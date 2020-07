TRONDHEIM: Det historiske hotellet Britannias spa-avdeling har nok av fasiliteter som forsikrer en skikkelig avslappet helg. Foto: Britannia Spa

Hvilepulsen gjenoppstår på disse spa-hotellene

Unngå å la «stresset» bli den nye normaltilstanden. Her er stedene som hjelper deg å roe helt ned.

Nå nettopp

Noen ganger bare kjenner man det på kroppen. Skuldrene er som rett under ørene, nakken er full av knuter og hjernen raser i 100 kilometer i timen. Ingenting er vel bedre da, enn en ordentlig spahelg.

– Kroppen og sinnet fortjener en pause fra hverdagen, sier Yuri Sali, medierådgiver i Innovasjon Norge.

– Mange har hatt mye hjemmekontor i det siste. På spa får du velværeopplevelser, fred og ro, og digital detox (for dem som klarer det!) kombinert med flotte matopplevelser. Spahotellene byr på en komplett ferie for å lade batteriene, legger Sali til.

Norge har en rekke gode spa-alternativer rundt om i landet. Her har du ti alternativer.

PSSST! Mange av spaene har begrenset tilgang på grunn av smitteverntiltak, og flere av dem krever at du er gjest på hotellet for tilgang.

Farris Bad, Larvik

AVSLAPPENDE: På det kjente hotellet ved strandkanten i Larvik kan du ta et pust i bakken og nyte blant annet basseng, spa-behandling og flott utsikt. Foto: Farris Bad

Vil du bade i mineralvann? Det høres kanskje i overkant overdådig ut, men det er dette som skiller Farris Bad fra andre spa-anlegg. Spaet holder til på en naturlig mineralholdig kilde. Om det har noe å si for hvor avslappet du blir av å være der, vet jeg ikke. Men Farris Bad er i tillegg kjent for å være stort, innholdsrikt og å tilby en rekke tjenester og behandlinger.

I spa-anlegget kan du nyte fasilitetene samtidig som du får en slående utsikt over havet. Hotellet tilbyr også ute-yoga, når været tillater det.

Pris: Standard dobbeltrom fra 2372 kr. Spa-opphold kommer i tillegg. (Pris i juli)

The Thief, Oslo

HOTELL I SÆRKLASSE: The Thief er kjent for å være et av Oslos mest luksuriøse og eksklusive hoteller. Spa-tilbudet er også et av landets bedre. Foto: The Thief

Langs vannet i Oslo sentrum, blant moderne kunst, gallerier og fancy restauranter, finner du hotellet The Thief. Et hotell midt i byen er kanskje ikke helt for deg som virkelig vil koble deg ut og av, men Thief Spa kan likevel være en oase av avslappelse.

På spaet har de basseng, badstuer, luksusdusjer, og diverse behandlingstilbud basert på blant annet tyske, marokkanske og tyrkiske ritualtradisjoner. Bor du i Oslo eller er på byferie, men trenger en liten pause, er Thief Spa perfekt.

Pris: Dobbeltrom 2990 kroner. Spa-opphold kommer i tillegg. (Pris i juli)

Son Spa, utenfor Moss

SØRLANDET PÅ ØSTLANDET: Ved brygga, blant hvite trehus og flust med blomster, føles Son nesten ut som en sørlandsby. Foto: Son Spa

Sørlandet frister på varme dager. I Son, like forbi Moss, finnes et sted som kan gi deg mye av den samme følelsen, på Østlandet.

På Son Spa kan du nyte et stort og forseggjort spa-anlegg og få skikkelig «sørlandsidyll» i samme slengen. Basseng, badstue, kilder og behandlinger er på lista over ting de tilbyr. Selv anbefaler Son Spa spesielt utejacuzzien.

Pris: Dobbeltrom 2849 kroner. Fri inngang til spa for gjester. 495 kroner for Magic Circle. (Pris i juli)

Britannia, Trondheim

SENTRALT: Det populære hotellet ligger beleilig til, midt i Trondheim sentrum. Foto: Britannia Spa

Luksushotellet Britannia ligger midt i Trondheim sentrum.

Spaet tilbyr et svært stort utvalg av spa-behandlinger, og har naturligvis basseng og badstuer, i tillegg til isbad. De har også et stort og velutstyrt treningsrom.

Pris: Fra 2300 for dobbeltrom. Spa-fasiliteter inkludert.

