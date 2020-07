GITT OPP: Familien Sæten har gitt opp å prøve å jage campingturister bort fra tomten de eier. Nå ber de heller kommunen sette opp flere toaletter langs veien. F.v: Karoline Sæten, Bjørnar Sæten, Målfrid Romsø Sæten og Jarle Sæten. Hunden heter Rexie (12). Foto: Odin Jæger / VG

Turister gjør fra seg ved turistperle: – Ekkelt

LOEN (VG) Ved siden av camping forbudt-skilt setter nyfrelste norgesturister opp telt for natten. Og bokstavelig talt driter i naturen.

Regjeringen oppfordret til Norgesferie. For lokalbefolkningen i Loen i Vestland føles det som om «alle» har reist til dem.

Langs det turkise Lovatnet er det stappfullt på alle campingplasser. Hoteller finnes bare nede ved Lodalen, der også Loen Skylift ligger. Gondolheisen trakk onsdag til seg 3000 besøkende.







– Her på Loen har det aldri vært så mye folk, sier gårdseieren Jarle Sæten.

Kaotiske tilstander

Sammen med kona Målfrid eier han Breng, en vernet seter som ligger langs vannet. Her flokker alle turistene som kommer for sent seg for å få campingplass litt lenger opp i veien. De parkerer bilen, setter opp telt langs vannet, og står opp tidlig dagen etter for å søke lykken på neste campingplass.

FAMILIEGÅRD: Seteren har vært i familien i generasjoner. Tidligere om sommeren ble kuer jagd opp hit for å melke, men nå er jobben å drive vedlikehold av stedet. Foto: Odin Jæger / VG

Politiet måtte rykke ut for et par dager siden da det var over 72 biler parkert langs vernet natur.

– Jeg vil ikke være den som jager bort, det kan pappa gjøre, sier sønnen Bjørnar.

Allemannsretten gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark i Norge, også på andres private eiendom. Rettigheten er et gratis fellesgode som er en del av den norske kulturarven.

POPULÆRT: På torsdag var det lang kø for å ta gondolheisen opp til Hoven (1011 meter over havet). Coronarestriksjoner gjør også at de ikke kjører med full kapasitet. Foto: Odin Jæger / VG

Turister gjør fra seg overalt

Sætens eiendom er definert som friluftsområde og ikke utmark, en endring Stryn kommune gjorde i fjor. Det gjør at det er ulovlig å telte der.

– Vi vil ha turister i bygda og skjønner at folk er fristet til å ligge her, det er jo en vakker plass, sier Jarle.

De sier de har gitt opp å jage folk bort, for det kommer like mange dagen etter.

Problemet for familien, og andre grunneiere i området er at turistene etterlater seg bæsj og papir overalt.

– Det er ekkelt, sier Jarle.

PARKERT FOR KVELDEN: Det blir kaos når haugevis av turister ikke får plass på campingen og stiller seg langs veien oppover Lovatnet. Foto: Odin Jæger / VG

De har bedt kommunen om å sette opp flere camping forbudt-skilt, og å få på plass toaletter så de ikke gjør fra seg der familien ofte kommer og vedlikeholder.

– Nå må dere se dere godt for, sier Målfrid mens hun tar med VG opp langs stien til seteren. I samme sekund spør hun teltturister som ligger strødd om de har sovet godt.

Familien har et blandet forhold til eksplosjonen av turistene som har kommet. De er stolte av bygda og glade for turister, men de skulle ønske de kunne rydde opp etter seg.

Da hun gjorde i stand til sankthansaften, fant hun en bæsj liggende ved siden av et av gårdshusene.

– De kunne jo tatt med seg en hundepose eller gravd det ned. Skikkelige friluftsfolk tar med spade.

Seteren har vært i mannens familie i generasjoner. Tidligere om sommeren ble kuer jagd opp hit for å melke, men det er det slutt på. Nå er jobben å drive vedlikehold av stedet.

TOK EN SJANSE: Marius Jullum Faanes og Sunniva Sundet fra Trondheim gjorde som mange andre, og satte opp teltet langs veien. I bakgrunnen ser du Breng-seteren. Foto: Odin Jæger / VG

Blant dem som måtte ta til takke med en teltplass langs veien, er Marius Jullum Faanes og Sunniva Sundet. De har brukt toalettet som er satt opp rundt 500 meter unna.

– Vi kom rundt 20–21-tiden i går, og det var fullt overalt, sier Sunniva.

De sier de så forbudt-skiltet, men at de regnet med at det gikk bra fordi det var så mange andre biler der også.

–Vi har ikke fått bot ennå, iallfall, sier Sunniva.

Jarle Sæten tror den innstillingen går igjen hos de fleste: «Hvis du gjør det, gjør jeg det».

FORBUDT: På skiltet står det på norsk og engelsk at du ikke skal campe på eiendommen fordi seteren er et vernet naturområde. Foto: Privat

Ordfører i Stryn Per Kjøllesdal (Senterpartiet) erkjenner at situasjonen er kaotisk i sommer og at det er lite å gjøre med ulovlige campere som forsøpler.

