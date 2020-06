NYHAVN: Snart er norske turister tilbake. Foto: Dag Fonbæk / VG

Danmark åpner mandag – dette må du vite om ferien

Fra og med mandag ønsker danskene oss hjertelig velkommen tilbake, men alt blir ikke helt som før.



Danmark har – i likhet med Norge – fortsatt strenge regler for å begrense spredningen av coronaviruset. Men i likhet med Norge har Danmark også god kontroll på smittespredningen, derfor opphever norsk UD reiserådet til Danmark fra og med mandag 15. juni.

Slik påvirker smitterestriksjonene årets danmarksferie:

Reiseforsikringen gjelder

De fleste norske reiseforsikringer har unntak for land som UD har reiseråd til. Så lenge reiserådet gjaldt for hele verden utenom Norge, dekket reiseforsikringen bare reiser i Norge. Men når reiserådet for Danmark oppheves, dekker reiseforsikringen også reiser til Danmark igjen.

Forhåndsbestill minst seks netter

Danske myndigheter krever at turister forhåndsbestiller seks netter før innreise i landet.

Dansk politi skriver på sin nettside at de som bor fast i Norge, Tyskland eller Island kan komme på ferie til Danmark etter 15. juni dersom de «har booket et ferieopphold med minimum seks overnattinger utenfor Københavns og Frederiksberg kommuner. Det kan være et opphold i fx lejet sommerhus, på campingplass eller hotel.»

Dette får vi bekreftet når vi ringer dansk politis hotline for innreisespørsmål (+45 70206044). Ved innreise i Danmark må turister kunne fremvise dokumentasjon på seks overnattinger. Overnattingene trenger ikke være på samme sted, men de må være utenfor København eller Frederiksberg kommuner.

SKODSBORG KURHOTEL: Under 30 minutter fra København Foto: Wonderful Copenhagen

Bo på hotell

Samme dag som Erna Solberg kunngjorde at det skulle bli mulig å reise til Danmark etter 15. juni, kastet nordmenn seg over tastaturet for å bestille feriehus. Men i juli har danskene – som også skal ha ferie i eget land i år – allerede booket de mest populære feriehusene ved sjøen.

– I ukene 28, 29, 30 og 31 finnes det nesten ikke noe ledig, men det er mye helt i starten og slutten av skoleferien, sier norgesansvarlig for feriehusutleierne Novasol og Dansommer, Pia Buen til VG.

Det bekrefter også kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge. Men ifølge ham er det fortsatt mye ledig hotellkapasitet i Danmark.

Les også: De danske badehotellene du bør besøke

KØBENHAVN: I sommer blir det en meter mellom bordene på uteserveringene. Foto: Thomas Rousing

Dagstur til København

Om du planlegger tur til Tivoli må du altså dra på dagstur til København. Danske myndigheter tillater ikke overnatting i byen, med mindre du bor hos nære familiemedlemmer.

Men det er helt greit med dagstur, både for å besøke Tivoli og for å nyte hele byen Lonely Planet omtalte som «capital of cool» da den ble kåret til verdens aller beste by å besøke i fjor.

Her er det restauranter i verdensklasse, spennende nisjebutikker, kul kunst og arkitektur og tonnevis med dansk hygge.









KØBENHAVN: Dansker bruker sykkel som fremkomstmiddel.







KØBENHAVN: Danskene bruker sykkel som fremkomstmiddel

Bor du litt utenfor København går det alltids an å sykle inn til byen hvis du er sprek nok. Men det er lettere å reise kollektivt, selv om det også i Danmark er noen begrensninger i kapasiteten på kollektivtransporten.

Vi spurte det danske turistkontoret i Norge om tips til steder man kan bo hvor det er lett å komme seg inn til København med kollektivtransport. Dette er noen muligheter:

Gentofte Hotel ligger rett ved Gentofte stasjon, 10 til 15 minutters togtur fra byen. Hotellet huset også restauranten Jordnær, som har to Michelinstjerner.

