SOV SØTT: Og får du ikke sove, er det mye å se på rett utenfor togvinduet. Foto: Albina Tiplyashina / Shutterstock / NTB scanpix

Ti topp turer med nattog i Europa

Tog med sovekupé øker i popularitet blant reisende som vil slippe flyskam. Her er ti av VG reises favoritter.

Nå nettopp

Det siste året har etterspørselen etter soveplasser på nattogene økt så kraftig at det nå er nødvendig å bestille plass flere uker i forveien på de mest populære avgangene. Stadig flere nattog utsolgt, skriver Jernbanemagasinet.

Det samme gjelder for hele Europa, skriver Euronews.

les også Opplever økt interesse for tog – mener tilbudet er for dårlig

Vil du reise på ferie men uten å fly, kan du gjøre unna mange strekninger som soveetapper. Standard på togkupeer varierer fortsatt en del fra land til land. Det samme gjør prisen på tilbudet.

Her er et knippe togreiser til inspirasjon. Alle reisene er i våre øyne unike, de fleste av dem med god standard på komforten. Men noen av dem må vente til coronafaren er over.

Les også: Ny undersøkelse: Få klimakompenserer på ferie

1. Fra Narvik til Stockholm

Togreisen fra Narvik til den svenske hovedstaden tar 20 timer. Gjør du denne reisen om sommeren, bør du har rullegardinet oppe dersom du ikke får sove. I motsetning til mange andre nattlige togreiser, mister du aldri utsikten på grunn av mørke. Wifi-dekningen er mangelfull, så muligheten for å koble helt av er virkelig til stede.

Du må booke reisen via SJ inntil videre, men fra 13. desember 2020, tar Vy over, og du kan booke dette nattoget også på den norske nettsiden.

Få med deg: Reisetrender for 2020-tallet

EDINBURGH: Nattoget ankommer Waverly Station i den skotske hovedstaden. Foto: Albert Pego / Shutterstock / NTB scanpix

2. Fra London til Edinburgh

Vurder å fleske til med billetter på første klasse om du tar Caledonian Sleeper. Dette nattoget går fra Euston Station i London, til Waverly Station i den skotske hovedstaden. Avgang er rett før midnatt, og med de dyreste billettene har du tilgang på lounge før avreise, samt førsteprioritet i lounge-vognene om bord. Og du kan bestille frokost på sengen før du ankommer Edinburgh neste morgen.

Les også: Reiseguide: Stedene du bær unngå i 2020

3. Fra Oslo til Trondheim

Før nattferden med Dovrebanen fra Oslo S, har du et stort utvalg av spisesteder å velge mellom rundt togstasjonen. Også i Trondheim ligger stasjonen supersentralt til. En sovekupé har køyeseng med to soveplasser, kvalitetsmadrasser, ordentlig dyne i stedet for bare et teppe, og gode hodeputer. Det er strømuttak, servant, såpe, håndklær og drikkevann i alle kupeene og felles toalett i enden av vognen. Book tidlig, sovetilbudet på strekningen blir raskt utsolgt. Det blir ikke like behagelig å sove sittende i et ordinært togsete.

Få med deg: Slik vil reisebransjen gjøre verden til et bedre sted

4. Fra Malmö til Berlin

En del av togturen med Snälltoget går med Stena Line-ferge. Båtturen mellom Trelleborg og Sassnitz tar fire timer, og du kan velge om du vil sove videre i kupeen din på toget under båtturen, eller om du vil benytte deg av spisesteder og shoppingtilbud på båten.

Vær dog obs på at toget ikke har luftkjøling, kun ventilasjon, så kanskje ikke gjøre denne togturen midt på sommeren. Da kan det blir varmt om bord.

VAKKER NATUR: Fjellkjeden Karpatene, på togreisen mellom Budapest og Bucuresti, frister med fargesterk blomsterprakt spesielt om våren. Foto: Gaspar Janos / Shutterstock / NTB scanpix

5. Fra Budapest til Bucuresti

Dette nattoget drives av ungarske MAV Group, og starter tidlig om kvelden fra Keleti stasjon i Budapest. Store deler av ruten går gjennom den vakre fjellkjeden Karpatene. Pakk med deg mat til turen, ettersom det ikke alltid er restaurantvogn på dette nattoget. Sengene er heller ikke av spesielt høy standard, men det er derimot utsikten. Du ankommer Gara de Nord i Bucuresti rundt lunsjtid neste dag.

