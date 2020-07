SKJELLVIKA: Bortenfor den finkornede sandstranden ligger Anita Krohn Traaseths favoritt-badested i Sandefjord. Foto: Mona Langset / VG

Min sommerby – Anita Krohn Traaseths Sandefjord

Hun hopper lett fra stein til stein på glattskurte svaberg når hun viser veien til sin ungdoms badeparadis i Sandefjord.

Nå nettopp

I sommer intervjuer vi kjente mennesker om deres beste tips og personlige minner fra byen de har tilbrakt mange somre i.

– Skjellvika er helt nydelig, sier Anita Krohn Traaseth, i det vi går forbi den finkornede sandstranden og fortsetter rundt odden, til området der stupebrettet er. Der er det også et rødmalt 17-tall på fjellveggen som viser hvor stedets tøffinger hopper i sjøen fra 17 meters høyde. Stedet blir kalt Møyern.

Anita Krohn Traaseth (48) Direktør for programvare og outsourcing og administrerende direktør i Hewlett-Packard Norge 2009–2014

Administrerende direktør i Innovasjon Norge 2014–2019

Har nylig ledet regjeringens rådgivende utvalg for innovasjon og vekst i grøntsektoren. Grøntutvalget leverte sin rapport i mars 2020.

Jobber nå for EU, eneste norske medlem av EIC (European Innovation Council), en europeisk variant av Innovasjon Norge med et budsjett på rundt 100 milliarder

Styremedlem i Bocuse d'Or Norge samt styreleder/verv i flere vekstselskaper

Skriver for tiden oppfølger av bestselgerboken Godt nok for de svina: en leders refleksjoner om mot, sårbarhet og troverdighet fra 2014,

Debuterte som skjønnlitterær forfatter høsten 2019 med romanen Kamel uten filter (Aschehoug)

Driver mentorpodkasten «Godt nok for de svina» i samarbeid med Fremantle podcast Vis mer

fullskjerm neste SKJELLVIKA: Nå har hun sluttet med å stupe, men synes fortsatt at dette er det fineste området å bade i Sandefjord.

Den tidligere toppsjefen i Innovasjon Norge, forfatteren og næringslivslederen har vokst opp i Sandefjord, og har selvsagt hoppet fra 17-metersmerket på fjellet selv. Men det er lenge siden. I dag nøyer hun seg med å kjenne på svikten i stupebrettet, uten å lande i sjøen. 48-årige Anita er ikke like glad i å hoppe fra store høyder som 18-åringen var. Men Skjellvika er fortsatt det fineste stedet å bade.

I dag bor hun i Oslo sammen med ektemannen og tre døtre. For et år siden kjøpte familien et 100 år gammelt hus i hennes barndoms by. Et hus med utsikt over hele byen og fjorden som er Anita Krohn Traaseths ultimate sommerparadis.

UTSIKTEN: Fra sitt nyoppussede 100 år gamle hus, ser hun byen og sjøen. Foto: Anita Krohn Traaseth

Hvorfor er det fint å være her om sommeren?

– Først og fremst fordi det er barndomsbyen min, med mange gode minner fra lange, late dager på hvite sandstrender, solvarme svaberg og en fantastisk skjærgård.

Helt objektivt, Sandefjord er beviselig den kommunen med mest sommersol i landet vårt, basert på 30 års målinger på 90 værstasjoner.

fullskjerm neste SKJELLVIKA: Anita Krohn Traaseths sommerparadis.

Hva er den fineste uteserveringen her?

– Restaurant Brygga 11 med Geir Skeie i spissen, vinner av Bocuse d’Or i 2009 og en av verdens beste sjømatkokker. Det er et opplagt sted når du vil spise ute i byen vår.

Når du kommer med båt etter en deilig dag på fjorden er det også godt å ta en trøffelpizza på Pir 4 eller en Ouch 2.0 burger på Beist i Prinsen gate.

BRYGGA 11: Førstevalget til Anita Krohn Traaseth når hun spiser ute i Sandefjord. Foto: Mona Langset / VG

Ellers er den ultimate uteserveringen her å ta med Norges beste sjømat fra Brødrene Berggren, en av landets eldste fiskeforretninger, ut på en holme og spise den der.

Din beste matopplevelse her om sommeren?

– De aller, aller beste matopplevelsene er det min søster som står for når hun samler familien til sitt Sandefjordshjem i Hystadveien, da vanker de deiligste retter og smaker.

– Ellers kan jeg anbefale alt av sjømat fra fiskeforretningen Brødrene Berggren, brød og bakervarer fra den franske bakeren Maison Grabot i Kongens gate - de har enorme skolebrød - og indisk takeaway fra Kismat på Kilen på sløve kvelder når man ikke gidder å lage mat selv.

fullskjerm neste SJØMAT: Brødrene Berggren vegg i vegg med restaurant Brygga 11, har mye fristende

Hvor liker du best å bade?

