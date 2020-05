SEIL: Segla (640 moh.) på Senja har fått navnet sitt fordi toppen ser ut som et seil fra havet.

Til topps på Senjas seil

Det er vel ikke nubbesjanse til å komme opp på den toppen uten klatreutstyr og guide? Turmakkeren ser betenkt på den spektakulære toppen Segla (640 moh.) Men fjellet viser seg å være mer overkommelig enn det ser ut.

Høytrykket er stabilt, solen skinner og turantrekket er T-skjorte, kortbukse og joggesko. Dermed har vi latt oss lokke til denne spektakulære toppen på en av Senjas «fingre» mot nord.

– Den er slett ikke så vanskelig som det ser ut til, sier lokalkjente. Rundt to kilometer, men 600 høydemeter. Under en times gange fra bilen ved Fjordgård står vi derfor på toppen og skuer utover en natur som tar pusten fra den mest blaserte. Bratt er det, men selv folk med smårollinger i bæremeis møter vi oppe på Segla.

TIDLIG KRØKES: Dagens yngste på toppen av Segla på Senja var toårige Frida fra Østerrike. Foto: Tom Helgesen

Mange høydemeter på kort tid

Nå er kanskje ikke 640 moh. noe å skryte av til blaserte tinderanglere, men du får sug i magen likevel. Spesielt om du legger deg på kanten på toppen og kikker rett ned i Mefjorden og havet 640 meter under deg. Definitivt ikke noe for folk med høydeskrekk!

Stien fra startstedet ved Fjordgård ved Ørnfjorden er grei å finne. Det går nokså kjapt inn i bjørkeskogbeltet før du kommer til et lite platå uten særlig vegetasjon der det flater ut litt etter drøye to kilometer. Her kan det være greit med en liten pause, for det har vært mange høydemeter på kort tid.

HØYT: Fra toppen av Segla (640 moh.) på Senja stuper det rett ned i Mefjorden, og derfor må Gry Mile Jakobsen selvsagt titte over kanten. Foto: Tom Helgesen

Senjas svar på Preikestolen

Noen kaller Segla for Senjas svar på Preikestolen i Rogaland. Vel, det kan i hvert fall ikke være på grunn av Preikstolens flate topp, for den eksisterer nemlig ikke på Segla. Utsikten er imidlertid majestetisk fra begge disse turistmålene i nesten hver sin ende av landet. For øvrig er det viktig å holde seg til høyre når du nærmer deg toppen. Det er røde merker langs stien, men de er ikke like lette å finne over alt. På solskinnsdager er du heller ikke alene her, så gå forsiktig. Hvis du løsner noen steiner, kan de fort trille nedover stien og treffe andre mennesker.

BRATT: Ingen fordel med høydeskrekk hvis du ønsker å komme på toppen av Segla (640 moh.) på Senja. Foto: Tom Helgesen

Ser ut som et seil

Navnet Segla komme rett og slett av at toppen ser ut som et seil fra havet, altså et fint landemerke for fiskere og andre som ferdes til sjøs. Da vi var på toppen i knallflott og varmt sommervær, var det uproblematisk og ingen klatring eller sikring med tau var nødvendig. Men det blir helt klart mer utfordrende hvis det er vått og glatt. Ja, med tåke i tillegg er ikke dette noe turmål for den gjengse fotturist. Segla er helt klart best egnet i godvær.







HVIL: En pust i bakken på vei mot Segla med Fjordgård nede ved Ørnfjorden og fjelltoppene Keipan (660 moh.), Grytetippen (885 moh.) og Keipen (938 moh.) i bakgrunnen.

Nytt fremstøt mot ny topp

– Toppen i sør ser jo også fristende ut så lenge dette været holder seg, mener turkameraten etter at panoramautsikten fra Segla mot fjell, fjord og hav er vel «fortært». Ved nærmere studie av kartet, ser vi at det er Barden (659 moh.). Kartet viser imidlertid ingen sti langs kanten der det er kortest vei og færrest høydemeter å miste. Med det blotte øyet kan vi faktisk se det går et slags tråkk eller antydning til sti ganske langt bortover ryggen før det ser mer steinete og rufsete ut.

