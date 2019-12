HONG KONG: Turister fotograferer skyline i verdens mest besøkte by. Foto: ANTHONY WALLACE / AFP

Verdens mest besøkte byer 2019

Turistene lar seg ikke skremme av tåregass eller demonstrasjoner i Hongkong. I år som i fjor topper denne byen listen over byer i verden med flest utenlandske turister. Samtidig opplever indiske og tyrkiske byer sterk turistvekst.

Det viser den årlige rapporten fra Euromonitor International som hvert år analyserer internasjonale ankomster til flyplasser i 400 byer verden over.

Selv om besøket til Hongkong har gått noe ned det siste året, kan ingen rokke ved denne byens førsteplass. I fjor besøkte 29,8 millioner turister Hongkong. I år ligger det an til å bli 26,7 millioner.

Se lister over de mest besøkte byene lenger ned på siden.

Økende turisme i verden

Det totalet antallet internasjonale turistankomster i de 400 analyserte byene øker for hvert år. I 2019 vil vi lande på 1,5 milliarder. Det er en økning på 4,2 prosent fra 2018, ifølge Euromonitor.

VG reise har tidligere skrevet om populære reisemål som er rammet av overturisme og om reisemålene du bør unngå i 2020

Blant de 15 mest besøkte byene i verden er Hongkong den eneste som har hatt noe tilbakegang fra 2018 til 2019. Alle de andre øker. De som øker aller mest er Dehli og Mumbai i India. Men Tyrkia er også et land med sterkt turistvekst. Både Istanbul og Antalya er inne på topp 15 av verdens mest besøkte byer, begge med en betydelig økning i antall utenlandske turister i år.

Internasjonale ankomster

Listene viser antall utenlandske turister som har kommet til flyplassene og blitt i landet i minste 12 timer, men ikke lenger enn 12 måneder: De viser det totale antallet for tidigere år og estimerte anslag for 2019.

Asia er sterkt representert på denne listen. Blant de 100 mest besøkte byene i verden er 43 asia. Det har vært en jevn økning i asiatiske byer på listen fra 34 i 2013, til 43 i år, skriver Euromonitor i rapporten.

Etter Hongkong på førsteplass kommer Bangkok som nummer to, mens London er den første ikke-asiatiske byen på en tredjeplass.

LONDON: Den mest besøkte byen utenom Asia Foto: Fredrik Solstad / VG

Verdens 15 mest besøkte byer

Liste basert på faktiske internasjonale ankomster i 2018 og estimert antall for 2019:

Hongkong: 29,3 mill. i 2018 / estimert 26,7 mill. i 2019. Bangkok, Thailand: 24,2 mill. i 2018 / estimert 25,8 mill. i 2019. London, England: 19,2 mill. i 2018) / estimert 19,6 mill. i 2019. Macau, Kina: 19 mill. i 2018 /estimert 20,6 mill. i 2019. Singapore: 18,6 mill. i 2018 / estimert 19,8 mill. i 2019. Paris, Frankrike: 17,6 mill. i 2018 / estimert 19,1 mill. i 2019. Dubai, Emiratene: 16 mill. i 2018 / estimert 16,3 mill. i 2019. New York City, USA: 13,6 mill. i 2018 / estimert 14,0 mill. i 2019. Kuala Lumpur, Malaysia: 13,4 mill. i 2018 / estimert 14,1 mill. i 2019. Istanbul, Tyrkia: 13,4 mill. i 2018 / estimert 14,7 mill. i 2019. Delhi, India: 12,6 mill. i 2018 / estimert 15,2 mill. i 2019. Antalya, Tyrkia: 12,4 mill. i 2018 / estimert 13,3 mill. i 2019. Shenzhen, Kina: 12,2 mill. i 2018 / estimert 12,3 mill. i 2019. Mumbai, India: 10,6 mill. i 2018 / estimert 12,4 mill. i 2019.

ISTANBUL: Både byen og Tyrkia som helhet opplever sterkt turistvekst nå. Dette er utsikten fra 35. etasje på Hotel Hilton med utsikt over byen og Bosporos – Europa og Asia. Foto: Jørgen Braastad / VG

Tyrkia-boomen fortsetter

Listen over de mest besøkte europeiske byene viser at Istanbul og Tyrkia hadde en enorm vekst i fjor, på henholdsvis 25,2 og 31,2 prosent. Selv om veksten ikke er like enorm i år, er disse byene fortsatt blant dem med flest internasjonale ankomster og fortsatt stor vekst. Ankomstene til Antalya omfatter også turister langs mye av kysten mot Middelhavet.

Sommeren 2019 kunne du fly direkte fra Norge til fem ulike flyplasser i Tyrkia. Vi skrev da både om de populære reisemålene i landet og om Tyrkernes eget «hemmelige» badeparadis.

Dette er Europas mest besøkte byer

London, England: 19,2 mill. ankomster i 2018 / Estimert 19,6 i 2019 Paris, Frankrike: 17,6 mill. ankomster i 2018 / Estimert 19,1 mill. i 2019. Istanbul, Tyrkia: 13,4 mill ankomster i 2018 / Estimert 14,7 mill. i 2019. Antalya, Tyrkia: 12,4 mill. ankomster i 2018 / Estimert 13,3 mill. i 2019. Roma, Italia: 10,1 mill ankomster i 2018 / Estimert 10,3 mill. i 2019. Praha, Tsjekkia: 8,9 mill ankomster i 2018 / Estimert 9,2 mill. i 2019. Amsterdam, Nederland: 8,4 mill ankomster i 2018 / Estimert 8,8 mill. i 2019. Barcelona, Spania: 6,7 mill. ankomster i 2018 / Estimert 7,1 mill. i 2019. Milano, Italia: 6,5 millioner ankomster i 2018 / Estimert 6,6 mill. i 2019. Wien, Østerrike: 6,4 mill. ankomster i 2018 / Estimert 6,6 mill. i 2019.

Publisert: 18.12.19 kl. 09:08

