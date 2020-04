SOMMERNATT: Her kan du overnatte på Homborsund fyr. Foto: Mona Langset / VG

Planlegg ferie i et av verdens vakreste land

Ikke bare kan vi skilte med natur, kultur, arkitektur og mat i verdensklasse. Kortreist er det også. La deg inspirere av våre ti tips til norske steder og opplevelser du kan sette på bucketlisten når vi kan reise igjen.

Enten det er fine strender, aktiviteter eller kulturopplevelser som står øverst på ferie-ønskelisten, finner du det i eget land.

Trenger du tips til Norgesferie kan du for eksempel sjekke den nystartede facebookgruppen Tilbring sommeren i Norge, som i forrige uke fikk over 100.000 medlemmer i løpet av syv dager. Visit Norway har også mye å friste nordmenn med, og ikke bare utlendinger.

Reiselibsbransjen sliter tungt nå, og vi vet ikke hvordan det vil se ut når krisen er over. Men vi vet at mulighetene er uendelige for den som vil være turist i eget land. I vår reportasje om steder du bør besøke i Norge finner du også mye inspirasjon.

Les også: Derfor bør du være turist i eget land i år

Padle på brevann i Jostedalen

Det tar på å padle gjennom is. Særlig når man har kjørt seg helt fast, fortalte vår reporter etter å ha vært med på en uforglemmelig padletur på brevann i Jostedalen.

Turen startet med en seks kilometers padletur over på Styggevatnet, 1200 moh., så en tur til fots over Austdalsbreen, og så padling tilbake igjen over vannet, en tur som kan ta fra syv til 11 timer, avhengig av vær og føre. De fleste turistene som blir med på dette i regi av Icetroll, er utenlandske. Men det er også fullt mulig for nordmenn å være med på en tøff tur i eget land.

Les om turen: Her satte kajakken seg fast i isen







MJØLKEVEGEN: På sykkel forbi Bygdin

Utforsk Mjølkevegen

Melkeveien er sikkert noe du forbinder med verdensrommet, mens Mjølkevegen er en 250 kilometers sykkelrute gjennom fjell- og seterlandskap fra Vinstra i Gudbrandsdalen, gjennom store deler av Valdres, til Gol i Hallingdal. I Valdres går turen gjennom et av Norges største og mest aktive stølsområder.

Ruten går hovedsakelig på grusveier med lite biltrafikk, men desto mer storslått natur, stølsliv og fjelluft. Sykkelturen kan kombineres med fotturer i fjellet, bading, fiske og dagsbesøk eller overnatting på stølene. Du kan sykle hele strekningen eller velge noen etapper.

Les også: Ta med barna på stølsferie i Valdres

Foto: Karin Beate Nøsterud / VG

Ta en badedag på arktisk spa

Vinter som sommer er det badedager på dekket av den tidligere fiskebåten Vulkana, som er bygget om til en lekker spabåt. Gjestene hygger seg i den dampende varme saltvannstampen og den vedfyrte badstuen, og de tøffeste kan kjøle seg ned med en arktisk avrivning i sjøen.

Spa kan kombineres med middag eller lunsj om bord eller aktiviteter som sjøfuglsafari, sykkel, kajakk eller fiske.

Båten holder til i Tromsø når den ikke er ute på eventyr, for eksempel ski- og spaturer i Lyngsalpene om våren.

Les også: Nord-Norge lokker med ishavsturisme og arktisk spa

THE TWIST: Interessant arkitektur på Kistefoss. Foto: Fredrik Hagen

Se skulptur og arkitektur i ett

The Twist på Kistefoss i Jevnaker er både et 1000 kvadratmeter stort galleri, en bro og skulptur i ett. Bygget strekker seg over Randselva i et 60 meter langt spenn, og skrur seg rundt sin egen akse på midten. Det har fått mye internasjonal oppmerksomhet etter åpningen september 2019. I fjor ble det kåret til årets flotteste museum internasjonalt.

New York Times omtalte Jevnaker som et av stedene man bør besøke i 2020, nettopp på grunn av The Twist.

Vi sier: Besøk gjerne Jevnaker for å se The Twist og resten av Kistefossmuseet, men også for glamping, Glassverket og Norges største flytende badepark.

