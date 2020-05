SPUTNIK: Knut Storbukås har laget sitt eget museum. Foto: Krister Sørbø / VG

Merkelige, mystiske og morsomme museer

Barn eller barnslig, nerd eller entusiast. Alle kan finne sitt nisjemuseum i løpet av sommerens norgesferie.

Nå nettopp

Riktig nok har mange museer stengt akkurat nå på grunn av coronasituasjonen, men de håper og tror at de kan å ha åpent i sommer, tilpasset gjeldende smittevernregler. Åpningstidene vi nevner her er de som vanligvis gjelder. Ta gjerne en sjekk på nettsidene deres for oppdatert informasjon før du reiser dit.

Er du interessert i flere spesielle museer, kan du søke på Museumguiden.no

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser











Sputnikmuseet

Drangedals store sønn stiller ut sin 60 år lange karriere som «Den syngende lastebilsjåfør» på sitt eget museum ved siden av barndomshjemmet på Bostrak. Dette er et av Telemarks mest besøkte museer.

Her finnes også hans store samling av mer enn 36 sølv-, gull-, diamant- og platinaplater.

Adresse: Bostrak, Drangedal

Åpningstider: Tirsdag – søndag 11,00 – 17,00.

Priser: 50 for voksne, barn gratis

På nett: Sputnik.no

STORE REE: Oksen viser hvordan det skal gjøres. Foto: Geir Olsen / VG

Sædmuseet

Norsk Seminmuseum holder til i et gammelt stabbur på Store Ree gård, der de driver med avl og produksjon av frossen sæd til inseminasjon av storfe. Museet er privat, og egentlig bare åpent for medlemmene av Geno, et samvirke eid av 9300 norske storfebønder.

Adresse: Store Ree, Stange

Åpningstider: Etter avtale

På nett: Geno.no









SCOOTERMUSEET: Holder til i Gamle Fornebu Kultursenter, sammen med Fornebu bilmuseum og bilmuseet Kultur på hjul.

Scootermuseet

Vespa Scooter museum viser Vespaens utvikling fra sent 1940-tall til i dag. Samlingen består av 22 Vespaer. I tillegg viser de blant annet premier fra konkurranser på 1960 og 1970-tallet. Museets verksted for restaurering av scootere kan brukes av private Vespa-entusiaster. Scootermuseet holder til i Gamle Fornebu Kultursenter sammen med Fornebu bilmuseum og bilmuseet Kultur på hjul.

Adresse: Forneburingen 21/23

Åpningstider: Onsdag og søndag 12–16

Priser: 100 for voksne, gratis for barn under 12

På nett: Motorhobby.no

BRANNMUSEET: Med jevne mellomrom deltar bilene også på veteranbiltreff rundt i landet. Foto: Morten Holm / Scanpix

Brannmuseet

Dette er drømmemuseet for alle små brannmenn. Det holder til den gamle Grønland brannstasjon, og drives med frivillig innsats av pensjonerte brannfolk og andre ildsjeler. I museet er det biler og utstyr fra Oslos over 150 år lange brannhistorie.

Adresse: Grønnlandsleiret 32, Oslo

Åpningstider: Hver onsdag 11,00 – 14,00. Mulig å avtale tid for grupper.

Priser: Gratis

På nett: Brannmuseet.no

+47 22 68 61 42

+47 98 22 58 29 Ivar Eriksen

SKØYTEHELT: Alle premiene til Oscar Mathisen befinner seg på skøytemuseet Foto: Helge Mikalsen / VG

Skøytemuseet

Skøytemuseet på Frogner stadion har en gedigen samling av skøyter og skøytelignende gjenstander fra oldtiden og frem til i dag. Her er det tusen år gamle beinskøyter, snabelskøyter og skøyter med sko og understell i ett. Her er også skøytene og premiene 1800-tallets storløper Axel Paulsen og 1900-tallets Oscar Mathisen.

Adresse: Middelthunsgate 26, Oslo

Åpningstider: Tirsdag 10–14 og søndag 12–15

Priser: 40 kroner

På nett: Skoytemuseet.no

LUTEFISK: Har også sitt eget museum Foto: Jan Ovind / VG

Lutefiskmuseet

Verdens eneste lutefiskmuseum holder til i samme hus som Akvariet i Drøbak. Museets formål er å «Informere om hvordan livet til en lutefisk arter seg fra fødsel til glovarm tallerken» og hvordan det er å være lutefiskelsker døgnet rundt, året rundt, hele livet igjennom.

Adresse: Havnegaten 4, Drøbak

Åpningstider: Hver dag fra 10,00 til 16,00

Priser: Voksne 40, barn 20, under 4 år gratis.

På nett: Norsklutefiskmuseum.no

FISKEVÆR: Har fått sitt eget museum i Lofoten Foto: Nils Bjåland / VG

Fiskeværmuseet

Norsk Fiskeværsmuseum finner du selvsagt i et av Norges best bevarte og komplette fiskevær. Det ligger i Å, Moskenes, Lofoten. Hovedtemaet her er livet i fiskeværet fra rundt 1840 til 1960, og lofotfiskets utvikling de siste 250 årene. I sommerbakeriet – med steinovn fra 1844 – kan du kjøpe tradisjonelt brød og kanelboller.

Adresse: Å i Lofoten

Åpningstider: Mandag til fredag, pluss helger i sommersesongen

Priser: Voksen 100, barn 60, under seks år gratis.

