NEKTET OMBORDSTIGNING: Trang Le fra Mysen, ektemann Jonas Andersson og barna Noah (1) og Liam (3) ble nektet ombordstigning hos Thai Airways fordi de ikke kunne fremvise negativ Covid-19-test. Foto: Privat

UD om coronafaste nordmenn: – Stadig vanskeligere å komme seg hjem

Utenriksdepartementet jobber på spreng for å få coronafaste nordmenn hjem fra utlandet, men alle kan ikke få hjelp nå.

UDs publikumstjeneste mottar rundt 1500 henvendelser daglig fra nordmenn som er strandet i utlandet. Samtidig som at stadig flere fortvilte henvendelser tikker inn, minsker bevegelsesfriheten i flere land. Portforbud innføres, noen flyselskap krever at passasjerer har en fersk test som viser at de har testet negativt på Covid-19, fly blir kansellert, annen kollektivtrafikk stanses.

– Sammen med våre utenriksstasjoner gjør vi alt vi kan for å bistå. Men det blir stadig vanskeligere for mange norske borgere på reise å komme seg hjem fordi flere land innfører restriksjoner, skriver Wera Helstrøm i UDs kommunikasjonsenhet i en e-post til VG.

Hun anmoder på det sterkeste alle som er på reise nå om å registrere seg på Reiseregistrering.no for at UD, som har oppbemannet for å ta unna henvendelsene, skal kunne hjelpe dem.

Hindret av manglende coronatest

Flere reisende VG har vært i kontakt med sliter med coronatest-restriksjoner på fly. Det gjelder blant andre småbarnsfamilien Le Andersson fra Mysen.

Trang Le er født i Vietnam. Nå er hun på reise til sitt fødeland sammen med ektemann Jonas Andersson og barna Noah (1) og Liam (3).

De hadde billetter hjem med Thai Airways søndag 22 mars. Men da de kom til flyplassen i Ho Chi Min, fikk bare de thailandske passasjerene gå om bord. De andre ble nektet ombordstigning hvis de ikke kunne fremlegge en fersk legeattest som viste at de hadde testet negativt for Covid-19.

STRANDET Jonas Andersson og barna Noah (1) og Liam (3) i Vietnam før de visste at de ville bli nektet ombordstigning på flyet hjem. Foto: Privat

– Dessverre nekter sykehusene her i Ho Chi Min by å utføre en slik test dersom vi ikke har symptomer eller har hatt kontakt med syke folk, forteller Tran Le til VG.

Hun sier at de har vært i kontakt med UD og den norske ambassaden uten å få hjelp.

– De ber oss bare om å bestille nye billetter som koster 60.000 kroner uten noe sikker avreise. Vi har ikke så mye penger at vi kan legge ut for nye flybilletter, sier hun.

Småbarnsfamilien reiste med Thai Airways via Bangkok til Vietnam den 29. februar. Tran Le forteller at hun har møtt personlig opp på flyselskapets hovedkontor i Vietnam. Der fikk hun vite at det var mange passasjerer fra Sverige, Tyskland og Frankrike i samme situasjon.

– Nå er det bare Thai Airways som flyr fra Vietnam. Siste fly går i kveld, og vi har fortsatt ingen mulighet til å skaffe oss corona-testen. Det er heller ikke mulig å få en fjern-diagnose fra fastlegen i Norge, for man må fremvise en negativ test som er mindre enn 72 timer gammel. I dag stenger alle restauranter i byen. Vi er redde vi ikke kan skaffe mat til barna, sier den fortvilte moren til VG.

UD kan ikke hjelpe alle nå

VG har spurt UD om hvilket råd de har til nordmenn som ikke kommer seg hjem på grunn av manglende coronatest, men uten å få noe direkte svar.

– Vi samarbeider med andre land for å få på plass løsninger for enkeltpersoner og større grupper der det er mulig. Men norske myndigheter vil ikke ha mulighet til å sikre at alle norske borgere på reise umiddelbart kan returnere til Norge. Det er derfor viktig at nordmenn på reise har kontakt med sitt reiseforsikringsselskap. Og for oss er det veldig nyttig at de registrerer seg på reiseregistrering.no, skriver Wera Helstrøm i UDs kommunikasjonsenhet til VG.

