Dette bør du vite før du drar på utenlandstur

Trenger du «fit-to-fly»-test? Hva gjelder for reise med uvaksinerte barn? Hvor er det tryggest å reise? Og her er landene som ikke regner blandingsvaksinerte som fullvaksinerte. Les VGs guide for planlegging av utenlandsreisen din.

Av Lena Rustan Fidjestad

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det kan være fristende å bestille flybillett til en spennende destinasjon nå som du har vaksinert deg med en eller to doser.