Klatre i fjell selv om du ikke er en fjellklatrer

Via ferrataer gjør det mulig for amatørklatrere å forsere steile fjellvegger uten å sette liv og helse på spill. Eneste du trenger å utfordre er høydeskrekken. (Men det kan jo være utfordrende nok for mange)

Klatreruter med jernbolter og vaiere i fjellveggen har kommet flere nye steder de siste årene. Vi har tidligere omtalt fenomenet i reportasjen om stupbratt glede i fjellet.

Nå finnes det omtrent 20 via ferrataer i Norge. I saken om magesug til grøss og glede har vi beskrevet noen av dem.







UNDER: Restauranten ligger delvis under vann

Spis gourmetmat under vann

Restaurant Under ved Lindesnes er ikke bare et spektakulært stykke arkitektur. Maten du spiser under vann er også i verdensklasse. Kjøkkenet fikk en stjerne i Michelin-guiden tidligere i år.

Gourmetmåltidet kan du nyte mens du studerer livet i havet gjennom glassveggen.

les også Fikk Michelin-stjerne og var fullbooket ut året – nå taper de penger hver dag

TRONDHEIM: Credo Restaurant og Bar har en av Michelin-stjernene i byen Foto: Øyvind Nordahl Næss / VG

Meske deg i matbyen Trondheim

Anerkjente Travel+Leisure Magazines roser Trondheim opp i skyene i sin store reportasje om hvor man bør reise i 2020. En av mange grunner til å besøke byen, er de gode restaurantene.

Fra før hadde restaurantene Credo og Fagn hver sin Michelinstjerne, men i år ble også ny-gjenåpnede Speilsalen på Britannia Hotel med i det gode Michelinstjerneselskapet.

Vi har tidligere skrevet at Trondheim er et matmekka med historisk svung. Og hvis du skal rekke over de viktigste ølstedene i Trondheim, bør sette av en hel helg.

Les Godt.no: Stjernedryss til norske restauranter

Foto: Per Erik Knive / SCANPIX

Dra på kanaltur i Telemark

Telemarkskanalen er vannveien fra Skien til Dalen i Telemark. Da den sto ferdig i 1892 var dette hovedferdselsåren mellom Øvre og Nedre Telemark. Murveggene i slusene, de enorme sluseportene og lukkemekanismene er de samme i dag som den gangen.

Du kan bli med på dagsturer eller flerdagsturer med båt og oppleve sluseanleggene på nært hold. Eller sykle på stiene lang kanalen. Blant høydepunktene underveis er Vrangfoss sluser, Eidsborg stavkirke, Ulefos Hovedgaard og aktivitetsparken Eidsborg.

Les også: Dalen i Telemark muligens landets mest kjente «spøkelseshotell.»

HOMBORSUND FYR: Sørlandsk sommeridyll Foto: Mona Langset / VG

Sov i et sørlands-fyr

Homborsund er bare ett av flere fyr langs kysten hvor det går an å leie et rom for natten. VG besøkte fyret da vi var på tur med VG-snekka i 2018.

Fyret er over 140 år gammelt. Den siste vokteren flyttet i 1987. I dag disponerer Homborsund fyrs venner noen av bygningene, og leier ut rom hele året. Her kan du våkne til bølgeklukk og måkeskrik og tidlig morgensol om sommeren.

Les også vår reportasje om Homborsund og flere fyr på Sørlandet hvor det går an å overnatte.







ELVEBRETT: Midt i Sjoa er man i ett med naturkreftene

Utfordre naturkreftene i en elv

I gummibåt sammen med andre padlere, eller alene på et brett i de frådende massene; Det er mange muligheter for den som vil kjenne kreftene i det våte element.

Rafting arrangeres i flere elver, blant annet i Sjoa, Voss og Numedalslågen, alt fra familierafting i rolige strøk til rått og vått i de villeste partiene.

NB: Rafting og elvebrett krever både lokalkunnskap og egnet utstyr, så det må bare gjøres i regi av et seriøst raftingselskap.

Les også: Vått og vilt på elvebrett

Publisert: 10.04.20 kl. 11:01