– Sånn som situasjonen ble i år, får vi ikke tid til å gjøre det vi bør gjøre, nemlig å legge til rette for mer campingmuligheter i Loen.

Han legger til at kommunen satte opp et toalettanlegg med fire toaletter langs veien, 500 meter fra seteren.

Han sier at de bare for en måned siden regnet med at det ikke kom noen turister. Så eksploderte det.

– Mange kommer uten å ane hvordan de setter opp teltet. De står med teltet i den ene hånden og bruksanvisning i den andre.

Han synes det er fint at turister vil oppleve Loens natur, men sier det er synd at folk ikke bryr seg om forbudsskiltene fordi Breng er et veldig spesielt setermiljø.

– Det er ikke akseptabelt. Hvis de hadde fulgt normal folkeskikk ville vi unngått dette. Jeg tror noe av problemet er at mange ikke har erfaring med hvordan man oppfører seg i frimark. Du skal ikke legge igjen ekskrementer eller noe annet.

Instagram-boom

Grunneierne merker seg en eksplosjon av nye, uerfarne turister og tror det kommer av Instagram: folk og «påvirkere» som legger ut bilder som sprer seg som tørt gress på nettplattformen.

SENE DAGER: Ekteparet Beinnes driver Sande camping. Mens de forteller at kombinasjonen corona og instagram-innlegg har påvirket masseturismen, ramler det klokken 23:30 inn enda en turist. Hun er en av 50 de må avvise daglig. Foto: Odin Jæger / VG

Det har også flere campingplass-eiere og lokalkjente VG har snakket med, merket seg.

Ekteparet Turid Sande Beinnes og Magne Beinnes driver Sande camping. Mens de forteller at kombinasjonen corona og instagram-innlegg har påvirket masseturismen, ramler det klokken 23:30 inn enda en turist. Hun er en av 50 de må avvise daglig.

På Helset camping to kilometer inn fra seteren til Sæten, ble Per Bjarte Myren spurt av en som gjerne ville ha plass på den fulle plassen, om de kunne slippe henne inn hvis hun reklamerte for stedet på Instagram. Det takket han nei til.

Sønnen til Per Bjarte, driver campingen og sier de må avvise folk allerede fra 12–13-tiden.

– Det er kø fra 07:30. Vi har bare ikke kapasitet.

STAPPFULLT: Helset camping må sende bort folk hver dag. Nå vil de utvide. Foto: Odin Jæger / VG

Han merker seg at det er flere førstegangscampere i år enn tidligere, utifra hvordan folk oppfører seg på campingplassen og spørsmålene de stiller. De har bare 40 campingplasser og sier at de til neste år vil de søke kommunen om å få utvide kapasitet så de får ta inn tredobbelt av det de har i år.

Ble sammen dagen landet stengte ned

Eskild Nordby og Christine Hansen bor i Oslo og er på Norgesferie for første gang.

– Det er vi som ville dratt på Gran Canaria, åpner Eskild med. Hvis det ikke hadde vært for coronaviruset da.

– Vi hadde vel ikke dratt på norgesferie nei, men jævlig glad vi gjorde det.

De møttes på vei hjem fra byen rett før coronaviruset brøt ut. Dagen de ble sammen er nokså spesiell.

HELL I UHELL: Eskild Nordby og Christine Hansen ble sammen under corona og er på norgesferie for første gang. Foto: Odin Jæger / VG

– Vi tenkte at dagen man blir sammen på er en dag å huske, så kanskje vi bare skal si 12. mars, sier Eskild, om dagen Norge stengte ned.

Flere av de fastboende VG møter på, snakker om en ny generasjon campingturister: De reiser ut med telt eller leier seg en bobil for første gang, uten mye forkunnskap om hvordan man setter opp telt eller forholder seg til en campingplass og tenker at det ordner seg på en eller annen måte. De tror at de uerfarne leter etter «friluft med utsikt», som i Loen, mens mange av de etablerte møtes på de store campingplassene rundt omkring.

les også De tyske turistene er på plass i Norge: – Godt å være tilbake i Oslo

Kroatia byttet ut med Loen

KOMPISTUR: Vennegjengen droppet Kroatia til fordel for Loen. – Du er mindre bakfull og våkner frisk, sier Stian Helgerud. Marius Rust, Espen Helgerud, Simen Terum, Stian Helgerud. Bak: Ole Morten Dalen. Foto: Odin Jæger, VG Foto: Odin Jæger / VG

Også en kompisgjeng fra Hokksund er glade de benyttet muligheten til å se hva Norge har å by på og er overrasket over at man ikke må lenger bort enn 5–6 timer fra Oslo for å se dette landskapet.

Det er første gang også de er på norgesferie.

De har slått opp telt helt nede ved vannet på campingplassen, drikker brus og hører på musikk fra en kjøleboks med integrerte høyttalere. En av kompisene sover i teltet.

– Jeg tror ikke vi ville vært her uten corona nei. Planen var Kroatia. Nå er vi mindre bakfulle og våkner opp friske, sier Stian Helgerud.

