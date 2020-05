RAMPESTREKEN: Utkikkspunktet befinner seg 537 meter over Romsdalsfjorden. Rekruttene måtte bære 30 kilo sand opp hit. Du kan gå hit med eller uten bagasje. Her nyter Marte Bratberg, Siri Kristiansen, Emil Solli Tangen og Henrik Thodesen fra Kompani Lauritzen utsikten. Foto: Skjermdump TV2

Romsdalsferie i Kompani Lauritzens fotspor

Gå i de samme fjellene, svøm i de samme elvestrykene og balanser på den samme vaier-broen som deltakerne i Kompani Lauritzen.

Den populære realityserien på TV2 har satt de monumentale Romsdalsfjellene på mange nordmenns ferie-ønskeliste. Det er fullt mulig å gå turer i de samme områdene, og utfordre egne grenser, slik kjendis-rekruttene har gjort under ledelse av «Oberst» Dag Otto Lauritzen på TV2.

Ni av ti henvendelser til turistkontoret i Åndalsnes om dagen er fra folk som har sett TV2s braksuksess-serie og vil oppleve noe av det samme.

RAMPESTREKEN: Det er en flott tur når været er fint, du har mat i magen og har sovet natten før. Foto: Matti Bernitz/visitnorway.com

– Hele lokalsamfunnet her roper hurra fordi vi virkelig har fått vist fram det fineste av regionen i denne serien. Innboksen min er full av spørsmål fra reisende som vil komme hit på besøk nå, sier Jorid Bjerkeset fra Romsdal Reiseliv og Handel / Visit Romsdal.

Hun svarer med beskrivelser av turen til utkikkspunktet Rampestreken, til via ferrataen Romsdalsstigen og turer til fjellområdene rundt. Og om overnattingsmuligheter på campingplassen og hotellene i Åndalsnes.

– Det fine er at alt befinner seg innen ti minutters avstand fra sentrum. Vi har også Raumabanen som kjører helt inn til Åndalsnes. Det er godt å vite at Romsdalen er romslig. Vi har plass til alle, sier hun.

Tiende og siste episode av Kompani Lauritzen sendes på TV2 lørdag kveld. Alle episodene ligger også ute på TV2 Sumo.

TØFF TUR: Henrik Thodesen og Desta Marie Beder ledet kappløpet mot mot Rampestreken. Foto: Skjermdump TV2

Rampestreken

I en av episodene må rekruttene bære 30 kilo sand opp til utkikkspunktet Rampestreken. Det er tøft nok i seg selv, men enda tøffere fordi dette var avslutningen på et helvetesdøgn med store fysiske anstrengelser, uten mat eller søvn på 24 timer.

For noen av deltagerne ble det så tøft at kreftene tok helt slutt.







TØFFEST: Vita Mashadi gikk tøffest ut, men segnet om på vei til Rampestreken.

Turen er mye triveligere hvis du er uthvilt og har med niste. Fra Åndalsnes er det 515 høydemeter og 1,7 kilometer å gå. Følg merket sti til Nesaksla fra parkeringsplassen under Nebba.

– Bruker du google maps, er det et godt tips å søke etter «Rampestreken Startingpoint» Om du bare bruker «Rampestreken» vil Google ha deg opp i en ikke-eksisterende sti langs via ferrataen, råder Matti Bernitz fra Åndalsnes. Den lokale fotografen jobbet for TV2 under innspillingen, og kjenner både terrenget og TV-serien ut og inn.

Første del av den merkede stien til Nesaksla er vanlig sti. Noen steder er det laget en jernbro for å skåne naturen, og enkelte steder er det rekkverk eller kjetting å holde i. På det bratteste partiet mot Rampestreken har sherpaer fra Nepal laget en steintrapp i terrenget.









RAMPESTREKEN: Nesten oppe ved utkikkspunktet.

Hvis du insisterer på å kjempe deg opp til Rampestreken fra Åndalsnes på Kompani Lauritzen-vis, kan du bli med på en tur i regi av det lokale selskapet Friluftslek. Da får du en 30 kilos sekk på ryggen og oppgaver som skal løses underveis og presenteres for «befalet» som er med på turen som guider.