– Ute i fjorden, fra båten og på Skjellvika. Her hoppet jeg fra 17- meteren for første gang da jeg var rundt 13 år.

– I sommer skal jeg teste det splitter nye bybadet, «Strømbadet». Sandefjord har en lang historie som kurbad og badeby med mange hvite sandstrender å velge mellom.

Hvor tar du med en venn som ikke har vært her før?

– Åh, det er mange steder. Til helgen kommer en venninne fra Ulsteinvik på besøk, og da skal vi innom Brødrene Berggren for å handle reker, vi skal på Skjellvika for å bade, gå tur i skulpturparken på Midtåsen, på konsert i Kurbadhagen, litt shopping på lørdag, innom kunstner og gullsmed Sophia Brand og den lille designbutikken med nytt og gammelt i Kongens gate som heter Nr. 9.

– Vi skal ta en frappino hos Håndverkeren kaffebrenneri, og hvis været holder, en båttur på søndag. Da skal vi ut på «The Fockers Island,» oppkalt etter filmen Meet The Fockers med Robert De Niro, som jeg ikke har tenkt å gi koordinatene til. En liten perle ytterst i fjorden.

fullskjerm neste NUMMER 9: Designbutikk med nytt og gammelt (helt fra 1700-tallet). Sylvi Skagen som står bak disken eier og driver butikken, mens Laila Kaysen er fast kunde.

Hva er den beste kulturopplevelsen i byen?

– Sandefjord har et variert kulturprogram, som gjør kulturlivet rikt. Det er alt fra sommershow med kjente artister på Park Hotel, til Fjordfesten, visesang og klassiske konserter i verdensklasse i kulturkirken Sandefjord, på Midtåsen eller på Kurbadhagen.

– Sist uke var det åpning av festivalen FjordClassics i Sandefjord kulturkirke – der jeg er konfirmert – med noen av Edvard Griegs mest kjente kammermusikkverk. Med Henning Kraggerud og Camilla Kjøll på fiolin, Lars Anders Tomter på bratsj, Sandra Lied Haga på cello var det en stor opplevelse. Fredag var det konsert med Bjørn Eidsvåg i Kurbadhagen. Byen inviterer til ulike kunstutstillinger, litteraturprogram, Hjertnes kino, skatepark og svømmehall.

fullskjerm neste SANDEFJORD KULTURKIRKE: Ikke bare et kirkerom, men også en konsertarena.

Ditt uforglemmelige sommerminne i byen?

– Jeg er jo født og oppvokst i Sandefjord, og har mange uforglemmelige sommerminner. Det jeg tenker intuitivt på er den sommerdagen i juni, i 1990, da barndomsvenninne Katrin og jeg markerte avslutning på 13-års skolegang ved å ta et bilde der vi hoppet foran Hvalfangstmonumentet i pur glede. Vi var på vei til Paris og den store, ukjente verden lå foran oss.

HVALFANGSTMONUMENTET: Bildet av de hoppende venninnene finnes ikke lenger, men monumentet består. Foto: Mona Langset / VG

Ditt flaueste sommerminne?

– Altså. Jeg har en særdeles kort karriere som jordbærplukker. Å stå opp klokken 05.00, sykle til Helgerød fra Virik var for tøft for en trøtt 12-åring. Så en dag kom jeg ikke lengre enn til garasjen. Jeg la meg rett og slett i baksetet i bilen til mamma og sov. Rundt lunsjtider kom jeg ruslende inn i huset, litt skamfull, men mamma ante ingenting, hun hadde nettopp stått opp selv. Det tok noen år før jeg turte å fortelle henne dette, og vi har ledd godt av den historien i ettertid.

Hvor finner man sommerflørten i Sandefjord?

– På dette området er jeg ikke helt oppdatert, nå som jeg nærmer meg 50 år og er godt gift. Da jeg var yngre var det strendene, spesielt Vøra og de nye utestedene på brygga.

Hvor er det fineste stedet å se solnedgangen her?

– På en hvilken som helst holme i fjorden. Lyset i Sandefjord er magisk.

Hva gjør du i sommer?

– Er i Sandefjord vel! I det gamle huset som vi har pusset opp er det god plass til alle barna, og til deres venner også, så fremtidens somre skal tilbringes her.

fullskjerm neste PROVENCE: Skogholtet i Skjellvika minner Anita Krohn Traaseth om Provence i Frankrike.

Publisert: 12.07.20 kl. 07:21

