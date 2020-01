TRYGGEST: Ifølge kåringen til AirlineRatings er Qantas verdens tryggeste flyselskap. Foto: James Morgan / Qantas

Verdens sikreste flyselskaper: SAS på topplisten

SAS er nok en gang blant verdens sikreste flyselskaper. Australske Qantas topper listen.

Nå nettopp

Det er AirlineRatings som hvert år lager listen over de 20 tryggeste flyselskapene. De har analysert data fra over 400 forskjellige flyselskap og vurdert rapporter fra myndighetsinspeksjoner, luftfartsorganisasjoner og ledelsesorganisasjoner.

Antall krasj og alvorlige hendelser for hvert selskap er også tatt med i betraktningen, pluss flyenes alder og selskapets lønnsomhet. Selskap som har hatt en ulykke med dødsfall de siste ti årene, utelukkes automatisk. Se listen over de 20 sikreste selskapene nederst på siden.

Norwegian er ikke med på AirlineRatings liste over de 20 tryggeste flyselskapene.

Talsmann for AirlineRatings, Geoffrey Thomas, forklarer at det er fordi Norwegian ikke er IOSA-sertifisert. Det er et av kriteriene for i det hele tatt å bli vurdert.

– Vi har ikke denne sertifiseringen per i dag og er heller ikke IATA-medlem (International Air Transport Association), men vi er i en prosess internt å få satt i gang dette nå. Som IOSA selv også sier, så betyr ikke det at et flyselskap som ikke er sertifisert hos dem, ikke er sikkert, sier pressekontakt i Norwegian Astrid Mannion-Gibson.

– I Norwegian er sikkerhet vår viktigste prioritet og en rød tråd i alt vi gjør. Som alle andre europeiske flyselskaper, er Norwegian underlagt europeiske luftfartsmyndigheters regelverk. Den norske flyvirksomheten er dessuten også underlagt regelverket til norske luftfartsmyndigheter. I tillegg har Norwegian egne rutiner som er strengere enn det myndighetene krever, fortsetter hun.

Les også: Luftfartstilsynet advarer mot å fly med disse flyselskapene

SAS: Blant de sikreste flyselskapene i verden. Foto: Jan Ovind / VG

Informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, synes det er svært hyggelig at SAS får anerkjennelse innenfor det området som har høyeste prioritet i virksomheten, nemlig sikkerhet.

– Det berører flere avdelinger, men jeg har lyst til å trekke frem det fantastiske arbeidet som gjøres på teknisk side hvor satsingen Maintenance Excellence gir resultater. De driver nå blant annet med såkalt prediktivt vedlikehold som gjør at man ser tekniske problemer før de oppstår. Store mengder data fra sensorer, vedlikeholdssystem og andre kilder, ligger som grunnlag i det moderne vedlikeholdsarbeidet som nå ikke bare får stor anerkjennelse fra andre selskaper i luftfarten, men også fra andre bransjer som har høyt fokus på sikkerhet. Hatten av til våre medarbeidere på alle nivå, og gledelig at de i denne sammenheng får fortjent honnør i denne kåringen, sier han.

Alle 20 like sikre

I 2018 valgte AirlineRatings ikke å rangere de 20 beste flyselskapene bak Qantas. Da var også SAS med på listen.

– Det er så jevnt at det ville vært feil å rangere topp 20, sa direktør for Airlineratings Geoffrey Thomas da.

Qantas har vunnet kåringen hvert år siden den startet i 2014.

I tillegg trekkes også de ti beste lavprisselskapene frem. Disse er ikke i rangert rekkefølge:

Air Arabia, Flybe, Frontier, HK Express, IndiGo, JetBlue, Volaris, Vueling, Westjet og Wizz.

Her er listen for 2020:

Qantas Air New Zealand EVA Air Etihad Airways Qatar Airways Singapore Airlines Emirates Alaska Airlines Cathay Pacific Virgin Australia Hawaiian Airlines Virgin Atlantic TAP Air Portugal SAS Royal Jordanian Swiss Finnair Lufthansa Aer Lingus KLM

Publisert: 07.01.20 kl. 11:17

