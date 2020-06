FOTEN: VG har tidligere kåret den til en av Norges beste strender. Foto: Linn Cathrin Olsen / VG

Disse strendene kan heise Blått Flagg i år

Fredag 5. juni kan 17 norske strender og fire marinaer heise kvalitetsbeviset Blått Flagg 2020. Sjekk hvilke som er med på listen i år.

Nå nettopp

Ser du det blå og hvite flagget vet du at du har kommet til en kvalitetsstrand. For å heise dette flagget må stranden oppfylle internasjonale krav til blant annet miljøvern, vannkvalitet, sikkerhet og service. De må også være tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Bystranda i Kristiansand var den første som fikk heise det blå flagget her i landet. Det skjedde i 2001. Så gikk det syv år før de neste strendene kom med på listen, da strender i Asker og Bærum ble kvalifisert. I dag er det Blått Flagg-strender flere steder i landet.

FLAGGHEISING: På Åkrasanden er det stor markering hver gang det blå flagget heises. Foto: Friluftsrådet Vest

De siste årene har det vært liten bevegelse i Blått flagg-listen her til lands. De gode strendene fortsetter som regel med å være gode, og nåløyet er fortsatt trangt for å komme inn. Det ser vi tydelig når vi kikker tilbake på det vi skrev om Blått Flagg for to år siden. Men det er en liten endring.

Kriteriene for Blått Flagg På den nordlige halvkule er rundt 4500 strender og marinaer Blått Flagg-sertifisert. De aller fleste er i Spania, etterfulgt av Frankrike, Hellas og Tyrkia. Fullstendig liste for 2020 publiseres 10. juni på Blueflag.global

Stranden ha «utmerket» badevannskvalitet i henhold til EUs badevannsdirektiv. En langsiktig kvalitetsvurdering ligger til grunn, noe som betyr at badevannskvalitet på en strand over flere år må være ha tilstrekkelig lave nivåer av mikrobiologiske bakterier.

Strendene må også ha rene omgivelser og tilstrekkelig med toaletter som rengjøres regelmessig.

Det skal være informasjon om nærliggende naturområder og økosystemer. Det stilles også krav til miljøledelse.

Det er ikke krav til å ha livreddere på jobb, men det skal være førstehjelpsutstyr, livsredningsutstyr og nødtelefon tilgjengelig.

Både strandområder og vann skal være tilgjengelig for bevegelseshemmede

Blått Flagg tildeles for perioden 5. juni til 31. august. Vis mer

VOLLEN: Nå blir det blått flagg her igjen. Foto: Hanna Kristin Hjardar / VG

Vollen, Asker

På Vollen i Asker går det blå flagget til topps igjen på Fritznerstranda fredag klokken 10.00. Da er det ni år siden de kunne heise flagget sist.

Begivenheten er så stor at det er selveste ordfører Lene Conradi som får det ærefulle oppdraget.

– Vollen mistet flagget i 2011 på grunn av badevannskvaliteten. Det betyr ikke at det har vært dårlig badevannskvalitet på Vollen i alle disse årene, men fordi Blått Flagg kravene forholder seg til EUs badevannsdirektiv. Det er kun strender som har «utmerket» badevannskvalitet som kan heise Blått Flagg og siden utregningsmetoden er basert på prøveresultatene de fire siste årene, har det tatt tid før Vollen igjen kvalifiserte for Blått Flagg, forklarer Blått Flagg-koordinator i Norge, Marit Kjellesvik.

Vollen er den femte stranden med blått flagg i Asker. Dette er dermed den norske kommunen som har flest strender med blått flagg.

HVALSTRAND: Blant de første som fikk blått flagg i Norge Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Hvalstrand Bad, Asker

Den lange, hvite sandstranden med stupetårn, badeflåte og handikapanlegg innerst i Leangbukta har hatt blått flagg siden 2008. Her er det bord og benker for den som vil spise medbrakt mat, og restaurant med ute- og inneservering. Restauranten, som er i fransk funksjonalisme, ble fredet i 1996. Nå er den nyrenovert, og fremstår som den gjorde i glansdagene på 30-tallet.

Sjøstrand, Asker

Sjøstrand består av to sandstrender, og en gressplen. Det er stupebrett, svømmeflåter, og sandvolleyballbaner. Åpen kiosk om sommeren. Egne parkeringsområder og rampe for bevegelseshemmede. Dette er også en av strendene som har hatt blått flagg sammenhengende siden 2008.

BLÅTT FLAGG: Fredag kan flaggene heises igjen på strendene som er kvalifisert. Foto: Friluftsrådet Vest

Hvamodden, Asker

På tuppen av Nesøya ligger denne lille sandstranden omringet av store gressletter med lekeapparater. Det er også fine turstier i området.

Det er også sandkasser, kiosk, bord og benker, og et flott toalettanlegg

Holmenskjæret, Asker

Barnevennlig med stor gresslette, finkornet sandstrand, fjellknauser og badeflåte. Fra utsiden av skjæret ser du rett ut i Oslofjorden mellom Konglungen og Langåra.

STORØYODDEN: Badeplattformen og rullestolrampen for funksjonshemmede er også populær blant funksjonsfriske. Foto: Mona Langset / VG

Storøyodden badestrand, Bærum

Enden på det som var rullebanen på Norges hovedflyplass, ble etter Fornebus nedleggelse omgjort til en av hovedstadsområdets mest attraktive badestrender. Denne stranden var også tidlig ute med å få blått flagg.

