen og presiserer at de sannsynligvis åpner i august.

POPULÆRT STED: Talor Browne og kollegaene lager kaffe på Talormade, mens køen bak oss er lang. Foto: Sara Berge Holmberg

Med donut i den ene hånda og varm kaffe i den andre bestemmer vi oss for å innta kosen med god utsikt. Vi går til Jernbanetorget og hopper på 19-trikken til Ekebergparken.

Med kanskje en av de beste utsiktene over byen setter vi oss ned på en benk og nyter. Herfra får du en super solnedgang også, dersom du vil reise hit litt senere på kvelden.

Les også: Gratis kulturopplevelser i Oslo

UTSIKT: Fra Akershus festning ser du rett mot Aker Brygge og Tjuvholmen, med Bygdøy i bakgrunnen. Foto: Sara Berge Holmberg

Vi tar en liten runde i skulpturparken før vi tar trikken tilbake til sentrum. Fra Jernbanetorget rusler vi mot Akershus festning. For å slippe folkemengden i de største gatene går vi Fred Olsens gate til Rådhusgata og videre til Kirkegata. I Kirkegata kommer vi til Bankplassen med den vakre fontenen og legendariske Engebret Café. Vi går diagonalt over og videre i Kongens gate til festningen.

På festningen går vi en runde på stiene og ender opp med enda en flott utsikt. Denne gang over Aker Brygge og Tjuvholmen, med Bygdøy i bakgrunnen. Sulten tar oss plutselig, men vi er heldigvis rett ved Vippa - en mathall på tuppen av Vippetangen med utsikt over Oslofjorden og øyene. Her får du alt fra italiensk pasta og norske sveler til marokkansk tapas og syrisk street food.

VIPPA: Det er god stemning på uteserveringen. Det fylte seg opp inne også. Foto: Sara Berge Holmberg

Maten er vel inntatt og vi er klare for en ny natt med utsikt. Målet er Glassberget på Årvollåsen. For å komme oss dit kjører vi til Tonsenhagen skole i Anna Rogstads vei, parkerer og følger blå tursti oppover. På toppen følger vi skilting til høyre mot Linderudkollen og holder til venstre derfra. Etter bare et par minutter åpner skogen seg og vi ser rett på hovedstaden.

Vi har akkurat fått hengekøyene på plass og kommet oss til rette da to menn går forbi oss.

SOLNEDGANGSPLASS: Lars Petter Eriksen og Eirik Jøntvedt er på en av deres mange turer for å se solnedgangen fra Glassberget på Årvollåsen. Foto: Sara Berge Holmberg

– Her har dere funnet dere en fin plass, sier de og stopper opp.

Lars Petter Eriksen (51) og Eirik Jøntvedt (51) er naboer og turkamerater. De bor i området og er godt kjent.

– Her går vi ofte! Om våren ligger det masse folk her, sikkert 20 stykker på rekke og rad, sier Eriksen mens han peker nedover langs skogkanten. Han legger til at det er færre nå om sommeren.

Det merker vi tydelig, for vi har plassen helt for oss selv, med utsikt rett over Oslo og Oslofjorden. Jeg spør om ikke de tror det er fint å se soloppgangen her også.

– På andre siden, ved masta - der dere gikk forbi for å komme hit - ser du soloppgangen, sier Eriksen. Han viser et bilde han tok tidligere i sommer.

For å komme oss dit må vi tilbake til skiltingen hvor vi gikk mot Linderudkollen og følge skiltingen mot Årvollåsen utsiktspunkt.

– Der ser du skianlegget Snø og videre mot Lillestrøm, fortsetter han og peker på bildet.

– Men det er jo fint å se solen lyse opp byen herfra også da, legger Jøntvedt til.

NYDELIG: Solnedgangen og utsikten fra Glassberget var upåklagelig. Foto: Sara Berge Holmberg

Vi takker for tipsene og vinker de avgårde mens jeg stiller alarmen på 03.45 igjen.

Alarmen ringer som den skal og vi hopper i skoene. Det tar oss bare fem minutter å gå til masta ved Årvollåsen Utsiktspunkt og vi ser solen begynne å male himmelen i duse farger. Solen står opp bak trærne, men det er likevel nydelig og solstrålene treffer oss gjennom grenene. Etter en halvtimes tid vender vi snutene tilbake. Når vi ankommer leiren får vi førsterads utsikt til hvordan solen lyser opp hovedstaden. Med opplevelsen av to solnedganger, to soloppganger og en nydelig dag imellom legger vi oss tilbake i hengekøyene og hviler øynene noen timer mens fuglene synger oss i søvn og byen er i ferd med å våkne under oss.

GOD MORGEN: Soloppgangen fra Årvollåsen utsikt ble ganske magisk. Foto: Sara Berge Holmberg

Flere fine topper du kan se solen gå opp og ned fra i Oslo

Grefsenkollen

Gaupekollen i Maridalsalpene

Røverkollen

Ekeberg

Storhaug

Kongens utsikt

Kolsåstoppen i Bærum (Viken)

Skaugumåsen i Asker (Viken)

Kongens utsikt på Krokskogen (Viken) - flott start eller avslutning på en tur gjennom Oslomarka

Ps! Både soloppgangen og solnedgangen blir flottere om våren og høsten. Solen går opp senere og ned tidligere, i tillegg er fargene gjerne mer intense. Husk at solen står opp i øst og går ned i vest.

Publisert: 09.07.20 kl. 16:15

Mer om Norgesferie

Fra andre aviser