Like ved Københavns lufthavn kan du bo på Petter Stordalens Clarion Hotel. Det ligger i Tårnby Kommune, men likevel bare 15 minutter med Metro fra sentrum.

I nærheten av flyplassen ligger også Park Inn by Radisson en rask Metro-tur fra sentrum.

Den som ønsker litt luksus kan booke seg inn på Skodsborg Kurhotel , hvor det er mindre enn 30 minutter inn til Nørreport stasjon i København.

Nord for København ligger det hyggelige badehotellet Skovshoved Hotel. Herfra er det 30 minutter med tog inn til København.

Les også: Syv timer i København









UTENFOR KØBENHAVN: Skovshoved ligger idyllisk til en halvtimes togtur fra byen

Spise- og drikkesteder har åpnet

Restauranter, kafeer, vertshus og barer som var coronastengte, er nå i gang igjen. Men i likhet med i Norge er de pålagt å drive på en måte som gjør at risikoen for smittespredning minimeres.

I praksis betyr det blant annet minst en meters avstand mellom bordene på restauranter og uteserveringer. Alternativt kan det settes en fysisk sperre mellom bordene, i henhold til gjeldende retningslinjene fra Erhvervsministeriet.

Ved barene blir det plast- eller glassplater mellom kunder og ansatte ved disken, og alle steder som serverer mat eller alkohol må stenge senest klokken 24.

Nattklubber og diskoteker har fremdeles stengt.

Kundebegrensning i butikker og kjøpesentre

For mange er shopping en viktig del av danmarksturen, og det er fullt mulig å gå bananas i danske butikker også i år. I år kan det hende at du må vente litt for å komme inn i butikken, for de har pålegg om å begrense antall kunder samtidig. Det skal til enhver tid være mulig å holde minimum en meters avstand til andre, og det legges til rette for at ingen skal bli stående for tett i kø ved kassen, ifølge retningslinjene fra Erhvervsministeriet.













TIVOLI: Åpnet til ny Covid-19-virkelighet

Tivoli har åpnet med begrensninger

Mandag gjenåpnet Tivoli i København med et stort nå-blir-alt-bra-igjen-fyrverkeri i regnbuefargene. Likevel blir årets sommer annerledes enn før. Blant annet vil medarbeidere som er tett på gjester, for eksempel ved sikkerhetskontroll i berg-og-dal-banene ha på seg visir.

les også Her er nyhetene i de største norske familieparkene

I likhet med noen av de norske familieparkene har Tivoli utviklet en ny app som gjør det mulig å forhåndsbestille både inngangsbillett, mat i restaurantene og tidspunkt for å kjøre attraksjonene, slik at du unngår å stå i kø.

Tivoli har også et begrenset antall gjester i år. I starten slipper bare 8500 inn om gangen. For å være sikker på å få billett på ønsket dag, er det lurt å bestille først som siste på Tivoli.dk eller i Tivoli-appen, selv om det også er mulig å kjøpe ved inngangen.

I år er det 175 år siden H.C. Lumbyes Chamapgnegaloppen ble fremført for første gang i Tivoli. Dette markeres med fyrverkeri til Champagnegaloppen hver lørdag frem til den 4. oktober.











LEGOLAND: I noen av aktivitetene blir det større avstand mellom passasjeene i år.

Alt er åpent i Legoland

For mange norske barnefamilier er Legoland hovedgrunnen til å feriere i Danmark. Derfor er det ekstra viktig i år å forhåndsbestille billett. Parken åpnet mandag med mindre enn 10 prosent av gjestekapasiteten. Alle attraksjonene går som normalt, men med større avstand mellom gjestene.

Selv om de startet forsiktig kommer antall gjester til å øke gradvis. Men det vil alltid være god plass, og mulighet til å holde avstand, lover direktør i Legoland, Christian Woller.