Her er det gressletter med volleyballbaner, finkornet sand, badebrygger og rullestolrampe ut i vannet. Servicebygningen er åpen hele sommeren.

Det er ikke mulig å kjøre bil helt frem til stranden. Hit komme du via gang- og sykkelveier. Nærmeste busstopp er Telenor eller Langoddveien.

HUK: Strand med livredder. Foto: Aleksander Andersen / NTB scanpix

Huk, Oslo

Vannet i Indre Oslofjord er renere enn mange tror. Stranden ytterst på Bygdøy oppfyller alle kravene til vannkvalitet, sikkerhet og service. Her er det kiosk og kafé, gressletter, svaberg og sandstrender. Som en av svært få norske strender kan den også skilte med livreddere på vakt om sommeren.

Det blå flagget heises på hovedstranden. Men Huk har også en naturiststrand som ligger rett til høyre for hovedstranden når du kommer fra parkeringsplassen.







SJØBADET: Fortsatt inne på listen.

Sjøbadet, Moss

Her er strandkvaliteten fortsatt på topp etter at kommunen investerte i en dyr strandrensemaskin som fjerner alle de minste plastdelen i sanden.

Stranden like ved Bastøfergens anløp mistet retten til å heise det blå flagget i 2016 fordi Moss kommune hadde dumpet store mengder sprengningsmasse i fjorden. Det førte til at stranden ble forurenset. Men kommunen tok opprydningsarbeidet på alvor. I 2018 var stranden inne på blått flagg-listen igjen, og der er den ennå.

Tronvikstranda, Moss

Stranden på vestsiden av Jeløya fikk blått flagg i 2013. Her er det sandstrand, volleyballbane, kyststi, og kiosk. Den er også tilrettelagt for bevegelseshemmede.

FOTEN: Et badeparadis i Fredrikstad Foto: JENS AKSEL OLSEN / VG

Foten, Fredrikstad

Hit må du komme med sykkel, bil eller til fots. Stranden ligger en kilometer unna offentlig transport. Når du først kommer frem hit, finner du sandstrender og klipper, stupebrett, sandvolleyballbaner, handikaprampe, handikaptoaletter og parkering.

Kroksand, Hvaler

Denne stranden ligger på Kirkøy, som en forlengelse av Skjærhalden sentrum, med kort avstand til kafeer, restauranter og forretninger. Fra stranden og svabergene er det mulig å se helt til Søndre Sandøy, Herføl og Homlungen fyr.

RINGSHAUGSTRANDA: Stor strand i Tønsberg Foto: Tønsberg kommune

Ringshaugstranda, Tønsberg

Dette er en av de største og mest populære strendene i Oslofjorden. Den er halvmåneformet, har et stort gressområde, badebrygger og sandstrand.

BYSTRANDA: Sydenstemning i Kristiansand. Foto: Elisabeth Høibo / Visit Sørlandet

Bystranda, Kristiansand

Ikke bare Bystranda, men hele Kristiansand sentrum, er nærmest Norges svar på «Syden» om sommeren. Her er det myk, hvit sand, volleyballbaner, skateboardrampe, gressletter og mange palmer. Palmene flyttes riktig nok inn om vinteren. Bevegelseshemmede har egne toaletter, dusjer, parkering og rullestolrampe til vannet.

DYREPARKEN: Stranden i Dyreparken fikk blått flagg for to år siden. Foto: Ole Martin Buene

Stranden i Dyreparken, Kristiansand

Mens Bystranda var den første norske stranden som fikk blått flagg, var stranden i Dyreparken den siste, i 2018.

Stranden i Dyreparken ligger ved inngangen til badelandet. Dette er en ekte innsjø med naturlig sandstrand. For dem som har vært i Dyreparken, er innsjøen mest kjent som Grashavet der Kaptein Sabeltanns skute, Den Sorte Dame, går mellom «Bombay» og Sabeltanns Verden.

Her er alt på stell med vannkvalitet og andre fasiliteter. Det er til og med badevakt på jobb om sommeren.

ORRESTRANDA: God plass på Jæren. Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix

Orrestranda, Klepp

Handikapvennlig og barnevennlig strand med silkemyk hvit sand og kiosk.

Dette er den lengste sandstranden i Norge, og strekker seg fra Vik i sør til Jærens rev i nord. Friluftshuset er her et populært utgangspunkt for strandturer hele året.

ÅKRASANDEN: Idyllisk på Karmøy Foto: Friluftsrådet Vest

Åkrasanden, Karmøy

Åkrasanden, et kvarters bilreise utenfor Skudeneshavn, er en av flere strendene på Vest-Karmøy med hvite myke sanddyner. Her er det også et rikt dyreliv, siden trekkfuglene finner mat i tangen her.

Åkrasanden har hatt blått flagg siden 2015, og hvert år når flagget heises er det stor festivitas med ordføreren til stede.

HELLENESET: Populært område for bading og klatring Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Helleneset, Bergen

Stranden sør for Eidsvågneset har hatt blått flagg siden 2010. Her er det sandstrender, stupebrett, klipper og gressletter. Det er også et eget barnebasseng i nærheten av rullestolrampen. I tillegg er stedet populært for klatring.

Marinaer

Fire båtmarinaer er også med på den eksklusive Blått Flagg-listen. To av dem ligger på Sørlandet, Lillesand Gjestehavn og Grimstad gjestehavn. To ligger i Oslo, Kongelig Norsk Seilforening og Dronningen Marina.

Publisert: 03.06.20 kl. 11:39

