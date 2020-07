FERIEFAVORITT: Campingplassen er i fellesferien stappfull av nordmenn på norgesferie. Nå venter vaktmesteren på å få den siste godkjenningen for å åpne badesklien. Foto: Odin Jæger/VG

Stappfull campingplass på Gol: – Ekstrem etterspørsel

GOL CAMPING (VG) Stekende sol, basseng og paraplydrinker. Campingturistene på Gol savner ikke Syden.

– Hadde dere vært her for en time siden, ville dere sett hundrevis av barn her. De står i kø fra klokken 10 for å komme inn.

Det sier Martin Karlengen, campingens vaktmester og altmuligmann om et bassengområde midt i havet av hundrevis av campinggjester.







Her på Gol Camping i Hallingdal i Buskerud, har han jobbet og bodd i 19 år. Han har nettopp dekket over bassenget for kvelden.

STENGES FOR NATTEN: Teppet er lagt over bassenget, klar for en ny dag i morgen. Foto: Odin Jæger/VG

Han bor på campingplassen hele året.

– For meg er dette en livsstil, sier han.



Bare nordmenn

Her på campingen har de plass til 600 campingbiler, og rundt halvparten av dem er faste plasser som blir brukt året rundt.

– Vi har vanligvis tyskere og nederlendere her, men i år er det bare nordmenn. Det er helt fullt her.

Han viser oss rundt på området. Solsengene og parasollene er stablet opp for kvelden.

Den store sklien er ny i år, men han venter fortsatt på godkjennelse for å få lov til å åpne. Det håper han skjer før fellesferien er over, for det vrimler av barn som vil prøve.

LIVSSTIL: Martin Karlengen bor på campingplassen hele året. Foto: Odin Jæger

Ikke tid til å ta telefonen

Daglig leder, Wenche Dokken, kommer ut av resepsjonen og møter VG rett fra trening.

Hun er lettet over å ha en full camping etter å ha mistet påsken på grunn av nedstengningen.

– Det har vært helt ekstrem etterspørsel i år. Vi har aldri før hatt så mange telefoner at vi ikke rekker å ta alle. De lurer på om de kan forhåndsbestille plass.

Det kan de ikke, her er det førstemann til mølla. Dokken sier at plassen tidligere fylte seg opp rundt 21–22-tiden, mens nå er det fullt mellom klokken 14 og 15.

Hun har merket seg at det også er mange som er på campingferie for første gang og som kommer innom resepsjonen for å høre hvordan ting fungerer.

Mye liv

EKSTREM ETTERSPØRSEL: Gol Camping blir ringt ned av campinglystne turister forteller Wenche Dokken. Foto: Odin Jæger

Dokken forteller at rundt 60 prosent av de besøkende aldri har vært her før, noe som ifølge henne er uvanlig.

På campingplassen yrer det av liv: Foreldre sitter ute på restauranten med en sen middag og et glass vin og skuer over barna som sykler rundt og leker. Noen har nettopp ankommet, og setter opp plassen sin, mens andre vet at de må komme tidlig på dagen for å sikre seg en bra plass.

FULLT: På Gol Camping har de 600 campingplasser. Plassene fylles opp langt tidligere på dagen enn før. Foto: Line Fausko

Blant dem er familien Rødheim og Molland.

– Vi veteraner burde ha en egen kø, ler Torhild Molland.

De sitter rundt et campingbord, barnebarnet løper inn og ut av et påbygd telt og viser frem tegningene sine.

– Det er kjempegøy her, sier Otelia (5).

VETERAN-CAMPERE: Familiene Molland og Rørheim har campet i mange år. Fra venstre: Ida Marie Rørheim, Othelia Rørheim, Torhild Molland, Geir Molland og Morten Rørheim. Foto: Odin Jæger

Torhild fra Sandeid i Rogaland har feriert med familien på campingplasser i alle år, og synes det virker som det er en del uerfarne campere i år.

Familien har pleid å reise til syden i tillegg, men de savner ikke utlandet:

– I Syden drar du til et opplegg, mens med camping har du friheten til å dra avgårde uten noen bestemt destinasjon. Vi kan se et sted og stoppe opp der. Litt mindfulness, egentlig, sier mannen Geir.

KVELDSØL: Vennene sitter og nyter en pils i solen. Fra venstre Roger Sørlie, hunden Lady, Kjetil Sørum og Jannicke Neset. Foto: Odin Jæger

Her på Gol har de vært før, og sier også at de aldri har opplevd så mye trykk på campingplassen.

Litt bortenfor, på uterestauranten, sitter paret Kjetil Sørum (46) og Jannicke Neset (36) sammen med Roger Sørlie (53) og drikker øl i kveldssolen. De vinker VG bort til bordet.

– Dette er den beste campingen i Norge. Og jeg har vært på en del, sier Kjetil.

TIL UNNSETNING: Roger Sørlie ringer vaktmesteren for å hjelpe VG med bobiltrøbbel. Foto: Odin Jæger

Publisert: 16.07.20 kl. 21:33 Oppdatert: 16.07.20 kl. 21:56

