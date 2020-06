SANDVIKA: På Sandøya i Tvedestrandsskjærgården kan du - i tillegg til å bade - også spise ekte italiensk pizza på bedehuset og nyte late dager. Foto: Jørn Finsrud, Båtliv

Sandøya - Sørlandets sommerøy

Av alle de vakre stedene du kan besøke langs Sørlandskysten er Vestre Sandøya et av de mest livskraftige vi har besøkt. Her er det ekte italiensk pizza på bedehuset, pølsemaker med restaurant i hagen, arkitektfirma og eget bakeri. For å nevne noe.

Jørn E. Kaalstad

Jørn Finsrud (Båtliv)

Nå nettopp

Vestre Sandøya i Tvedestrandskjærgården er uten fastlandsforbindelse og du trenger båt for å komme dit. Rutebåten har imidlertid hele syv anløp hver dag til tre forskjellige steder på øya og du kan også bestille deg en taxibåt hvis du ikke kommer med båt selv.

Det er, merkelig nok, ikke all verden med gjesteplasser for båtfolket, men da VGs Sommerbåt seilte innom Sandøya på vår vei nedover Sørlandskysten i fjor gikk vi inn i Sandøykilen, hvor du kan legge til ved butikkbryggen.

I Sandøykilen ligger øyas butikk i tillegg til en uterestaurant med forskjellige matretter og øl- og vinservering.

På butikkbrygga møtte vi Elling Vidar Andersen som er født og oppvokst på Sandøya. Andersen har flyttet tilbake til øya og stortrives. Se videoen:

VGs samarbeidspartner Seilas/Båtmagasinet har også vært på reportasje på Vestre Sandøya og dette er deres inntrykk av øya:

Vi leide en båt via Kote Null, som tilrettelegger for aktiviteter som vi det neste døgnet skal få med oss på denne fantastiske øya. Allerede før vi har fortøyd innser vi at dette er et nydelig sted. Det hersker en egen ro, uten trafikk, og med lyd fra livet på sjøen rundt oss.

Minner om Koster

Denne nesten fire kvadratkilometer store øya har om lag 200 fastboende. Selv om det er syv kilometer vei er antall kjøretøy svært begrenset. Det er butikkbilen, som sørger for mat til eldre og uføre. I tillegg kan postbilen sees om morgenen, og til tider en firehjuling som tar seg av renovasjonen.

Men det er alt, og ellers er det helt stille. Den frodige øya minner på mange måter om Koster i Sverige eller Veierland.

Vi tok en rask fotosafari i området rundt Sandøykilen. I bildegalleriet under kan du se hva som møter deg når du går i land på øya:

fullskjerm neste VGs SOMMERBÅT: Sommerbåten var innom Sandøykilen på sin Sørlandsturne.

Raet Nasjonalpark Da isen trakk seg tilbake for 10–12 000 år siden la den igjen en lang, mer eller mindre sammenhengende stripe morenemasse. I dag kan vi se denne som rullesteinsstrender flere steder i nasjonalparken og under vann strekker den seg fra Lyngør i Tvedestrand i nordøst til Hasseltangen i Grimstad i sørvest. Raet er grunnlaget for et mangfoldig liv i sjø, på land og i lufta – og disse unike naturkvalitetene er lett tilgjengelig for alle som besøker Raet nasjonalpark. Kilde: Aust-Agder fylkeskommune Vis mer

Nina Noem Hansen fra Kote Null, jobber med opplevelser og aktiviteter på sjøen. Hun møter oss med en trillevogn på bryggen. Etter å ha fått all bagasje på vognen, viser hennes kollega Tom Toftesund oss veien til stedet der vi skal overnatte. Det virker nesten litt feil, men vi rusler stadig dypere inn på øya. Inn i skogen.

Vårt overnattingssted heter treffende nok «Inne i Granskogen». Stedets eiere er midt i snekkerarbeid når vi ankommer. Bygningen ligger ved et lite tjern som er perfekt for bading. Tidligere var det drikkevann for øyas fastboende.

OVERNATTING: Paret Kjartan Høvik og Kristin Støren driver «Inne i Granskogen» Foto: Jørn Finsrud

Feil øy, men riktig valg

Kjartan Høvik og Kristin Støren driver «Inne i Granskogen» men det er egentlig tilfeldighet og flaks som gjorde at de havnet her. De skulle riktignok kjøpe feriehus på Sandøya - men i et annet fylke... For det finnes nemlig nærmere 30 øyer som kalles Sandøya i Norge. De meldte seg på visning, men forsto etter hvert at dette ikke var utenfor Porsgrunn.

– Så dere havnet rett og slett på feil øy?

– Eller rett øy, alt etter som man ser det, humrer Kristin.

Vi setter oss på verandaen, med utsikt mot tjernet. Jentene har funnet seg til rette ved en liten brygge og en hengekøye ved vannkanten.

FERSKVANN: På Sandøya kan du også bade i ferskvannet som ligger midt på øya. Foto: Jørn Finsrud

Ekteparet forteller at eiendommen har driveplikt.

– Vi så for oss å drive med blåbærproduksjon. Men etter hvert ble vi kjent med aktiviteten her på øya, og skjønte at det var mangel på overnatting, sier Kjartan Høvik. Snart har de overnatting for så mange som 30 gjester, fordelt på ti rom. Under vårt besøk er overnatting for 19 personer klar.

