MALDIVENE: Solnedgang på Bikini Beach Foto: Linn Krogh Hansen

Opplev Maldivene på lokalt vis

På Maldivene er livet under overflaten like vakkert som over.

Nå nettopp

MAAFUSHI (VG reise) I 2020 er det 10 år siden Maldivene åpnet for vestlig turisme på de bebodde øyene. Frem til 2010 var utenlandske turister henvist til de store hotellene og resortene på Maldivene. De lokale myndighetene ønsket ikke at utenlandske turister skulle blande seg med lokalbefolkningen, og sørget derfor for å plassere turistene på øyer der det ikke var etablerte lokalsamfunn.

Å feriere på maldivisk resort var gjerne forbeholdt nygifte som ønsket en ekstraordinær bryllupsreise, eller personer med ekstra tykk lommebok. I 2010 kom endringen mange hadde håpet på: Turister fikk nå besøke noen av øysamfunnene i den paddeflate øynasjonen, og bo og spise på lokale hotell.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

Les også: Ti grep for å være snillere mot miljøet på ferie







MAAFUSHU: Øya har rundt 2500 fastboende.

Miljøfokus

Distansen fra flyplassen i Male til «flybussen» kunne ikke vært kortere. Vi går ut av flyplassen og rett over gaten til bryggen. Det står «flybussen», som viser seg være en hurtigbåt med plass til 30–40 personer. Vannet er nesten helt stille og etter en times myk båttur er vi framme ved Maafushi, som skal være vårt hjem de neste åtte dagene.

– I tillegg til knappe 80 hotell og gjestehus, bor det 2500 maldivere på den 1,2 kilometer lange øya, forteller reiseleder Monica Sundby, som er her for 13. gang.













KVELDSTUR: Ut for å fiske.

I tillegg til å være reiseleder flere ganger i året, har Monica (50) tatt over ansvaret for driften av et korallplanteprosjekt som søsteren hennes startet. Søsteren Renée bodde på øya og startet et dykkersenter, samtidig som hun var involvert i flere miljøprosjekter. I fjor vår døde Renée (45) brått etter å ha fått denguefeber for andre gang i fjor

– Maldivene er vakre, men de har miljømessige utfordringer på flere hold. Jeg var derfor aldri i tvil om å videreføre prosjektet og dykkersenteret, som Renée startet da hun bodde her, forteller kragerøjenta Monica.

MONICA SUNDBY: Viderefører søsterens miljøprosjekt. Foto: Linn Krogh Hansen

Det lille øysamfunnet består av et godt utvalg butikker, bakeri, stadion, flere vannsportsentre, tre moskeer og restauranter. Flere av husene er malt i sterke pastellfarger og gatene er dekket av hvit, myk korallsand. Det er få biler, men det virker til gjengjeld som at alle over barneskolealder har moped til disposisjon.

Les også: Forbud mot solkrem på paradisøy











STRANDLIV: Gunn Merete Viken nyter huskelivet på stranden.

Bikini Beach

Maldivene er muslimsk, og det er forbudt å bade i bikini eller kort «speedo» på de offentlige strendene. Turister som vil sole seg og bade i kort badedrakt eller bikini, må holde seg til det avgrensede område med det finurlige navnet Bikini Beach. De fleste lokale øyer med turister har en egen «Bikini Beach» til disposisjon for solbadende nordboere. Som turist er det dog helt greit å gå med kort skjørt og ermeløs topp i gatene

Maldiviske damer og menn like også å bade, men da noe mer påkledd enn vi er vant til hjemmefra.

Bruken av hijab varierer fra person til person. Det er ikke uvanlig å se to søstre på samme moped, der den bruker det tradisjonelle hodeplagget over blusen og jeansen, mens den andre har håret hengende løst.

Les også: Slik vil reisebransjen gjøre verden til et bedre sted











EKSOSRYPE: Monica Sundby sitter på med den lokale guiden OT.

Bortsett fra døgnprisen, er den største forskjellen mellom å bo på en egen resortøy og en lokal bebodd øy som Maafushi, at du ikke får servert alkohol på lokale øyer. Skulle lysten på et glass vin blir stor, er det dog ikke helt «tørt» overalt. Det ligger nemlig restaurantbåter utenfor stranden, der utlendinger får servert alkohol når de vil. Lokale skyttelbåter kjører og henter på forespørsel.

– Utvalget av gode fruktdrikker og mocktails på strandbarene gjør likevel at mange ikke savner alkohol når de er her, forteller Monica.