På nett: Museumnord.no

TØRRFISK: Har fått sitt eget museum i Lofoten Foto: Nils Bjåland / VG

Tørrfiskmuseet

Ved siden av Fiskeværsmuseet har Steinar Larsen åpnet sitt eget private Tørrfiskmuseum.

– Jeg startet museet fordi ingen i Lofoten fortalte om tørrfiskens historie. Fiskeværsmuseet forteller de andre historiene. Vi utfyller hverandre, har han sagt til Lofotposten.

Han holder også foredrag om tørrfiskens historie på norsk, engelsk, tysk, fransk italiensk og spansk. Foredrag fra 1000 kroner for en gruppe.

Adresse: Å, Moskenes

Åpningstider: Tirsdag til fredag 11–16, helgene 11–14 om sommeren

Priser: Voksen 80, barn 40, under 12 gratis. Kaffe og kjeks inkludert i prisen

På nett: Er ikke på nett









SPRENGNINGSARBEIDER: Yrket har fått sitt eget museum.

Fjellsprengningsmuseet

240 meter inn i det rå fjellet ved Hunderfossen vises glimt fra den dramatiske fjellsprengningshistorien. Norsk fjellsprengningsmuseum formidler fjellsprengningens historie gjennom lys, lyd og bilde, der det drypper fra taket inne i fjellet. Dette museet er en del av Norsk vegmuseum, som blant annet inkluderer et kjøretøymuseum og en stor museumspark.

Norsk fjellsprengningsmuseum ble i 2018 tildelt den internasjonale bransjeprisen i «mest innovative konsept i fjell», utdelt på ITAs (International Tunnelling and Underground Space Association) kongress i Kina.

Adresse: Hunderfossvegen 757

Åpningstider: 11,00–17,00 alle dager

Priser: Gratis

På nett: Vegvesen.no











MYRDYRKING OG BUREISING: Historien har fått sitt museum på Smøla.

Myrmuseet

Da Moldstad forsøksgård på Smøla ble nedlagt i 1995, var det slutten på en epoke med satsing på myrdyrking og bureising i Norge. For å ta vare på historien ble Moldstad omgjort til Norsk myrmuseum. I dag presenteres kunnskapen om myrdyrking og den organiserte bureisingen i Norge her.

Adresse: Molstad, Smøla

Åpningstider: 27. juni til 5. august, tirsdag til søndag, 13,00 til 17,00

Priser: Voksen 50, barn gratis

På nett: Nordmore.museum.no

LEPRAMUSEET: Illustrasjon fra 1840-årene av en pasient ved St. Jørgens hospital i Bergen Foto: Lepramuseet St. Jørgens Hospital

Lepramuseet

Dette museet ligger i det historiske St. Jørgens Hospital i Bergen. Lepramuseet forteller om sykdommen spedalskhet og dens historie i Norge, om livet på hospitalet og de berømte norske bidragene til lepraforskningen. Lepraarkivene i Bergen som står på UNESCOs program for verdens hukommelse.

Adresse: Kong Oscarsgate 59

Åpningstider: 10,30 – 15,30 15. mai til 31. august

Priser: 100 for voksne, gratis for barn under 16 år.

På nett: Bymuseene.no

ÆRFUGL: Fuglen og den verdifulle dunen har fått sitt eget museum på Vega. Foto: Øyvind Nordahl Næss / VG

E-huset

Verdens eneste ærfuglmuseum viser tradisjonen med ærfugl som husdyr på en øy med historie 10.000 år tilbake i tid. E-huset ærfuglmuseum ligger i en gammel bryggebygning på Nes. Her kan du leve deg inn i fortellingene om kjærligheten mellom øyfolket og ærfuglen, og kjenne på den deilige, myke ederduna.

Adresse: Nes på Vega

Åpent: Etter avtale

På nett: Visitvega

HERMETIKKMUSEET: Her med merkelapper til sardinbokser. Foto: Hugo Bergsaker / VG

Hermetikkmuseet

Norsk hermetikkmuseum viser produksjon av fiskehermetikk. Det ligger selvsagt i en tidligere hermetikkfabrikk i hermetikkhovedstaden Stavanger. Akkurat nå er det stengt, ikke på grunn av corona, men på grunn av ombygging.

Adresse: Øvre strandgate 88, Stavanger

Åpningstider: Gled deg til senhøst 2020.

På nett: Norskhermetikkmuseum.no

SMÅFLASKER: Investor Kristian Ringnes eier 53.000 miniatyrflasker. Foto: Espen Sjølingstad Hoen VG

Skål!

53.000 miniatyrflasker er samlet på museum i Oslo. Nå skal riktig nok ikke innholdet i disse flaskene drikkes. Dette er investor Kristian Ringnes’ private samling. De stilles ut i Mini Bottle Gallery, som ikke bare er verdens eneste småflaskemuseum, det er også verdens største samling av miniatyrflasker. .

Adresse: Kirkegata 10

Åpningstider: Lørdager og søndager 12,00–16,00.

Priser: Voksen 85, barn 35.

På nett: Minibottlegallery.com

Det finnes hundrevis av morsomme museer i Norge. Hva er din favoritt? Fortell i kommentarfeltet.

Publisert: 02.05.20 kl. 14:10

Mer om Reise Museum

Fra andre aviser