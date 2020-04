VAKKERT: Arctic Bath i Harads, nord i Sverige, åpnet i januar 2020. Foto: Anders Blomqvist

Glamping i Norge og Sverige

Enten du dras mot luksuriøse telt med private terrasser, isbading i Lappland eller hyttetur i tretoppen; her er seks kortreiste destinasjoner for deg som vil ut i naturen når vi kan reise igjen.

Nå nettopp

Camping pluss glamour blir til «glamping», som betyr camping for den som vil ha unike naturopplevelser, men minus maur i soveposen og gnagsår etter ryggsekken på hoftekammen. Og i disse virustider er det betryggende å vite at du ikke behøver reise langt.

Både her i Norge og hos söta bror, finnes det et økende tilbud av glamping-destinasjoner. Her er seks kortreiste favoritter.

BRYGGEBAD: Kos deg med et varmt bad etter en deilig dag ute i naturen. Foto: Colin Eick/Canvas

1. Aktivitetsferie i Arendal

En jurt er en type telt som vanligvis brukes av nomader i Sentral-Asia, men nå trenger du ikke reise lenger enn til Tromøya i Arendal for å få oppleve en luksuriøs variant av teltet. Fokus er på bilfri friluftsferie og naturopplevelser. El-sykler og kjerrevogner hjelper deg å få bagasjen på plass.

Du kan komme til ferdig oppredde senger, leie SUP-brett og kanoer med glassbunn, her er vedfyrte, utendørs badestamper og en deilig badstu. Du kan leie utekjøkken for døgnpris og lage mat selv, eller du kan spise på resortens restaurant.

Hotellet har også en avdeling i Telemark.

KORTREIST: Kanvas Hotel ved Treungen i Telemark. Foto: Thomas Brynjulf Svendsen/Canvas

STEMNINGSFULLT: Og like ved svenskegrensen. Teltene er slått opp og sengene oppredde når du ankommer. Foto: Seläter Camping

2. Glamping på svenskegrensen

På Seläter Camping i Strömstad er det opprettet en seksjon med telt for gjester som ønsker campingliv, men med høyere komfort og ingen krav til å sette opp telt eller engang å re opp en seng. I teltene finnes det to senger, et minikjøleskap og alle telt har hver sin lille terrasse. I en bygning i nærheten finner du dusj, toalett og kjøkken. Teltene er lyst opp ved hjelp av lysslynger for maksimal kosefaktor.

Det ligger også flere spisesteder i nærheten, om kokkekunnskapen er blitt igjen hjemme.

SOM HOTELLROM: Teltene er innredet som hotellrom, med dundyner, tepper på gulvet og pynteputer. Her fra et av teltene på Thorbjørnrud Hotell. Foto: Glampingnorge.no

3. Familie-glamping på Jevnaker

Nyt solnedgangen ved Randsfjorden i glamping-teltene ved Thorbjørnrud Hotell. Du kan velge om du vil ha to eller fire senger i teltet. Her snakker vi overmadrasser, dundyner og gode hodeputer, og ikke flate liggeunderlag og soveposer med vrange glidelåser. Teltene kommer med også med vedovn, kjølebag, lett møblering, gulvtepper, lamper, lykter og pynteputer.

Noen av teltene tillater også at du tar med kjæledyret ditt.

FLYTENDE HOTELL: Arctic Bath ligger på elven Lule, nord i Sverige. Dette er resepsjon, restaurant og spa-område. Foto: Daniel Holmgren

Det svenske hotellet tilbyr spabehandlinger og naturopplevelser under ett og samme opphold. Foto: SWNS.com/SWNS- Cambridge/Scanpix

4. Isbading i svenske Lappland

Vil du reise akkurat nå, bo innendørs og ikke vente til sommeren? Dra til svenske Lappland, nærmere bestemt Harads, hvor du finner Arctic Bath hotell and spa. Lei deg inn i hotellets private trehytter, mange av dem på flytebrygger. Du kan booke tur med hundeslede, enten med noen som styrer den for deg, eller kjør selv om du er i stand til det.

Andre aktiviteter enn isbading som hotellet tilbyr, er isfiske, nordlysfotografering, og avhengig av sesong: bjørne-spotting ved midnatt.

HØY HEMS: For deg med gode armer og bein, venter en vakker naturopplevelse i tretoppen i Klatrehytta. Foto: Tretopphytter.no

5. Heng i en tretopp på Helgøya

For deg som har familiemedlemmer som vil være høyt og lavt, og helst alt på en gang, er Klatrehytta på Helgøya midt i blinken. Tretopphytta troner høyt i furuskogen og tilbyr fantastisk utsikt over Mjøsa og over til Skreifjellene. Nå, tidlig på våren, er skogbunnen dekket av blåveis, om noen er som Disney-oksen Ferdinand, og vil sitte pal og sniffe blomster for å lade batteriene. For de andre finnes et mangfold av aktiviteter, med Helgøya Klatrepark som den nærmeste.

Om ikke Klatrehytta er ledig når det passer å ta ferien din, finnes det fem andre tretopphytter, og en lavvo å velge mellom.

FIN UTSIKT: Fotturer i Jotunheimen blir enda bedre med overnatting her. Foto: Mari Wedum/Jotunheimen Panorama

6. Med Jotunheimen for dine føtter

I Bøverdalen, like under Juvassplatået, finner du en spektakulær teltleir som kun består av to hytter. De har fått navnene Hugin og Munin, etter ravnene til guden Odin i norrøn mytologi. Her er du mer på egen hånd enn på mange av de andre stedene nevnt i denne saken. Du må finne på egne aktiviteter og har ingen resepsjonist like rundt hjørnet. Men helt alene i ødemarken er du langt ifra, og renhold og sengetøy er inkludert i prisen for å overnatte.

Nærmeste spisested er Raubergstulen, og det er ikke mer enn 300 meter dit.

IKKE VERST: Verdt å jobbe litt for å komme opp til denne iglolignende hytta i Bøverdalen. Foto: Mari Wedum/Jotunheimen Panorama

Publisert: 11.04.20 kl. 07:11

