«DOWN UNDER»: Melbourne er en sjarmbombe av en by og har et imponerende kjøkken. Foto: maydays / Moment RF

Spis deg lykkelig i matmekkaet «Down Under»

MELBOURNE (VG reise) Melbourne er Australias kulinariske og kulturelle hovedstad, og likevel har vi en tendens til å overse byen til fordel for storesøster Sydney. Her ligger kafeene tett i tett, og folk går mann av huse for å spise Australias vakreste frokoster ute.

Nå nettopp

– Jeg håper dere er sultne! sier frokostkelneren på Flinders Hotel, bare en time sør for Melbourne.

Han varter opp med nystekte solskinnsegg, ferskbakt brød og jordbær fra Sunny Ridge Strawberry Farm. Det er en søvnig morgen på halvøya med det vakre navnet Mornington Peninsula, og vi skal straks ut på vinsmaking – på hesteryggen.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Les også: Slik vil reisebransjen gjøre verden til et bedre sted.

HIMMELSK BRUNSJ: Cape Grim-biff fra Tasmania med askesvart brød er en av favorittene på The Kettle Black. Foto: Vibeke Montero

Gastronomisk drømmedestinasjon

Men mer om det senere, for selv om det er deilig med sløve morgenstunder på Mornington, så er det storbyen Melbourne som er den naturlige innfallsporten til landsdelen Victoria lengst sør i Australia. Melbourne er først og fremst kjent som Australias matmekka, og har for lengst befestet seg som en gastronomisk drømmedestinasjon for dem som reiser med smakssansen som kompass.

Rikdom på kjøkkenet

Melbourne har en annen atmosfære enn storesøster Sydney. Kanskje fordi byen opplevde enorme rikdommer under et av verdens største gullrush på 1850-tallet, samtidig som at andre australske byer ble bygd opp av fattige straffanger. I dag er gullårene for lengst tømt, og rikdommen har forflyttet seg til byens mange kjøkken.

Det finnes over 2300 kafeer og restauranter innenfor Melbournes bygrense, og du trenger aldri å gå langt for et realt koffeinkick eller et fantastisk måltid. Godt hjulpet av et landbruksvennlig jordsmonn utenfor storbyen, er Melbourne så å si selvforsynt med ferske råvarer.

Les også: Roadtrip i Australia: Fra Sydney til Brisbane

INSTAGRAMVENNLIG: Kokken Jesse McTavish på The Kettle Black har forstått at han ikke trenger å reklamere, ettersom rettene hans triumferer på Instagram. Dette er en pannekake med ricotta, bær og lønnesirup – toppet med rosa sukker. Foto: Vibeke Montero

Australias beste frokostkokk

– I Melbourne går vi ut og spiser til alle døgnets tider, sier Jesse McTavish, som driver tre av byens beste kafeer; The Kettle Black, Top Paddock og Nómada.

Han er kjent som Australias beste frokostkokk, og er stolt av å tilberede frokostretter som er minst like vakre som de er smakfulle.

– Instagram, vet du, blunker den sjarmerende kokken som har over 70.000 følgere bare på The Kettle Black.

Så du denne? Backpacking for nybegynnere

Han retter en stor takk til de greske og italienske immigrantene som brakte kafékulturen med seg til Melbourne på midten av 1900-tallet.

– Uten dem hadde ikke mitt livsverk som kafékokk vært mulig, sier han.

HØY TRIVSELSFAKTOR: Melbourne har blitt kåret til verdens beste by å bo i av The Economist syv år på rad. Foto: Vibeke Montero

Yndig storby

Selv om Melbourne er en stor by, så oppleves den ikke slik. Sentrum er preget av smale «lanes» og elegante arkader der du føler at du er i Londons Soho eller det parisiske bohemdistriktet Marais. Noen av de koseligste smugene er Centre Place, Degraves Street og Crossley Street.

