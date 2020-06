FINNEMARKA: En av Statskogs turperler. Foto: Torkel Skoglund

Her finner du de fineste turene i din egen skog

– Gå i skogen, overnatt underveis, og nyt den norske naturen som vi alle er medeiere i, oppfordrer Olaug Bollestad. Statskog hjelper oss nå med å finne frem til flotte fotturer og fiskevann som alle kan bruke.

Nå nettopp

Statskog kaller det for perler. Turperler, fiskeperler og jaktperler. Noen av de beste er nå samlet på Statsskogs egen perlenettside slik at alle skal få oversikt over hvordan vi kan ta dem i bruk. Der finner du nå tolv fotturforslag, ti fine fiskesteder og ti gode jaktterreng landet rundt. Flere skal legges til etter hvert. Det er mye å ta av.

Bla igjennom galleriet under for å se noen av Bollestads egne turbilder:

fullskjerm neste FJELLTUR: Ekteparet Olaug og Jan Frode Bollestad på tur i Rondane.

– Det som er ekstra gøy med disse perlene er at de er dine og mine. Statskog forvalter en femtedel av Norge på vegne av oss, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Statsskog sorterer under hennes departement.

Synliggjør verdier

Det dreier seg om store området. 59 millioner dekar land totalt, og over 60.000 fiskevann.

– Så hvor skal man starte? Tanken vår er å vise frem herligheten vi eier i fellesskap og gjøre det enkelt å komme i gang ved å by på konkrete forslag, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

fullskjerm neste BØRGEFJELL NASJONALPARK: Fjelltjenesten har bygget ny bro over Bissegelva, Simskardet.

Noen av Statsskogs perler er også nasjonalparker, så nettportalene overlapper hverandre litt. Men både miljøminister og landbruksminister har et felles mål: Å gjøre folk flest oppmerksomme på de enorme, flotte naturområdene som ligger der og venter på oss, og som alle har rett til å bruke.

fullskjerm neste ÅPEN HYTTE: Lunnaas nord i Finnemarka i Lier kan brukes av alle, gratis.

Hyttene åpnet igjen

Mange forbinder Statskog først og fremst med åpne buer hvor man kan overnatte gratis eller enkle hytter som kan leies for en billig penge. Alle buene og hyttene måtte coronastenge i midten av mars, men den 1. juni åpnet de igjen.

Perlenettsiden viser også aktuelle buer og hytter i turområdene slik at det er lett å planlegge rimelig overnatting hvis du ikke vil bo i telt.

TIL LEIE: Nordre Borthuskoia ved innsjøen Møkeren i Kongsvinger er en av hyttene som leies ut rimelig gjennom Statskog. Foto: Torkel Skoglund

Statsskogs turperler

Olaug Bollestad går selv i norske fjell og skoger hvert år. Hun har fire voksne barn som vokste opp med telt i naturen hver sommer.

– Jeg og mannen min var ikke superforeldre som dro med ungene på ski om vinteren og jakt om høsten. Men vi brukte naturen bevisst, og har ligget mye i telt, på godt og vondt. Barna har mange minner om morsomme teltferier, og nå har de vokst opp til å bli voksne som liker å gå i naturen selv, sier hun.

Nå er hun opptatt av å løfte frem muligheten for en fin ferie i naturen som alle kan ha råd til. Foreløpig er det lagt inn 12 turforslag på Statsskogs perlenettside.

Se turperlene i galleriet under. Klikk på pilen øverst til høyre for å se bildene i full størrelse. Da får du også litt mer informasjon om hvert sted.

fullskjerm neste FINNSKOGEN: Bildet viser utsikt over Rotnavassdraget i Grue kommune. På Finnskogen holder alle de fire store rovdyrene til. Finnskogleden er en merket rute som tar deg 214 kilometer gjennom dette bølgende skoglandskapet, på gamle stier laget av dyr og finner.

Fiskeperler

Fiskeplassene Statskog - og vi - eier er nærmest uendelige. Er du under 20 eller over 67 år kan du fiske gratis, ellers må du løse fiskekort.

Statskogs fiskekort kjøpes gjennom Inatur og koster 750 kroner for en person i hele 2020, og 850 for en familie. Ukeskort koster 365 for en person og 470 for familie. Disse gjelder for alle vannene i hele landet. Men det er også mulig å kjøpe fiskekort kun for en kommune. Da koster det 520 for en person og 630 for en familie.

Ti av fiskevannene – og hvordan du kommer dit – har Statskog beskrevet her.

Se fiskeperlene i galleriet under. Klikk på pilen øverst til høyre for å se bildene i full størrelse. Da får du også litt mer informasjon om hvert sted.

fullskjerm neste SAGVASSDALEN, HAMARØY: Innenfor en radius på et par kilometer finner du flere fiskevann omkranset av vakker natur. Knut Hamsun bodde like ved i perioder, og skrev deler av Markens Grøde på gården Kråkmo.

Jaktperler

Statskog også plukket ut ti av sine jaktperler til inspirasjon for den som bruker sommeren til å drømme om høstjakten. Dem ser du her. Jaktkort kan kjøpes via Fjellstyrene eller Inatur.

Láhko: Jaktperle – rypejakt – Lahko nasjonalpark Salten. Foto: Magnus Beyer Brattli

Publisert: 23.06.20 kl. 06:47