BACKPACKER: Tessa Jorfald Foto: Privat

Backpacker-mareritt i Peru

I Peru i er det nå delvis portforbud og strenge restriksjoner for å bevege seg rundt. Der sitter Tessa Jorfald (36) fra Oslo i en landsby og krysser fingre for at en buss skal få tillatelse til å hente reisefølget på seks og kjøre dem til Cusco i morgen, onsdag.

– Vi var på tur i regnskogen i fra 10. til 17. mars, uten internett eller telefon, derfor fikk vi ikke vite om karantenereglene som ble innført fra den 16., forteller hun.

Den 17. ble reisefølget med to amerikanere, en franskmann, en brite, pluss Tessa og guiden, likevel hentet. Sjåføren fortalte da at det kunne bli problematisk å kjøre helt til Cusco, og han fikk rett. De ble stanset av lokale myndigheter og beordret til å oppholde seg i guidens lille hus de neste 14 dagene.

– Huset hennes har ett soverom med en enkel seng og et lite kjøkken. Vi var seks personer som skulle sove der. Heldigvis hadde hun noe gulvbelegg vi kunne legge på betonggulvet, i tillegg har vi brukt det vi hadde av tepper for å lage en slags seng på gulvet. Passene våre ble beslaglagt. Vi fikk beskjed om at vi ikke kunne reise videre uten helseattest, forteller hun.







GUIDENS HUS: Her skulle seks turister tvinges til å bo i 14 dager.

– Det er ingen mulighet for å ta ut penger eller bruke kort i dette området. Vi hadde litt kontanter, men ikke nok til to uker. To i gruppen hadde internett via telefonene de første dagene, så vi har hatt litt mulighet til å kontakte omverden for hjelp. Ellers er eneste mulighet politistasjonen 20 minutter unna. Kun en av gangen har lov til å forlate huset, forteller Tessa Jorfald.

Gruppen har gjort gjentatte forsøk på å få tak i helseattest. I mellomtiden har internettilgangen blitt helt borte, og vannet skrudd av i lange perioder.

Lørdag hadde amerikanerne i gruppen klart å ordne et helikopter som skulle hente dem, men det ble kansellert i siste liten fordi det bare kunne ta med seg passasjerer som hadde helseattesten i orden. Søndag klarte amerikanernes kontakter å ordne helseattester, men de viste seg ikke å være gode nok til å få bli med fly.

– I hele går jobbet jeg med å få tak i riktige papirer. Vi har fått tilbake passene. Nå håper vi at en buss skal komme og hente oss, slik at vi kan kjøre til Cusco, åtte–ti timer unna, i morgen. Der kan jeg jobbe for å komme meg til Lima, hvor jeg kan fly videre.

– Hvordan kommer du fra Cusco til Lima?

– 24 timer med buss, eller en time med fly.

Strandet i Sydney

I Australia har en gruppe nordmenn i begynnelsen av 20-årene funnet hverandre gjennom Facebook. To av dem er Emilie Engedalen (20) og Vera Eydal Thømming (19).

STRANDET: F.v.: Emilie Engedalen (20) og Vera Eydal Thømming (19). Foto: Privat

De fleste i gruppen er studenter som har flybilletter hjem via Bangkok. Men den ene etter den andre har fått beskjed om at de ikke får bli med flyet uten å kunne vise til en fersk negativ Covid-19-test.

– Vi føler oss veldig hjelpeløse. Det er ikke mulig å få tatt en slik test med mindre du har symptomer, forteller Emilie Engedalen.

Hun og venninnen Vera Eydal Thømming reiste til Australia for seks måneder siden på såkalt working holiday. Den siste tiden har Emilie jobbet i en surfebutikk og Vera på en bar og restaurant, men på grunn av corona-stengning har begge mistet jobben.

De har egentlig flybilletter hjem via Bangkok onsdag, men har ikke mye håp om å få komme med så lenge de ikke kan legge frem negative virustester.

– Nå ser det ut til at eneste mulighet til å komme oss hjem er med nye flybilletter via Doha. De er svært dyre, og ikke alle har midler til å kjøpe dem, sier Emilie Engedalen.

Publisert: 24.03.20 kl. 18:35