SHERPARAPPEN: Du kan gå opp fra Åndalsnes, men hvis du kommer over Romsdalseggen er dette siste etappe på veien ned. Foto: Mona Langset / VG

Hvis du går den populære fjellturen over Romsdalseggen den vanligste ruten fra Vengedalen til Åndalsnes, kommer du forbi Rampestreken på vei ned. Da er steintrappetrinnene og turen gjennom skogen siste etappe.

Se VGTV fra Romsdalseggen her:

Vaierbroen i Vestveggen

«Broen» fra realityserien består av én vaier til å gå på, to vaiere til å holde fast i, og én vaier som du er festet til med en krok.

For aspirantene i Kompani Lauritzen var dette en prøve på å overvinne frykt. Vaierbroen er i virkeligheten siste etappe på «Vestveggen,» den tøffeste ruten i Romsdalsstigen via ferrata. Vestveggen i Romsdalsstigen regnes som en av de mest utfordrende via ferrata-rutene i Norge.







ROMSDALSSTIGEN: Vaierbroen de gikk på er en del av via ferrataen.

Hvis du vil gå over den samme vaierbroen er det flere muligheter, med og uten klatring først. Du kan også velge om du vil gå over broen med eller uten Kompani Lauritzen-inspirerte oppgaver.

Romsdalsstigen via ferrata består av to klatreruter: Den forholdsvis enkle Introveggen, og den ganske ekstreme Vestveggen.

Du kan klatre Vestveggen på vanlig måte, og få vaierbroen som avslutning på turen.

Du kan også være med på en Kompani Lauritzen-inspirert variant, der du må memorere elementer som er lagt inn på broen, og rapportere til «befalet» på den andre siden, lignende det de gjorde i TV-serien.

En litt lettere vei til vaierbroen er å starte med den enkleste via ferrata-løypen, Introveggen. Når du er på toppen av den, går du videre til siste etappe på Vestveggen, og får med deg hengebroen der.

VAIERE: En til å gå på og to til å holde i. Og en man er spent fast i. Her er Desta Marie Beeder fra Kompani Lauritzen på vei over. Foto: Matti Bernitz / TV2

Men det er også mulig å komme dit uten klatring. Da går du den vanlige stien forbi Rampestreken, til toppen av fjellet Nesaksla. Derfra kan du gå ut på vaiaerbroen, og få memoreringsoppgaver, som i TV-serien.

Uansett hvilken av variantene du velger, med eller uten klatring, med eller Lauritzen-elementer, må du ha på deg egnet sele og hjelm, og gjøre det i regi av Tindesenteret i Åndalsnes.

Båtkaia

Like bak Tindesenteret i Åndalsnes sentrum legger cruiseskipene til. Det var der Kompani Lauritzens aspiranter tok militært baklengsstup fra fire meters høyde ut i Raumafjorden.

«Kroppen vil stritte imot» sa Oberst Lauritzen til aspirantene før han forklarte hvordan de skulle kaste seg baklengs ut i vannet med kroppen helt stiv, armene rett inntil siden, og hodet i vannet først.







HØYT: Her måtte rekruttene ta baklengs stup. Kaptein Ødegård klarte ikke å vise hvordan det skulle gjøres.

Selv om det ikke kommer cruiseskip til Åndalsnes i sommer, er denne cruisekaia stengt, så det er ikke mulig å stupe der nå.

Men like bortenfor cruisekaia finner du den offentlige båtkaia. Den er åpen for alle, og der er det fritt frem for å teste militært baklengsstup, forlengsstup eller hoppe rett ut i Raumafjorden på den måten du måtte ønske.

ELVENE: Elven Rauma renner gjennom dalen. Badeøvelsen var der elven Istra renner ut i Rauma, lengst til venstre på bildet. Trebroen og vaierne til høyre i bildet er en del av den lette via ferrataløypen Introveggen. Setnesmoen militærleir som ble brukt i TV2-serien ligger ved foten av Setnesfjellet midt imot. Foto: Matti Bernitz

Elven Istra

Elven Istra renner grønn og sakte gjennom Romsdalsnaturen, men den har også sine strie strøk. Et av dem er ved Grytten, like ved der Istra renner ut i den mye større Raumaelven. I de strieste strøkene måtte Lauritzens aspiranter svømme over, både over og under vann. Under innspillingen holdt vannet seks grader.