Alle som har booket overnatting på et av Legolands egne overnattingssteder er garantert innpass i parken. Alle andre må forhåndsbestille inngangsbillett på Legolands nettside.









WOW: NY utendørs leke- og opplevelsespark i Billund.

Wow – Ny opplevelsespark i Billund

Billund liker å kalle seg «barnas hovedstad,» og den 11 juni åpner – noe coronaforsinket – Danmarks største utendørs leke- og opplevelsespark der med tretopphytter, hengebroer, hoppenett, lianer og zipliner mellom trærne. Fra før finnes en slik gigapark i Skjern, men den som åpner i Billund blir enda større.

Ifølge gründer Jacob Hindhede strekker parken seg over et areal på nesten 40 fotballbaner, dermed skal det være rikelig med mulighet til å holde avstand til andre gjester. Det vil også være vakter som passer på at det ikke er for mange på hver aktivitet samtidig. Billetter er billigst hvis du bestiller på Wowpark.dk, men det går også an å kjøpe vd inngangen.

les også Den store ferieplanleggingsguiden

Begrens kollektivtransport

I likhet med norske myndigheter oppfordrer også de danske til å i størst mulig grad unngå kollektivtransport i rushtiden. Sundhetsstyrelsen anbefaler også å holde en meters avstand om bord, bruke håndsprit, og ikke sitte ansikt til ansikt med andre passasjerer.

For tiden er det ikke mulig å kjøpe bussbilletter om bord. Det kan kjøpes på Metrostasjonene eller med appen DOT billetter.

DSBs har innført plassbillett på alle tog for å begrense antallet passasjerer.

Vær frisk

Utlendinger som hoster eller har feber kan ifølge dansk politi nektes innreise.

NY RUTE: Københavnbåten fra Oslo vil også seile innom Frederikshavn i sommer. Foto: DFDS

Slik kommer du dit nå

Med bil: Storebæltsbroen gjør det vanligvis mulig å kjøre mellom Norge og Danmark via Sverige.

Danske statsborgere får lov av danske myndigheter til å kjøre gjennom Sverige både på vei til og fra Norge etter 15. juni.

Nordmenn får lov av norske myndighter til å kjøre gjennom Sverige på vei fra Danmark og hjem.

Foreløpig er det litt usikkert om danske myndigheter vil slippe inn nordmenn som kommer med bil via Sverige.

Uansett må man som vanlig reisende forvente markant forlenget reisetid så lenge det er grensekontroll, skriver dansk politi på sin nettside med coronainformasjon.

Med ferge:

Fjordline fra Bergen og Stavanger til Hirtshals starter opp igjen den 16. juni

DFDS fra Oslo til København starter opp igjen den 26. juni, men med en midlertidig endring i ruten: Frem til den 31. august vil Pearl Seaways og Crown Seaways også seile innom Frederikshavn på vei til og fra København.

Color Line Rutene fra Larvik og Kristiansand til Hirtshals begynner å gå igjen den 15. juni.

Stena Line fra Oslo til Frederikshavn er nedlagt.

Med fly: Flytrafikken til Danmark har så vidt kommet i gang igjen. Men den er langt ifra tilbake til nivået før corona.

Ifølge pressesjef John Eckhoff i SAS har de nå tatt opp flyginger mellom Oslo og København. Mandag begynte de også å fly fra Stavanger og Bergen. Men antall flyginger kan variere.

– Det er fortsatt svært lav frekvens på rutene våre, og de reisende må trolig fortsatt vente kanselleringer fremover – i alle fall litt lenger frem i tid, sier han.

I neste uke starter Sun-Air flyginger mellom Oslo og Billund, ifølge pressevakt i Avinor.

På Norwegians nettside er det satt opp flyginger til København, Aarhus og Billund fra og med 1. juli. Men det er usikkert om noen av dem kommer til å gå som planlagt.

– Vi forventer en avklaring i løpet av noen dager, skriver presseansvarlig i Norwegian, Andreas Hjørnholm, i en e-post til VG.