Tips: Slik blir togturen enklere

6. Fra Helsinki til Rovaniemi

Strekningen med den finske jernbanen kalles ofte for Santa Claus Express, på norsk «julenisseekspressen». Den er spesielt populær blant barnefamilier som gjerne vil oppleve Santa Claus Village i Rovaniemi. Alle under 10 år reiser gratis, nattoget har to etasjer og man kan faktisk ta med bil på toget. Selv Helsinki Central Station, som nattoget går ut fra, er en visuell opplevelse i nordisk art nouveau. Turen til Rovaniemi i Lappland tar 12 timer og går året rundt. Men du bør booke god tid i forveien for å være sikker på å få plass.

NORDIC ART NOVEAU: Helsinki Central Station er verd en kikk, om du nå skal ta nattoget til Rovaniemi eller ikke. Foto: desdemona72 / Shutterstock / NTB scanpix

7. Fra London til Penzance

Dra på opplevelsesferie i England. Start på Paddington Station i urbane London, og våkn opp i vakker natur i sørlige Cornwall. Nattoget heter Night Riviera Sleeper Train og har nylig fått et ansiktsløft. Dette har økt komforten på sovekupeene betraktelig. Fra havnebyen Penzance, som ligger helt sørvest i England, går det også båter ut til småøyene rundt.

Gikk du glipp av: Slik tar du toget til Sør-Europa

8. Fra Wien til Roma

Togturen fra hovedstaden i Østerrike til hjertet av Italia, tar 14 timer. Booker du Nightjet deluxe sleeper, skulle du kanskje ønske den varte enda lenger. De dyreste sovekupeene har suite med WC og dusj, enkle toalettsaker tilsvarende det man får på gode hoteller, inkludert tøfler og en «overraskelse». Dette kan være alt fra godteri, til en miniflaske med musserende vin. Du kan også bestille varm mat levert til rommet, frokost er inkludert i reisen og du kan bestille vekking.

FRA MADRID: Nattoget fra den spanske til den portugisiske hovedstaden er populært og lavt priset i forhold til andre nattog i Europa Foto: Renfe.com

9. Fra Madrid til Lisboa

På folkemunne kalles det populære nattoget mellom den spanske og den portugisiske hovedstaden for Trenhotel Lusitania. Det går fra Madrid Chamartin kl. 21:45, og ankommer Gare do Oriente i Lisboa kl. 07:30. Toget har ikke restaurantvogn, men du kan få enkel servering, både mat og drikke, i kafévognen. Enkelte av togvognene kunne trenge et ansiktsløft, men utsikten er fin og ruten er lavt priset i forhold til mange andre nattog. Prisene starter på 37,50 Euro en vei for voksne. Nettsiden til den spanske jernbanen er av og til vrang, men du kan også booke reisen via Rail Europe.

Les også: De fineste togturene i verden

10. Fra Nice til Moskva

Få en forsmak på Den transsibirske jernbanen ved å ta den lengste nattogreisen i Europa. Den har avgang fra Nice i Frankrike på en søndag morgen. Turen går via Berlin og Brest i Hviterussland, hvor det er visakontroll og skifte til russisk jernbane. Du ankommer Moskva ved lunsjtid på tirsdag. Toget har dusj, men du må ta med eget håndkle. Restaurantvogner finnes. Fra Norge må du ha visa både for Hviterussland og for Russland for å få gjennomføre togturen. Du kan booke hele reisen via den russiske jernbanen.

VG Reise oppfordrer til å følge med på Folkehelseinstituttet (FHI) og Utenriksdepartementet (UDs) råd om hvor man ikke bør reise i fare for smitte av det nye coronaviruset. FHI råder nordmenn til ikke å reise til områder med utbredt spredning. Togreise nummer 8 i artikkelen er derfor ikke aktuell akkurat nå. Her finner du UDs liste over land med reiseråd. Du kan også lese Folkehelseinstituttets smittevernråd ved reiser her.

Publisert: 10.03.20 kl. 06:49