Overalt går kaffekvernene på høygir, og det er ingen tvil om at australierne mestrer kunsten å sitte på kafé i timevis. Det hviler en europeisk stemning over bybildet, kombinert med lokalbefolkningens milde lynne. Og ingen steder er dette mer merkbart enn i det trendy strøket Fitzroy. Det er ikke mer enn ti år siden dette strøket var kriminelt belastet med bordeller, mord og ran, men nå er det hit du skal for å ta pulsen på alt som skjer. Nye restauranter åpner stadig, og det kryr av nisjebutikker, gallerier, vintagebutikker og kunstutsalg. Et eldorado for urbane gleder.

Les også: Fem nabolag du bør oppleve i Tokyo

DET GODE LIV: Montalt er en av Morningtonhalvøyas mest prestisjefylte vingårder. Her kan du nyte vin, god mat og en vakker skulpturpark mellom vinrankene. Foto: Vibeke Montero

Storbyens lekegrind

Men tilbake til Mornington Peninsula, som ligger som en godt bevart hemmelighet en time sør for storbyen. Halvøya kalles gjerne for Australias svar på The Hamptons utenfor New York, og mange henter også frem Middelhavsreferansene når de skal beskrive dette privilegerte området. Det er ikke så rart. Vegetasjonen er preget av gamle pinjetrær, olivenlunder og vinstokker, og solen kaster sine stråler over lekre yachthavner og velstelte golfbaner.

Halvøya har finjustert begrepet «det gode liv» med alt det innebærer av badestrender, små båthus, seilbåter, naturlige kilder, vakre vingårder, mikromeierier, sjokoladeprodusenter og håndplukket, økologisk frukt og grønt. Det er rett og slett et sted å senke skuldrene og skumme fløten av livet.

VRINSKENDE SKÅL: Artikkelforfatter Vibeke har sansen for rideturen som går fra vingård til vingård gjennom Mornington Peninsulas vakre natur. Foto: Andrew Samir

Vinsmaking på hesteryggen

– Mange er ikke klar over at Mornington er en egen vinregion, forklarer guiden Steve fra Bunyip Tours.

Det er først og fremst Chardonnay- og pinot noirdruer som dyrkes, og de nyter godt av kjølig luft fra det kalde Sørishavet. Vinproduksjonen her skjøt for alvor fart mot slutten av 1970-tallet, og mange sammenligner vinene med fransk Burgund. Da sier det seg selv at det hører hjemme med et vingårdsbesøk med tilhørende smaking.

PS: Dette er reisemålene du bør unngå i 2020

For å gi opplevelsen en australsk vri, skal vi ri fra vingård til vingård med Horseback Winery Tour. Opplegget koster tusen kroner per person, og det kreves ingen forkunnskap om riding for å delta. Hestene går omtrent på autopilot, og vi noterer at det føles ekstra enkelt å trave etter et glass vin på første vingård T’Gallant.

MORNINGTON PENINSULA: Denne vakre halvøya en time sør for Melbourne er Australias svar på Middelhavet. Foto: Vibeke Montero

Maritim lykke

Etter tre timers ridetur med innlagte smakepauser, er det ingen grunn til å stoppe. Vi fortsetter til Montalto, denne gang i bil, som er en vakker vingård med en tilhørende restaurant. Sukk, så deilig det er å feriere i et vinproduserende land! Det er bare å lene seg tilbake og nyte synet av vinstokkene utenfor panoramavinduene i restauranten mens vi serveres nydelig mat og selvsagt, egenprodusert vin. Dette er halvøya som vet å ta vare på sine besøkende.

Les også: På strandferie i Amazonas

Men alt handler likevel ikke om mat og vin. Mornington har milevis med deilige strender, og selv om de ikke hadde slått Sydneys strender i en skjønnhetskonkurranse, så er det noe deilig avslappet med stemningen her. Som små fargerike sukkertøy står båthusene på rad og rekke. De var opprinnelig bygd for å romme en båt, men mange har omgjort «badeboksen» – som de kalles på folkemunne, til knøttsmå, maritime krypinn. Veldig sjarmerende!