Flere overnattingssteder

Paret forteller at flere av gjestene som har overnattet har kommet med enkle båter eller kajakker som lett kan trekkes på land før rusleturen inn i skogen.

I sommerukene er det frokostservering, mens man utenfor sesongen kan leie hele bygget. Og frokosten er førsteklasses.

Det finnes også andre overnattingssteder på øya. La Locanda de Marie er et sjarmerende lite gjestehus kombinert med en ekte italiensk restaurant. Kokken er italiensk, mens hans norske kone sørger for det lokale språket. Her er det i alt fire rom.

Og det er nettopp det som er så fint med denne turen: At man kan få så mye ut av det enkle båtlivet. Dersom du ikke salter ned pengene dine i rådyre cabincruisere så kan du gå i land og oppleve slike alternative overnattingsperler.

PØLSEMAKER: Ragnvald Zwilgmeyer har laget egenproduserte pølser i fire år som han og kona selger på Linns kafe inne på øya Foto: Jørn Finsrud

Pølser og stearinlys

Vi rusler fra overnattingsstedet på Sandøya til Ragnvalds pølsemakeri. Flere er ute og spaserer i den svale sommerluften. Alle hilser på hverandre, og sommerkvelden er perfekt. Det er ikke til å unngå å legge merke til alle hengekøyene. De er over alt på øya.

Etter hvert merker vi også matlukten. Det viser seg nemlig at øyas pølsemakeri har grillbuffet og konsert. Det er nettopp dette som er så fantastisk med denne øya, at det bor bare snaut 200 mennesker her, men mange er med og skaper liv og stemning.

Vi får smake Ragnvald Zwilgmeyers egenproduserte pølser i flere varianter. Ragnvald forteller at han har drevet pølsemakeriet i fire år, og at han kombinerer lidenskapen med jobb som kokk i Nordsjøen.

Kona Linn Zwilgmeyer driver en liten kafé der pølser og andre godsaker selges, i tillegg til hennes lysstøperi.

– Det blir bare mer og mer å gjøre, selv på en øy der det bor så få mennesker, forteller Ragnvald.

TRALLER: På Sandøya bruker folk traller for å frakte mat og utstyr. Foto: Jørn Finsrud

Vi treffer ham neste dag inne på pølsemakeriet. Han stapper pølser med blåmuggost for de neste dagene. I tillegg lager han bratwurst, lammepølse, klippfiskpølser, chorizo og karripølser.

Vi besøker også kafeen og lysstøperiet til Linn Zwilgmeyer.

– Jeg hadde lyst til å finne på noe. Det startet kanskje som en 40-årskrise, og så ballet det bare på seg, humrer Linn Zwilgmeyer. Inne i den kombinerte kafeen og lysstøperiet står hun blant hånddyppede og støpte lys i farger inspirert av naturen. I tillegg er det et bra utvalg av lokalproduserte varer og spennende interiør.

Made on Sandøya

De fastboende på Sandøya har skapt et varemerke som gjenspeiler initiativet og gleden over å bevare et samfunn på denne øya. Det skal vel godt gjøres å finne flere ildsjeler på et så lite område.

Når vi går rundt legger vi merke til flere bygninger som har fått skiltet «Made on Sandøya». Dette viser seg å være et lokalt initiativ som omfatter 16 forskjellige virksomheter, og man finner helt sikkert flere som er verdt et besøk.

BRØD OG VIND: Her får du kjøpt bakervarer hele sommeren. Foto: Jørn Finsrud

Bakeri og italiensk pizza

Øyas eget bakeri, Brød og Vind, må vi heller ikke glemme. De holder åpent annenhver dag gjennom hele sommeren og selger hjemmebakte brød, rundstykker og søte bakverk. De holder til nord på øya, ved Klåholmen og her kan du legge til med båt.

Det spisestedet på Sandøya er La Locanda Di Marie, en ekte italiensk restaurant som har fått plass i øyas gamle bedehus midt på øya. Stilen er blitt italiensk, men prekestolen er bevart.

Vi er dessverre stappmette da vi går forbi, og skulle ønske vi hadde minst en dag til for også å prøve denne restauranten. Den italienske kokken er i gang med pizza, og her er det virkelig et lite stykke Italia, på øya i Aust-Agder. Før vi er ute av døra har vi bestemt oss:

Hit skal vi tilbake!

Er du litt over snittet båtinteressert kjenner du trolig også til Sandøy båtbyggeri. Niogførrfemten overtok driften av og lokalene til Sandøy båtbyggeri i 2012, og viderefører tradisjonen. Her tilbys for øvrig også kortidsfortøyning.

Kan leie kajakk og SUP

Kote Null har satt seg som mål å legge til rette for de gode opplevelsene i denne skjærgården, og det var slik vi kom i kontakt med disse entusiastene.

Vi snakker med Nina Noem Hansen, og hun forteller at deres filosofi er at hvis alle bruker sjøen litt, og med det også tar vare på den, kan det utgjøre store forskjeller i fremtiden. Pioner-båtene som leies ut er bare en liten del av deres aktivitet.

Kommer du med egen båt tilbyr de også SUP og kajakker, og til og med vannscooter som er lov i denne nasjonalparken. I tillegg gir teamet oss også god hjelp med tilrettelegging av overnatting.

Publisert: 18.06.20 kl. 08:04