ALKOHOLFRITT: Utvalget er upåklagelig. Foto: Linn Krogh Hansen

Dyrelivet under overflaten

Min medreisende venninne er vanligvis ikke glad i å ha hodet under vann. Men selv hun gjør et unntak når det krystallklare vannet holder 30 grader. Livet under overflaten er verdt å få med seg.

Om ikke alle korallene er like fargesterke, kommer fiskene i de fleste farger og fasonger. Du trenger heller ikke å dykke dypt for få å øye på dem. Ofte holder det å ligge stille i overflaten med dykkemaske foran ansiktet og beundre livet under deg.

Blant høydepunktene er snorkleturene der vi får se skilpadder. Fem av verdens syv skilpaddearter holder til i farvannene rundt Maldivene, hvorav den grønne havskilpadden og Hawksbill skilpadde er de vanligste.

Disse fredelige dyrene bryr seg lite om mennesker, og svømmer gjerne helt inntil oss uten å bry seg.











FARGERIKE: Fiskene ved korallene.

Adrenalinkick med haier

Å svømme sammen med en flokk haier er likevel ukens adrenalinkick.

Vår lokale guide, Ot Moad (28), organiserer båttur til øya Fulidhoo i naboatollen. Herfra er det kun en kort tur over til stedet der sykepleiehaiene holder til.

Disse fiskene er betydelige større enn korallrevhaiene utenfor stranden ved Maafushi. Selv om de blir matet til faste tider og har tanngarden inni kjeften, er det med en viss skrekkblandet det fryd vi hopper i vannet og så lar de hardhudede fiskene sveipe forbi oss. Selv om de er av de fredelige slaget, oppfordres vi til ikke å klappe dem.

Oppfordringen gjelder tydeligvis bare en vei, for de nysgjerrige fiskene dytter borti oss med både snute og finne på sin vei forbi oss.

– Ingen fare, de er fredelige og har for øvrig fått mat i dag, forsikrer Ot med et smil. Selv vokste han opp med haiene svømmende rundt seg.











HAISELFIE: Høy puls.

Maldivene- verdens flateste land

Maldivenes høyeste punkt er 2,3 meter over havet. De 1200 øyene og 26 atollene som utgjør verdens flateste land ligger spredd over et område som tilsvarer distansen mellom Oslo og polarsirkelen. Hovedstaden Male er en av verdens mest tettpakkede byer, har i dag over 150.000 innbyggere fordelt på noen få kvadratkilometer.

Utenfor hovedstaden Malé ligger en 3,5 meter høy molo som beskytter mot de største bølgene. Denne moloen reddet mange under tsunamien i 2004, der 75 personer forsvant eller døde og all infrastruktur ble ødelagt på 13 av landets bebodde øyer. Maldivenes totale landareal er på rundt 300 kvadratkilometer, hvorav 80 prosent av landarealet ligger under en meter over havet.

FIN: Selv moskeene er malt i pastellfarger på Maldivene Foto: Linn Krogh Hansen

Reise: Qatar Airways, KLM, Aeroflot med flere flyr daglig Oslo – Male for ca. 5500 kroner utenom høytidene. Fra flyplassen tar du hurtigbåt til Maafushi. Øvrige øyer nås med vannfly eller hurtigbåt, avhengig av avstand.

Maafushi: Sentrum er ikke større enn at det meste ligger innen fem-seks minutter gange fra Bikini Beach.







MIDDAGSTID: Solnedgang over Det indiske hav.

Her kan du spise:

Raha Liyela: En liten og romantisk restaurant og kaffebar med takterrasse og panoramautsikt. Fiskeretter og hjemmelaget sorbé anbefales. Takterrassen er et populært sted å møtes for å se solnedgangen over havet. Pris: Hovedrett for rundt 150 kroner inkludert drikke.

Nero Cafe & Mamma Mia pizza: Øyas beste pizza med stort utvalg og vegetarianervennlig. Prisene ligger på rundt hundrelappen.

Take away: Octopus restaurant bringer lunsj til Bikini Beach, enten det er snakk om en pizza, blekksprut eller is.

Suzy´s Bakery: Øyas eneste bakeri byr på wraps, vårruller og småkaker til en rimelig penge.

Her kan du bo:

Triton Beach Hotel, snittpris rundt 1200 kroner.

Stingray Beach Hotel, snittpris rundt 1000 kroner.

Crystal Sands, Hotel, snittpris rundt 1200 kroner.

Priser er per natt i dobbeltrom inkludert frokost.









STILLE: En sandbanke helt for seg selv.

Få reiseinspirasjon ved å følge @vgreise på Instagram. Hvis du tagger bildet ditt med #vgreise er det mulig vi reposter det.

Publisert: 29.12.19 kl. 06:52

Mer om

Flere artikler