ISTRA: Emil Solli-Tangen kjempet i strømmen og det kalde vannet.

Firmaet Friluftslek, som arrangerer SUP-turer på elven, tilbyr også «forsering av elv» som en del av sine guidede padletur til sommeren.

– Vi legger inn en etappe som består av å svømme over en stri del av elven – både over og under vann og samtidig løse oppgaver som skal presenteres for «befalet» som er med på hele turen, forteller Friluftsleksjef Ivar Brennhovd.

ISTERDALEN: Mye er filmet i begynnelsen av dalen, like utenfor Setnesmoen militærleir Foto: Matti Bernitz / TV2

Isterdalen

Oberst Lauritzen aspiranter har tråkket mye rundt i Isterdalen. Setnesmoen militærleir hvor de bodde ligger ved starten av denne dalen, og mye er filmet i området her.

Det var i Isterdalen de ble utsatt for gassangrep etter at de hadde slått leir for natten, og både hinderløypa og skytebanen ligger i den samme dalen.









ISTERDALEN: Øyvind «Vinni» Sauvik er med til finalen.

Isterdalen strekker seg fra militærleiren og inn til Trollstigen. Kompani Lauritsen var bare i begynnelsen av dalen, men Jorid Bjerkeset fra turistkontoret foreslår at den som vil gå en fin tur i området går Kløvstien som starter ved Bøsetra lenger inn i dalen.

Før bilveien ble åpnet i 1936 var dette den viktigste ferdselsåren mellom Romsdal og Sunnmøre, og her gikk de blant annet med hester og kyr til markedet på Devold.

Du finner Kløvstien ved å kjøre Trollstigvegen til Bøsetra ca. 1,3 kilometer sør for Trollstigen Gjestegård. Der står det skilt til starten på Kløvstien. Etter 5,1 kilometer ender opp ved Trollstigenplatået. Nærmere beskrivelser på Romsdal.com









VENGEDALEN: Marte Bratberg på den siste lange marsjen før finalen.

Vengedalen

I nest siste episode – forrige lørdag – skulle de seks som var igjen i Kompani Lauritzen ut på en ny endeløs vandring med mye oppakning. Men to ga seg før de kom i gang. Dermed var det bare fire som fullførte, og kommer til finalen i kveld: Henrik Thodesen, Marte Bratberg, Øyvind Sauvik og Lise Karlsnes.

Den siste lange vandringen før finalen gikk opp den gamle veien i Vengedalen, til Vengedalssetra. Til slutt endte de opp der bussen som kommer fra Åndalsnes slipper av passasjerer som skal gå over Romsdalseggen.

LITLEFJELLET: Her er det flott utsikt til tindene i Romsdalen. Foto: Matti Bernitz

Hvis du vil gå tur i Vengedalen er Litlefjellet (708 moh.) et godt alternativ. Ifølge Jorid Bjerkeset på turistkontoret er dette den turen som gir mest utsikt for minst innsats i Romsdalen.

Kjør til Isfjorden og følg skilt til Liabygda og videre til Vengedalen. Parker på P-plassen ca. en kilometer etter Vengedalsvatnet, der det er en stor stein med skilt til Litlefjellet. Turen til toppen av Litlefjellet tar en snau halvtime. Nærmere beskrivelse på Romsdal.com.







REKRUTTENE: Kjendisene som var med i serien: Bak f.v: Raymond Kvisvik, Lise Karlsnes, Henrik Thodesen, Øyvind "Vinni" Sauvik, Abiel Tesfai, Emil Solli-Tangen, Desta Marie Beeder, Siri Kristiansen, Marte Bratberg. Foran f.v.:Izabell, Lasse "Lazz" Jensen, Wanda Mashadi, Vita Mashadi, Håvard Lilleheie

