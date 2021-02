ØKNING I BESTILLINGER: Flere fly- og reiseselskap forteller at bestillingene for sommerferien øker. Foto: Mona Langset, VG / Logoer

Økning i feriebestillinger for sommerferien: − Grafen går oppover

Flyselskapene merker at kundene begynner å bestille Syden-ferie til sommerferien. Apollo melder om dobling i salget sammenlignet med i desember.

Publisert: Nå nettopp

Fly- og reiseselskapene VG har snakket med tirsdag melder om en økning i interessen for ferie etter at vaksinenyhetene begynte å dukke opp i mediene.

– Bestillingene beveger seg i takt med optimismen ellers i samfunnet, sier Nora Aspengren, kommunikasjonssjef i reiseselskapet TUI.

Det er de ikke alene om å se tendenser til.

– Den positive tendensen er økende i takt med gode vaksinenyheter fra flere markeder, sier pressesjef i Norwegian, Tonje Næss.

Dobling i salget

Reiseselskapet Apollo sier til VG at de merker en stor økning i interessen for utenlandsferier.

– Sammenlignet med desember har det vært en dobling i salget, sier kommunikasjonssjef i Apollo, Beatriz Rivera.

Hun forteller at det går saktere i år enn vanligvis, men at de ser en økning fra uke til uke.

– Den store endringen kom når vi begynte å snakke om vaksinering, sier hun.

Apollo har vanligvis mange reiser til Hellas, og det er dit de merker mange bestillinger nå.

– Jeg tror det er flere grunner. Folk ser at «hey, det kan bli sommer i utlandet», sier Rivera til VG.

Hun legger til at de ikke flyr med med mindre et land er «grønt».

DOBLET SALGET: Apollo sitt salg har doblet seg siden desember, sier kommunikasjonssjef Beatriz Rivera. Foto: Johnny Syversen

Generell økning til Sør-Europa

Flyselskapet SAS sier at de ser en generell økning av bestillinger til sommer- og høstferien. Pressekontakt i SAS, Camilla Runberg, sier flest nordmenn vil til Spania.

– Vi ser en generell etterspørsel i sommer til Sør-Europa - først og fremst til Spania, sier Runberg.

Før påskeferien ser de en økning i innenlandsreiser.

– Men det er fortsatt så volum sammenlignet med tidligere år, legger hun til.

Kommunikasjonssjef i Tui, Nora Aspengren, forteller til VG at hun merker at salgene beveger seg veldig i takt med optimismen ellers i samfunnet.

– Det er flott å se at nordmenn ser fremover og begynner å planlegge ferien i varmere strøk, sier Aspengren.

Hun sier at de ser sterkest vekst i salget for sensommeren og neste vinter.

– Hellas skiller seg ut som nordmenns favoritt i sommer, og Spania neste vinter. Dette er fortsatt veldig små tall, men trenden er absolutt positiv.

GJENÅPNING I SOMMER: Det britiske flyselskapet EasyJet opplever en vanvittig oppgang etter Johnsons kunngjøring om en mulig gjenåpning. Foto: Annemor Larsen

Britiske feriebestillinger opp med 600 prosent

Denne uken kunngjorde myndighetene i Storbritannia sine planer for å åpne opp landet før sommeren. Hos det britiske lavprisselskapet EasyJet har feriebestillinger skutt i været.

Feriebestillingene har steget med 600 prosent, mens antallet bestillinger av flyreiser har steget med 300 prosent, skriver NTB.

Dette skyldes at mange briter er nå tilsynelatende optimistiske på mulighetene for å kunne reise på ferie i sommer etter at statsminister Boris Johnson mandag kunngjorde at landet gradvis skal gjenåpnes fra mars.

Forbudet mot utenlandsreiser vil imidlertid fortsette inntil 17. mai, ifølge NTB.

Det er kun Norwegian av de norske flyselskapene VG har vært i kontakt med tirsdag som merker en stor økning på bestillinger dit.

– Vi ser en økning i antall bookinger til og fra Storbritannia, sier Tonje Næss i Norwegian. Næss har ikke de konkrete tallene tilgjengelig da VG ringer, og vet ikke hvor stor denne økningen er.