KLM: Tøyer forbrukerrettighetene Foto: Jan Ovind / VG

Dette gjør du når flyselskapet ikke betaler tilbake for kansellerte reiser

Flyselskapene KLM, Air France og Lufthansa lar ikke kundene få tilbake penger for kansellerte reiser gjennom sine nettsider. Det er ulovlig, ifølge Forbrukerrådet.

Oppdatert nå nettopp

– Flyselskapene bryter forbrukerrettigheten når de ikke vil tilby forbrukere pengene tilbake ved kansellering. Når en flyreise blir kansellert skal flyselskapet, informere om rettighetene forbrukeren har. Forbruker skal selv kunne velge om de vil ha pengene tilbake, eller reise på et annet tidspunkt. Kun ved forbrukerens samtykke kan oppgjøret skje i form av en tilgodelapp, forklarer jurist i Forbrukerrådet, Caroline Skarderud.

De norske flyselskapene følger loven når flygingene blir kansellert. Kundene til SAS, Norwegian og Widerøe kan velge om de vil endre billetten til en ny dato, motta en verdisjekk eller cashpoints som kan brukes på et senere tidspunkt eller få penger tilbake på konto. Dette gjelder også for billigbilletter som i utgangspunktet ikke kan endres.

På nettsidene til KLM, Air France og Lufthansa er det ikke mulig å velge å få penger tilbake. Der kan kunden bare velge å endre reisedato eller å motta en voucher som kan brukes til å kjøpe en ny billett senere.

Forbrukerrådet anbefaler ikke å takke ja til en verdisjekk-løsning.

– Hvis man takker ja til et slikt tilbud, gir man i praksis et usikret lån til selskapet, med den usikkerhet det medfører. Det er det greit å være klar over, sier forbrukerjuristen.

JURIST: Caroline Skarderud i Forbrukerrådet Foto: Forbrukerrådet

Dette gjør du:

Hun har følgende råd når flyselskapet gjør det umulig for kunden å få tilbake penger for kansellerte reiser:

Du kan klage til Flyklagenemda, eller du kan benytte deg av kortreklamasjon. Hvis du har betalt flyreisen med et kredittkort kan du rette tilsvarende krav mot kredittyter som du kunne rettet mot flyselskapet. En god del debetkort har samme dekning som kredittkortene.

Send først en e-post eller melding via annen plattform til flyselskapet, slik at du har dokumentasjon på at du har klaget dit først, råder hun.

Gjelder kun hvis flyselskapet kansellerer

Hvis du har en billett som i utgangspunktet er urefunderbar, gjelder retten til å få penger tilbake kun hvis det er flyselskapet som kansellerer reisen. Den gjelder ikke hvis du avbestiller selv.

Noen flyselskap har likevel romsligere avbestillings- og endringsregler i disse tider enn vanlig.

AIR FRANCE: Tøyer forbrukerrettighetene Foto: REGIS DUVIGNAU / Reuters

Forbrukerrettigheter skal respekteres

Forbrukerrettighetene skal respekteres selv om vi alle er i en krevende og uoversiktlig situasjon nå, skriver Forbrukerrådet på sin nettside.

Rådet forventer at næringslivet respekterer grunnleggende forbrukerrettigheter; ikke minst de selskapene som nå mottar betydelig statlig støtte.

Dette er spesielt aktualisert i reisesektoren, som er hardt rammet av coronakrisen. Flere flyselskaper i Europa opptrer nå i strid med etablerte forbrukerrettigheter, heter det videre på Forbrukerrådets side.

– Der det foreligger lovfestede rettigheter, forventer vi at næringslivet følger dem. Vi forventer korrekt informasjon om rettigheter og plikter i denne, som alle andre situasjoner, sier Inger Lise Blyverket som er direktør for Forbrukerrådet.

Dette svarer flyselskapene

VG Reise har stilt Lufthansa og KLM følgende spørsmål:

1) Hvorfor har ikke kundene mulighet til å be om penger tilbake for kansellerte reiser via deres nettsider?

2) Hvordan kan deres kunder få tilbake penger for de kansellerte flygingene?

Talsperson for Lufthansa i Europa Neda Jaafari, svarer i en e-post til VG at billettverdien kan brukes på en ny reise, gjerne til en ny destinasjon, innen utgangen av 2020. Da får kunden 50 prosent rabatt. Billettverdien kan også brukes til en reise neste år, innen den 30. april, men da blir det uten rabatt. Dette gjelder både for billetter som blir kansellert av flyselskapet, for billettene kundene kansellerer selv.

Når vi gjentar spørsmålet om hvordan kundene kan få penger tilbake hvis de heller vil ha det, skriver hun at refusjon skal være mulig i prinsippet. Kunder og reisebyråer bes da om å kontakte servicesentre for forretningsskunder og individuelle kunder. Hun ber da om forståelse for at de for øyeblikket mottar et eksepsjonelt høyt volum av forespørsler, derfor vil dette ikke være mulig innen de vanlige fristene.

Talsperson for KLM og Air France Carina Bergqvist svarer at selskapene nå gjør alt de kan for å hjelpe passasjerer til å endre reiseplaner og få dem hjem fra utlandet. Passasjerer som har planlagte reiser før den 31. mai kan endre reisedato eller destinasjon uten kostnad eller får en voucher på samme beløp som billetten. Den vil være gyldig i et år. Hvis voucheren ikke er brukt etter 12 måneder, kan den byttes til refusjon.

Hun skriver at selskapene vedgår at passsasjerne ville mottatt refusjon under normale omstendigheter, men den spesielle situasjonen, og det store antallet forespørsler om refusjon, gjør at de blir tvunget til å fravike normal praksis.

LUFTHANSA: Tøyer forbrukerrettighetene Foto: Foto: Jan Ovind / VG

Publisert: 02.04.20 kl. 13:38 Oppdatert: 02.04.20 kl. 13:55

