FHI venter influensaepidemi i vinter

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er bekymret over vaksinasjonsdekningen, spesielt blant barn i risikogruppene.

– Vi venter at virus som ikke har vært i omløp på flere år vil vende tilbake. Dette er virus som vi har lite beskyttelse mot, og det gjelder særlig små barn, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

– Vi venter en influensatopp etter en ny smitteøkning med corona.

Det er to år siden sist Norge hadde en skikkelig influensasesong.

Nå er influensaen er tilbake og det er ventet en epidemi til vinteren, varsler Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

– Viktig at risikogruppene vaksinerer seg

Influensavaksine er det viktigste tiltaket for å unngå alvorlig sykdom, skriver de videre.

Men både FHI og Helsedirektoratet er bekymret for vaksinasjonsdekningen, spesielt blant barn i risikogruppene.

Over 81.000 tilhører denne gruppen. Men bare 8 prosent ble vaksinert mot influensa i fjor.

Denne dekningen må opp, mener Stoltenberg.

– Noen barn har aldri hatt influensa, og har dermed ingen eller lite immunitet. Derfor er det svært viktig at risikogruppene husker å få influensavaksinen i år, sier hun.

– Nesesprayvaksine til barn er i år tilgjengelig til samme pris som vanlig vaksine, og vi håper at det kan hjelpe.

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.

Hun sier at omtrent 1,6 millioner nordmenn tilhører risikogrupper for alvorlig influensa.

– Men vi er et stykke unna målet om at minst 75 prosent av disse skal få influensavaksine.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at det er et mål om at 75 prosent av ansatte i helsetjenesten vaksinerer seg.

– I fjor ble 55 prosent av helsepersonellet vaksinert, mot 51 året før, sier han.

– Ekstra utfordring

Stoltenberg sier at i et normalår er det viktig å unngå en stor influensabølge med hensyn til de som blir syke, kapasiteten i helsevesenet og samfunnet generelt.

– I år har vi en ekstra utfordring ved at det er lenge siden vi hadde en større epidemi av influensa og mange andre sykdommer i Norge.

– Ikke alle smittede blir syke eller får de klassiske symptomene, og de fleste klarer seg bra gjennom en influensasykdom. Men noen får et alvorlig forløp, og konsekvensene kan da bli store.