– Vi kan jo bare snu hvis det blir for bratt og farlig, sier hun, men innerst inne vet hun at det aldri blir aktuelt å snu.

Gry Mile Jakobsen på tur mellom toppene Segla (640 moh.) og Barden (659 moh.) med Mefjorden i bakgrunnen. Foto: Tom Helgesen

På alle fire

Vel, som sagt, så gjort. Med svimlende utsikt, især mot vest, er neste turmål toppen av Barden. Stien forsvinner litt der det blir for steinete mot slutten av oppstigningen, og dette er heller ingen anbefalt trasé for folk med noe snev av høydeskrekk. Nå må vi også bruke både bein og armer samtidig for å komme opp, men ingen farlige steder hvor det føles ubekvemt. På Barden er også utsikten flott, for det er vakkert fra Senjas mange fjelltopper. Også her møter vi fjellvandrere på tur, lokalbefolkning og turister kjenner sin besøkelsestid i slikt sommervær!

Moderate avstander

Nedstigningen fra Barden er også grei å følge. Ved de myrete partiene mot Storevatnet er det til og med lagt ut en rekke treklopper, så vi klarer å holde oss tørre på beina selv med joggesko. Nede ved Fjordgård viser skiltet til Barden tre kilometer, og det er derfor ikke noen voldsomme avstander å snakke om. Det er høydeforskjellene som brenner kalorier her, ikke distansene. Med stabilt høytrykk er det egentlig bare å plukke ut neste turmål på Senjas nesten utallige fjelltopper. På sommeren kan du til og med nyte utsikten i midnattssol!

HAMN: Her er det mulig både å spise og å sove. Foto: Dag Fonbæk / VG

Her kan du spise på Senja

Spiseriet: Følger du Nasjonal turistvei kommer du til Spiseriet på Hamn. God lokal mat helt i vannkanten med storslått utsikt over havnen og fjellene rundt. Adresse: Hamnveien 1145, Skaland

Salteriet: Den nyåpnede restauranten på Mefjord brygge er innredet med gjenstander og bilder fra lokal kystkultur. Menyen har fokus på lokal mat og Nord-Norske tradisjoner meg egen vri. Adresse: Mefjordvær, Senjahopen

Skagi Senja Hotel & Lodge. Rimelig og god mat på Skaland, som ligger på den spektakulære vestsiden av øya.

Her kan du bo

Fjordbotn camping: Rimelig overnatting i nærheten av Segla, Barden og Hesten. Du kan ha med telt, bobil eller leie hytte. Adresse: Stønnesbotn, 9373 Botnhamn.

Mefjord Brygge: Vil du ha Segla som utsikt fra hotellrommet, er det her du skal bo. Middel pris, god kvalitet. Adresse: Mefjordvær, 9386 Senjahopen

Hamn i Senja: Her kan du få helt ekstraordinær overnatting det nye Aurorarom, som er laget for å sitte inne og se på nordlyset når det danser ut. Men det er mist like fint med midnattssolen. Spektakulær utsikt mot Senjas skjærgård. Adresse: Amanveien 1145

FRODIG: Bleikmyrklegg, som du vil møte langs traseen til Segla, har en nydelig, roselignende duft. Foto: Tom Helgesen

Mer å se på Senja

De spektakulære fjellformasjonene «Djevelens tanngard» (Oksen) ved Ersfjorden. Fylkesvei 862.

Ånderdalen nasjonalpark. Nettside her

Dra ut med båt for å fiske. Mange bedrifter med hytter og rorbuer som også leier ut båt. For eksempel Senjafjord hotell og Solbergford.

Tur på hesteryggen i den vakre naturen. Nettside Viking Horses

Sans Senja Ultra100 og Skyrace https://www.sanssenja.no/

Fjordekspedisjon. Nettside her.

Se oppdrettslaksen på nært hold. Salmon Center tar deg med ut på merdekanten. Nettside her.

Mer info: Visitsenja

SEGLENE: Her sett fra Hesten med tettstedet Fjordgård nede ved fjorden til venstre. Foto: Tobias Bjørkli