Mornington og Melbourne er Australias M & Ms, en uimotståelig kombinasjon du bør sette av tid til hvis du skal «Down Under».

VINREGION: Mornington Peninsula er en godt bevart hemmelighet, og passer perfekt for deg som er glad i god vin. Her fra vingården T'Gallant. Foto: Vibeke Montero

Fire kulinariske høydepunkter

The Kettle Black: Frokost og lunsjkafé som har vært en trendsetter når det gjelder å servere mat som er like vakker som den er god. Ligger i hjertet av Melbourne. Adresse: 50 Albert Road

Cumulus Up: I første etasje ligger den prisbelønnede restauranten Cumulus Inc, og i overetasjen ligger vinbaren Cumulus Up som også serverer mat. Her er det utrolig koselig med murvegger og dempet belysning, og en av Melbournes beste utvalg av vin. Det anbefales å reservere bord. Adresse: 45 Flinders Lane

Les også: Barossa Valley: Smaken av Australia

Montalto: Vingård på Morningtonhalvøya med egen restaurant der det serveres nydelig mat til gårdens egne viner. Sitt utendørs på solskinnsdager med utsikt over vinstokkene og skulpturparken. Adresse: 33 Shoreham Road, Red Hill South

Manhattan in Mornington: Perfekt italiener for en enkel lunsj eller middag når du ikke orker å pynte deg. Forvent saftig sjømat og hjemmelagde pizzaer. Adresse: 55 Barkly Street

SOLNEDGANGSDRINK: På Rooftop Bar er det god stemning når lokalbefolkningen er ferdig på jobb og gjør seg klar for en kveld på byen. Foto: Vibeke Montero

Her kan du bo

The Blackman er et kunsthotell i Melbourne med store rom og høy standard. Pris: Dobbeltrom fra 1200 kroner per natt. Adresse: 452 St Kilda Road

Park Hyatt Melbourne er et delikat luksushotell med sentral beliggenhet både i forhold til trendy Fitzroy og sentrum. Pris: Dobbeltrom fra 2000 kroner per natt. Adresse: 1 Parliament Square, off Parliament Place

Flinders Hotel er en praktisk og komfortabel base for utforskning av Morningtonhalvøya. Pris: Dobbeltrom fra 1200 kroner per natt. Adresse: Corner Cook & Wood Streets

Les også: Oppfyll luksusferiedrømmen på Sri Lanka

Jackalope er et boutiquehotell på Morningtonhalvøya som oser livsstil. Det finnes bare 46 rom, og alt fra den svarte, elegante fasaden til nøye kuraterte kunstverk gir deg en følelse av å ha sjekket inn i paradiset. Pris: Dobbeltrom fra 4000 kroner per natt. Adresse: 166 Balnarring Road

«BADEBOKSER»: Disse små badehusene kalles badebokser, og pryder kysten av Mornington Peninsula. Foto: Vibeke Montero

Slik reiser du

Den enkleste ruten til Melbourne er å fly via Dubai med Emirates. Du kan også fly med Thai Airways, Singapore Airlines, KLM og British Airlines, men da med andre mellomlandinger.

For å komme til Mornington Peninsula trenger du en leiebil. Det tar cirka en time å kjøre, avhengig av trafikk.

Les også: Kunsten å reise med langdistansefly

Turoperatører:

Australiareiser har spesialisert seg på nettopp Australia, og har mye verdifull kunnskap å øse av når de skreddersyr reiser. www.australiareiser.no

Benns organiserer både gruppereiser og privatreiser til Australia. www.benns.no

Orkidéekspressen har lang fartstid som reisearrangør som skreddersyr reiser til eksotiske destinasjoner. www.orkide.no

Få reiseinspirasjon ved å følge @vgreise på Instagram. Hvis du tagger bildet ditt med #vgreise er det mulig vi reposter det.

Publisert: 30.12.19 kl. 10:44

Mer om

Flere artikler