Hotel Union, Geiranger

BASSENG OG PEIS: Lune omgivelser passer til miljøet utenfor. Her kan du bade i oppvarmet basseng eller sitte foran peisen mens du titter ut på eventyrlige Geiranger. Foto: Hotel Union

Geirangerfjorden er ikke annet en spektakulær. For mange er det denne typen omgivelser som dukker opp i hodet når man tenker på erketypisk norsk natur. Å nyte et avslappende spa-opphold på et sånt sted kan umulig være noe annet enn idyllisk.

Spa-anlegget har alt du trenger for et avslappende og avkoblende opphold. Det er mobilforbud, så du kan dessverre ikke ta instavennlige bilder i bassenget. Du kan derimot nyte en utsikt som vanskelig kan utkonkurreres.

Pris: Dobbeltrom til 2990 kroner. Tilgang basseng er inkludert i prisen. (Pris i juli)

Sola Strand Hotel, utenfor Stavanger

SANDDYNER: Myke sanddyner og fredelig siv, møter deg utenfor Sola Strand Hotel. Foto: Sola Strand Hotel

Sola Strand Hotel ligger, slik navnet tilsier, på stranden. På Nordsjøbadet Spa får du en real strandferie, som kan ligne noe man bare finner i sørlige Europa. Hvis det er strandatmosfæren du savner i år, så er det dette spa-hotellet du bør satse på.

Gå rett fra deilige dager på stranden til rens og velvære i spa-anlegget, hvor de har utvalg av behandlinger, basseng, badstuer og mer.

Pris: Dobbeltrom fra 1243. Spa-inngang kommer i tillegg. (Pris i juli)

Hotel Alexandra, Loen

ROMANTISK: Spa-tur er perfekt for kjæresteparet som trenger å slappe av og nyte hverandres nærvær. Foto: Hotel Alexandra

Idylliske Loen er verdig konkurranse for Geiranger, når det kommer til å vise frem norsk natur på sitt beste. Norgesferien blir komplett med en tur innom denne vakre bygda i Stryn.

Hotel Alexandra har basseng inne og ute, og kan i tillegg friste med en stor sklie. Barna kan kose seg i Alexandra Bad, men voksne kan benytte seg av diverse spa-behandlinger.

Pris: Dobbeltrom fra 3320 kroner. Spa-tilgang inkludert. (Pris i juli)

Solstrand Hotel & Bad, utenfor Bergen

FJORDBAD: Her kan du bade i fjorden, uansett årstid. Et oppvarmet utvendig basseng venter på deg når du er ferdig. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

På Solstrand Hotel & Bad får du servert velvære og naturnærhet. Det ligger bare en snau time utenfor Bergen i enden av Bjørnefjorden i Os.

Med utsikt over fjorden og mulighet til å bade fra brygge, får du en frisk opplevelse, borte fra by og stress. De har selvfølgelig også basseng, innvendig og utvendig, samt diverse badstuer, terapibad og behandlingstilbud.

Pris: Standard dobbeltrom fra 1725 kroner. Spa-inngang inkludert. (Pris i juli)

Nordfjord Hotell, Nordfjordeid

MASSASJE: Kanskje frister det med kinesisk- eller aromamassasje? Foto: Bjørn A. Bjerke

I vakre Nordfjordeid, finner vi Nordfjord Hotell. Hotellet ligger godt til rette for turglade sjeler, som kan få med seg vakre skog og fjellopplevelser i området. Ta en lang eller kort tur i nærområdet og restituer på hotellets spa.

Spa-menyen har et mangfold av behandlinger, deriblant «Hot Stone Massasje», lymfedrenasje, algekur og «Body Maske», i tillegg til «vanlige» massasjer og hudpleiebehandlinger.

Pris: Økonomirom fra 999 kroner. Tilgang til basseng inkludert. (Pris i juli)

Vestlia Resort, Geilo

SOMMERFERIE: Man trenger ikke snø for å nyte en avslappende helg på spa, kombinert med sommeraktiviteter rundt om i Geilo. Foto: Vestlia Resort

Når jeg tenker Geilo, tenker jeg først og fremst på ski, men tettstedet har mye mer å by på. Blant annet kan du gå fjellturer, rafte, ri og kjøre zipline. Også kan du leie deg inn på et deilig spa-hotell.

På Vestlia Resort har de alt man trenger på spa. Jacuzzi, basseng, kaldkulp og badstuer hjelper deg å roe helt ned etter aktive (eller inaktive) dager. De har også selvsagt et utvalg behandlinger.

Pris: Standard dobbeltrom fra 1990 kroner. Spa kommer i tillegg. (Pris i juli)

Publisert: 06.07.20 kl. 07:16

