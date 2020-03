FERIE: Fly og reiseselskap vil at vi skal kunne bestille vår- og sommerferie uten å være redde for å tape penger. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Tilbyr gratis ombooking: Dette er de nye endringsreglene

Det ene flyselskapet etter det andre tilbyr nå nye og romsligere regler for endring av billetter. Ving tilbyr full gratis avbestilling av nye charterreiser.

Oppdatert nå nettopp

Coronafrykt har ført til at mange sitter på gjerdet og lurer på om de skal tørre å bestille reiser til våren og sommeren. Det setter flyselskapene i en presset situasjon.

Som blant annet E24 tidligere har skrevet så er flybransjen på vei inn i corona-uvær. En rekke flyselskap har tatt coronagrep og nedskalert virksomheten. Norwegian har kansellerer 22 avganger. SAS har kuttet flyginger til Europa og Asia. Lufthansa har satt 150 fly på bakken. Ryanair har redusert med 25 prosent.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

De siste dagene har flere selskaper møtt passasjerene med nye fleksible endringsregler, og tilbyr nå gratis ombooking, selv av lavprisbilletter. Ving tilbyr i tillegg gratis kansellering.

Hvis du har betalt for en flybillett du likevel ikke vil bruke, er ikke coronafrykt alene god nok grunn til å få tilbake penger på ordinær reiseforsikring.

REISE: Flere flyselskapene tilbyr kundene mer fleksible endringsregler for billetter. FOTO: Tore Kristiansen / VG

Ving

Fredag ettermiddag, den 6. mars, lanserte Ving sin nye trygghetspakke med gratis avbestillings- og endringsforsikring for alle nye charterbestillinger. Det vil si for reiser bestilt mellom den 6. mars og 31. oktober 2020. For reiser bestilt tidligere enn dette gjelder ordinære avbestillingsregler.

– Dette betyr at vi nå kan tilby mer trygghet til de kundene som går og lurer på om de skal bestille en ferie i vår eller sommer. Trygghetspakken gir blant annet fri avbestilling eller endring av reisen, fram til 30 dager før avreise. Vi gir også kundene en heldekkende reiseforsikring som ekstra beskyttelse, forteller informasjonssjef i Ving, Siri Røhr-Staff.

Med denne nye gratis reiseforsikringen får du full refusjon fra første krone, erstatning for tapte feriedager og en ny reise hvis du blir syk mer enn halvparten av tiden, uten egenandel.

Reisen kan endres et ubegrenset antall ganger frem til 30 dager før avreise, maks seks måneder fra avreisedato.

Ved karantene før avreise refunderes reisen selv om kunden ikke er syk. Ved karantene på selve reisen vil forsikringen dekke kostnadene for hotell, nye flybilletter og ekstra kostnader av mat. Les mer om den nye trygghetspakkken til Ving her.

Apollo

Apollo-kunder har tidligere hatt mulighet til å endre eller avbestille mot et administrasjonsgebyr på 500 kroner per person inntil 42 dager før avreise. Nå er dette endret til 30 dager før avreise. Les mer om Apollos endrings- og avbestillingsregler her.

TUI har ikke endret sine endring- eller avbestillingsregler.

SAS: Lemper på billettendringsgreglene Foto: Jan Ovind / VG

SAS

Fra og med 5. mars begynte SAS å tilby ombooking uten ekstra kostnad for billetter som bestilles mellom denne datoen og frem til og med den 19. mars 2020. Denne muligheten gjelder for reiser til Europa, USA og Asia frem til og med 31. august. Den gjelder ikke for reiser mellom de skandinaviske landene, og ikke for reiser innenlands i Norge, Sverige eller Danmark.

Du kan endre reisetidspunkt én gang, men utreise- og ankomstflyplass kan ikke endres. Hvis den nye billetten er dyrere enn den opprinnelige, må du betale for mellomlegget. Les mer om de midlertidige SAS-reglene her.

Norwegian

Norwegian tilbyr endring av reisetidspunkt uten ekstra kostnad på bestillinger som er gjort eller gjøres i tidsrommet 6. mars til 22 mars 2020. Utreise- eller ankomststed kan ikke endres gratis.

I likhet med hos SAS gjelder muligheten til å booke om gratis for reiser frem til og med den 31. august 2020. Dette gjelder på alle Norwegians ruter, utenom innenlandsflyginger i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Spania, og mellom de nordiske landene.

I likhet med hos SAS må du selv betale mellomlegget hvis du endrer til en dyrere billett, og endring er bare mulig én gang. Les mer om de midlertidige Norwegian-reglene her

NORWEGIAN: Lemper på billettendringsgreglene Foto: Jan Ovind / VG

British Airways

Selskapet forteller på sin nettside at de har fjernet ombookingsgebyrer på reiser bestilt fra og med 3. mars til og med den 16. mars 2020.

Du kan endre dato på billettene til når som helst innenfor de neste 12 månedene. Hvis du har bestilt en pakke med fly pluss hotell kan også hotellet avbestilles opp til 48 timer før avreise, hvis det ikke er spesifisert som «non-changeable.»

Hvis den nye billetten blir dyrere enn den opprinnelige må du betale for mellomlegget. Les mer om de midlertidige British Airways-reglene her.

Emirates

Emirates er det flyselskapet som tilbyr de romsligste reglene for endring av reisetidspunkt. Her kan alle billetter som er bestilt før den 31. mars 2020 bookes om gratis. Det gjelder for alle Emirates flyvninger, også for billetter bestilt tidligere enn lørdag 7. mars, da de offentliggjorde de nye reglene.

Lørdag publiserte Emirates en pressemelding hvor de informerte om nye og grundigere rengjøringsrutiner av flykabinene, samt mulighet til gratis ombooking av billetter.

– Corona-situasjonen er uforutsigbar og vi vil finne løsninger som gir fleksibilitet, komfort og trygghet for våre kunder, sier kommersiell direktør Adnan Kazim, i pressemeldingen.

Løsningen innebærer at kundene kan endre reisedato innenfor 11 måneder. Dersom de bytter til en dyrere billett måte dekke mellomlegget selv.

Bonuskunder får også ekstraservice: Platinum-, Gold- og Silver-medlemmer kan opprettholde sin nåværende status ved å oppfylle 80 prosent av reisekravet mellom 31. mars og 30. juni 2020. I tillegg vil Skywards-medlemmer som bestiller reiser mellom 1. mars og 30. juni 2020 få 20 prosent ekstra Miles-bonus. Les mer om de midlertidige Emirates-reglene her.

EMIRATES: Lemper på billettendringsgreglene Foto: Jan Ovind / VG

KLM

KLM skriver på sin nettside at for å gi kundene mulighet til å bestille reiser uten stress i disse coronatider, tilbyr de gratis ombooking på alle sine flyginger. Billettene kan bookes om til nye datoer eller nye destinasjoner innenfor KLM, Air France, Delta Airline eller Virgins rutenett.

Tilbudet gjelder for billetter som er bestillt før den 31. mars 2020, og gjelder for reiser i tidsrommet mellom den 4. mars og 31. mai 2020.

Hvis du ikke har bestemt deg for når og hvor du vil reise ennå, kan du få en voucher som er gyldig på alle KLM-flyginger i et år.

Hvis du endrer til en dyrere reise må du betale for mellomlegget. Les mer om de midlertidige endringsreglene til KLM her.

Air France

På Air Frances nettside står det nå at billetter som kjøpes frem til og med 31. mars kan ombookes innenfor Air Frances nettverk uten ekstra kostnader. Les mer om de midlertidige Air France-reglene her.

Saken oppdateres.

Publisert: 09.03.20 kl. 11:43 Oppdatert: 09.03.20 kl. 12:03

Mer om Fly Luftfart Reise Reiseforsikring

Fra andre aviser